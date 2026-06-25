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Warwick Valley High School Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 04:04
    Warwick Valley High School Class of 2026

Giacomo Abbate

Matthew Abel

Yashveer Alagh

Jenna Alicea

Dennis Almodovar

Sophia Amato

Joel Andoh

Harrison Annucci

Laci Annunziato

Naveen Anthey

Anthony Apuzzo

Saul Araujo

Dillon Astbury

Erik Augusta

Willow Aurandt

Sofia Ayupov

Aleah Baez

Kathleen Baird

Nino Barabadze

Stephen Barillas

Ryan Barnable

Mia Battifarano

Luke Beattie

Samara Beauregard

Abigiya Bekele-Arcuri

Rocco Beltrone

Jayden Benoit

Penelope Bieling

Benjamin Blandino

Kyle Bolich

William Boller

Isabella Bonacarti

Jazmyne Bonadies

Isabella Boyd

Genevieve Boyle

Jaylen Boyle

Johannah Bradley

Abigail Broking

Alexa Brown

Salemah Brown

Greydan Bruckner

Brigid Bubenik

Daviti Bulashvili

Madison Buliung

Colin Burke

Cavan Byrne

Ava Calabro

Aaron Callender

Cara Calone

Madison Cameron

Maiya Cardine

Elijah Caric

Shane Carmack

Caralina Cassara

Kate Castellano

Annika Castillo

Casey Catalanotto

Keila Cedeno

Kevin Cedeno

Joseph Cerulli

Joseph Cevasco-Storms

Amiya Chatman

Janiya Chatman

Andy Chen

Landon Chenoweth

Mya Chocallo

Wyatt Cirbus

Francesca Cirillo

Matthew Clavell

Eliza Colon

Logan Conley

Mason Contaxis

Elizabeth Cook

William Coppola

Lily Corcoran

Grace Cornelius

Kristina Correa

Mira Costa

Karen Crandall

Natalya Crespo

Monica Cruz

James Curtis

Aidan Daly

Jillian Daubert

McKenzie Decker

Christopher DeFranco

Christopher DeGroat

Charlotte DeGuzman

Benjamin Del

Michael Della

Alannah Dempsey

Anaia Denerley

Alex DeSimone

Matthew Desrats

Jayden Desravines

Samantha Diltz

Nicholas Dolengewicz

Liliana Donoso

Isabella Dudhnath-Tacardon

Molly Duffy

Juely Duran

Raymond Eger

Federico Farias

Paisley Felker

Xavier Fernandez

Nicholas Fiore

Shea Fleury

Erin Foley

Maya Fong

Hailey Foust

Madison Fox

Michelle Frackiewicz

Matthew Freedman

Holden Frommeyer

Kevin Galicia

Aidan Galletta

Hannah Gardiner

Phillip Gargiulo

Aurora Gashi

Jude Gawronski

Thomas Gentles

Flora Gilley

Reese Girardi

Dylan Gjertsen

Hannah Gomez

Briar Gorish

Amanda Gorman

Carter Griffin

Ryan Grunkemeyer

Bianka Grzesik

Ege Gursoy

Ela Gursoy

Dominic Guzman

Sofia Hafeez

Koji Hanauer

Kailyn Hansen

Lily Hennessey-Coyle

Emely Hernandez

Jolene Hernandez

Grace Hewitt

Lehanna Hidalgo

Connor Holland

Cayden Honerkamp

Natalie Houston

Sahmet Hoxha

Breeia Jaeckel

Madison Jakubek

Jason Jaycox

Josiah Jeudy

Julianna Johnston

Kymora Joseph

Abigail Kane

Brooke Kelley

Samantha Kelley

Erin Kelly

Austin Kennedy

James Kennedy

Marissa King

Daria Kitar

Thomas Knox

Shane Kowalsky

Valentino Kron

Sovanny Kuklis

Carly Kunisch

Ariana Kyritsis

Autumn Ladka

Giuliano Lanza

Kasandra Lashuay

Chloe Lassiter

Kellie Lassiter

Erick Leal-Castillo

Sophia Ledesma

Shilah Lewis

Steven Lewis

Arthur Liao

Quenten Liciaga

Sienna Liggio

Klaus Lindenau

Nathan Link

Zoey Lo

Gianna Lodato

Jasmine Lorentzen

Joséphine Lorentzen

Sean Luhavalja

Alana Lynch

Owen Machingo

Cameron Malgieri

Jordan Marsh-Clifford

Ashley Martinez

Jaida Martinez

Victoria Martinez

Andrew Mason

Lucia Massa

Madison Mattera

Finn Maxcy

Emily Maybeck

Avery Mayer

Hayden McCaskey

Madelyn McCormack

Ryan McCormick

Sydney McDougall

Elijah McGee

Grace McGrogan

Carly McLaughlin

Madelyn McSweeney

Jamison McVeigh

Derek Mead

Lulani Mendez

David Meza

Francesca Mikos

Alexa Milazzo

Emma Miller

Drew Moeller

Ayana Montgomery

Madelyn Montgomery

Evan Moore

Leila Morris

Robert Morris

Jayden Myruski

Liam Natale

Tierney Neavin

Maya Neil

Brandon Nowak

Finbar O’Connor

Addison O’Donnell

Conor O’Mahony

Alexander O’Neill

Joliana O’Neill

Jayden Obregon

Madison Olszewski

Hailee Oppmann

Allison Ortiz

Kalia Ortiz

Veronica Ostendorp

Arianna Ovanesian

Daniel Page

Mason Palardy

Alex Paraschiv

Joseph Pastor

Alexandria Perez

Cameron Perez

Matthew Perez

Nelson Perez

Christian Perron

Morgan Pilieri

Matthew Poje

Zachary Polsky

Riley Portka

Abril Ramires

Noah Randall

Tyler Ranger

Colin Redpath

Paige Reichal

Hudson Reid

Willow Reid

Madelyn Reynolds

Sean Reynolds

Kendal Riat

Conor Rieder

Sabrina Rivera

Brett Roberson

Rebecca Robles

Alexander Rodrigues

Eric Rodriguez

Rowan Roepe

Emily Rogers

Kimberly Romano

Carly Romig

Emily Romig

Thomas Ronan>

Ava Roome

William Roome

Lillian Rother

Mia Rozen

Derick Ruiz

Chace Salisbury

Hannah Sansone

Joseph Sanzone

Breeana Saritson

Tristan Sasse

Mason Scarano

Thomas Scarpaci

Calogero Scaturro

Kylie Schultz

Andrea Scott

Luca Scotto

Madison Scotto

Acadia Sealy

Arielle Seid

Riley Seijas

Aina Sellier

Jason Senior

Aubrey Serrano

Alishba Siddiqui

Alyssa Simonetta

Sukhmanbir Singh

Madelyn Sisco

Amanda Sit

Matthew Slaybaugh

Casey Smith

Reagan Smith

Jay Spencer

Salvatore Spinelli

Jackson Spivak

Brooke Squillante

Oliver Stefancik

Giulia Stefanini

Nicholas Stempel

Gavin Sullivan

Maeve Sutliff

Jake Tannar

Marieliza Tapia

Meghan Tennant

Camryn Terry

Elizabeth Thomas

Hannah Thomas

Juliet Thomas

Amanda Torres

Ezequiel Torres

Saoirse Trazino

Sophia Trone

Elijah Tuechler

Matthew Tully

Anastasios Tzezailidis

Rodrigo Vales

Denali Vazquez

Zachary Vega

Anabelle Velazquez

Vincent Velez

Brenna Walters

Nicole Weaver

Arianna Weinberg

Henry Wendell

Lucas Wensley

Gabriella Wenz

Ashleigh White

Jaylen White

Ayden Williamson

Mark Wishnia

Haley Wright

Natalia Yacab

Hermia Yang

Jakob Yon

Nicco Young

Abigail Yurchuk