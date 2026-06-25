Warwick Valley High School Class of 2026

Giacomo Abbate
Matthew Abel
Yashveer Alagh
Jenna Alicea
Dennis Almodovar
Sophia Amato
Joel Andoh
Harrison Annucci
Laci Annunziato
Naveen Anthey
Anthony Apuzzo
Saul Araujo
Dillon Astbury
Erik Augusta
Willow Aurandt
Sofia Ayupov
Aleah Baez
Kathleen Baird
Nino Barabadze
Stephen Barillas
Ryan Barnable
Mia Battifarano
Luke Beattie
Samara Beauregard
Abigiya Bekele-Arcuri
Rocco Beltrone
Jayden Benoit
Penelope Bieling
Benjamin Blandino
Kyle Bolich
William Boller
Isabella Bonacarti
Jazmyne Bonadies
Isabella Boyd
Genevieve Boyle
Jaylen Boyle
Johannah Bradley
Abigail Broking
Alexa Brown
Salemah Brown
Greydan Bruckner
Brigid Bubenik
Daviti Bulashvili
Madison Buliung
Colin Burke
Cavan Byrne
Ava Calabro
Aaron Callender
Cara Calone
Madison Cameron
Maiya Cardine
Elijah Caric
Shane Carmack
Caralina Cassara
Kate Castellano
Annika Castillo
Casey Catalanotto
Keila Cedeno
Kevin Cedeno
Joseph Cerulli
Joseph Cevasco-Storms
Amiya Chatman
Janiya Chatman
Andy Chen
Landon Chenoweth
Mya Chocallo
Wyatt Cirbus
Francesca Cirillo
Matthew Clavell
Eliza Colon
Logan Conley
Mason Contaxis
Elizabeth Cook
William Coppola
Lily Corcoran
Grace Cornelius
Kristina Correa
Mira Costa
Karen Crandall
Natalya Crespo
Monica Cruz
James Curtis
Aidan Daly
Jillian Daubert
McKenzie Decker
Christopher DeFranco
Christopher DeGroat
Charlotte DeGuzman
Benjamin Del
Michael Della
Alannah Dempsey
Anaia Denerley
Alex DeSimone
Matthew Desrats
Jayden Desravines
Samantha Diltz
Nicholas Dolengewicz
Liliana Donoso
Isabella Dudhnath-Tacardon
Molly Duffy
Juely Duran
Raymond Eger
Federico Farias
Paisley Felker
Xavier Fernandez
Nicholas Fiore
Shea Fleury
Erin Foley
Maya Fong
Hailey Foust
Madison Fox
Michelle Frackiewicz
Matthew Freedman
Holden Frommeyer
Kevin Galicia
Aidan Galletta
Hannah Gardiner
Phillip Gargiulo
Aurora Gashi
Jude Gawronski
Thomas Gentles
Flora Gilley
Reese Girardi
Dylan Gjertsen
Hannah Gomez
Briar Gorish
Amanda Gorman
Carter Griffin
Ryan Grunkemeyer
Bianka Grzesik
Ege Gursoy
Ela Gursoy
Dominic Guzman
Sofia Hafeez
Koji Hanauer
Kailyn Hansen
Lily Hennessey-Coyle
Emely Hernandez
Jolene Hernandez
Grace Hewitt
Lehanna Hidalgo
Connor Holland
Cayden Honerkamp
Natalie Houston
Sahmet Hoxha
Breeia Jaeckel
Madison Jakubek
Jason Jaycox
Josiah Jeudy
Julianna Johnston
Kymora Joseph
Abigail Kane
Brooke Kelley
Samantha Kelley
Erin Kelly
Austin Kennedy
James Kennedy
Marissa King
Daria Kitar
Thomas Knox
Shane Kowalsky
Valentino Kron
Sovanny Kuklis
Carly Kunisch
Ariana Kyritsis
Autumn Ladka
Giuliano Lanza
Kasandra Lashuay
Chloe Lassiter
Kellie Lassiter
Erick Leal-Castillo
Sophia Ledesma
Shilah Lewis
Steven Lewis
Arthur Liao
Quenten Liciaga
Sienna Liggio
Klaus Lindenau
Nathan Link
Zoey Lo
Gianna Lodato
Jasmine Lorentzen
Joséphine Lorentzen
Sean Luhavalja
Alana Lynch
Owen Machingo
Cameron Malgieri
Jordan Marsh-Clifford
Ashley Martinez
Jaida Martinez
Victoria Martinez
Andrew Mason
Lucia Massa
Madison Mattera
Finn Maxcy
Emily Maybeck
Avery Mayer
Hayden McCaskey
Madelyn McCormack
Ryan McCormick
Sydney McDougall
Elijah McGee
Grace McGrogan
Carly McLaughlin
Madelyn McSweeney
Jamison McVeigh
Derek Mead
Lulani Mendez
David Meza
Francesca Mikos
Alexa Milazzo
Emma Miller
Drew Moeller
Ayana Montgomery
Madelyn Montgomery
Evan Moore
Leila Morris
Robert Morris
Jayden Myruski
Liam Natale
Tierney Neavin
Maya Neil
Brandon Nowak
Finbar O’Connor
Addison O’Donnell
Conor O’Mahony
Alexander O’Neill
Joliana O’Neill
Jayden Obregon
Madison Olszewski
Hailee Oppmann
Allison Ortiz
Kalia Ortiz
Veronica Ostendorp
Arianna Ovanesian
Daniel Page
Mason Palardy
Alex Paraschiv
Joseph Pastor
Alexandria Perez
Cameron Perez
Matthew Perez
Nelson Perez
Christian Perron
Morgan Pilieri
Matthew Poje
Zachary Polsky
Riley Portka
Abril Ramires
Noah Randall
Tyler Ranger
Colin Redpath
Paige Reichal
Hudson Reid
Willow Reid
Madelyn Reynolds
Sean Reynolds
Kendal Riat
Conor Rieder
Sabrina Rivera
Brett Roberson
Rebecca Robles
Alexander Rodrigues
Eric Rodriguez
Rowan Roepe
Emily Rogers
Kimberly Romano
Carly Romig
Emily Romig
Thomas Ronan>
Ava Roome
William Roome
Lillian Rother
Mia Rozen
Derick Ruiz
Chace Salisbury
Hannah Sansone
Joseph Sanzone
Breeana Saritson
Tristan Sasse
Mason Scarano
Thomas Scarpaci
Calogero Scaturro
Kylie Schultz
Andrea Scott
Luca Scotto
Madison Scotto
Acadia Sealy
Arielle Seid
Riley Seijas
Aina Sellier
Jason Senior
Aubrey Serrano
Alishba Siddiqui
Alyssa Simonetta
Sukhmanbir Singh
Madelyn Sisco
Amanda Sit
Matthew Slaybaugh
Casey Smith
Reagan Smith
Jay Spencer
Salvatore Spinelli
Jackson Spivak
Brooke Squillante
Oliver Stefancik
Giulia Stefanini
Nicholas Stempel
Gavin Sullivan
Maeve Sutliff
Jake Tannar
Marieliza Tapia
Meghan Tennant
Camryn Terry
Elizabeth Thomas
Hannah Thomas
Juliet Thomas
Amanda Torres
Ezequiel Torres
Saoirse Trazino
Sophia Trone
Elijah Tuechler
Matthew Tully
Anastasios Tzezailidis
Rodrigo Vales
Denali Vazquez
Zachary Vega
Anabelle Velazquez
Vincent Velez
Brenna Walters
Nicole Weaver
Arianna Weinberg
Henry Wendell
Lucas Wensley
Gabriella Wenz
Ashleigh White
Jaylen White
Ayden Williamson
Mark Wishnia
Haley Wright
Natalia Yacab
Hermia Yang
Jakob Yon
Nicco Young
Abigail Yurchuk