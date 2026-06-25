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S.S. Seward Institute Class of 2026

| 25 Jun 2026 | 04:22
    S.S. Seward Institute Class of 2026

Aidan Anderson

Maia Anuszkiewicz

David Burkey

Jaelyn Cain

Jaxen Chiavaro

Aidin Cirkic

Isabelle Cooper

Kendall Dazi

Kenneth DeLarm

Tristan Dominguez

Reza Dunivan

Logan Faggio

Maximo Falone

Dylan Fernandez

Jireh Ferreras

Daniel Fuentes

Jett Gandolfo

Armando Garcia-Castillo

Carlos Gonzalez

Sarah Gooler

Liam Hannigan

John Michael Hoensch II

Andrea Holmes

Isabella Ignaszewski

Tyler Itzla

Quinn Janata

Juliana Kamrowski

Sophia LaBelle

Ryleigh LeCastre

Alex Lempka

Kayla Lopez

Keegan McGoldrick

Aiden Misir

Autumn Montanez

Brenan-Thomas Morran

Osker Mueck Ferguson

Olivia Panuska

Vasiliki Papadopoulos

Ezequiel Perez

Aimee Perlmutter

Gabriel Popik

Jenna Puglisi

William Richard

Tahnia-Marie Rucker

Michael Sandor

Kayla Valenti

Alexander Vargas

Saniya Walker

Cameron Weis

Jamel Wilkins

Cameron Wobschall