S.S. Seward Institute Class of 2026

Aidan Anderson
Maia Anuszkiewicz
David Burkey
Jaelyn Cain
Jaxen Chiavaro
Aidin Cirkic
Isabelle Cooper
Kendall Dazi
Kenneth DeLarm
Tristan Dominguez
Reza Dunivan
Logan Faggio
Maximo Falone
Dylan Fernandez
Jireh Ferreras
Daniel Fuentes
Jett Gandolfo
Armando Garcia-Castillo
Carlos Gonzalez
Sarah Gooler
Liam Hannigan
John Michael Hoensch II
Andrea Holmes
Isabella Ignaszewski
Tyler Itzla
Quinn Janata
Juliana Kamrowski
Sophia LaBelle
Ryleigh LeCastre
Alex Lempka
Kayla Lopez
Keegan McGoldrick
Aiden Misir
Autumn Montanez
Brenan-Thomas Morran
Osker Mueck Ferguson
Olivia Panuska
Vasiliki Papadopoulos
Ezequiel Perez
Aimee Perlmutter
Gabriel Popik
Jenna Puglisi
William Richard
Tahnia-Marie Rucker
Michael Sandor
Kayla Valenti
Alexander Vargas
Saniya Walker
Cameron Weis
Jamel Wilkins
Cameron Wobschall