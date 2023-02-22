High school, C-TEC Honor Roll

The following Warwick Valley High School senior and junior students made the school honor roll for the second marking period of 2023:
12th Grade
Summa Cum Laude: Grace Aab, Jesse Abramson, Noah Adelsberg, Azka Ajmal, Brody Banker, Alexandra Blanchard, Daniel Callaghan, Jonah Campbell, Megan Desrats, Caitlin Emanuel, Courtney Evans, Nathalia Evelyn, Henry Gaydos, Aiden Hamilton, Amelia Januario, Josiah Jones, Thomas Kanz, Liliana King, William Krasniewicz, Patrick Liszewski, Hunter Ludovicy, Kaela MacDougall, Stephanie Malota, Morgan Mask, Alayna Mead, Jackson Mitchell, Sean Moroney, Jenna Mosier, Makenna Mullen, Zachary Nagamatsu, Melissa Negron, Harrison Neil, Maggie Nelsen, Olivia Nosarzewski, Rory O’Connor, Justin Oehlmann, Kyle Oehlmann, Rowan Oswald, Casey Paterson, Kaitlyn Peconie, Tabitha Peterson, Vincent Pinnavaia, Benjamin Pitiger, John Rivera, Elizabeth Roberts, Harry Rosenstein, Robert Sammarco, Kayla Schmitt, Anika Simon, Julia Singh, Sean Smith, Trevor Stevens, Brooke Sullivan, Ella Sussner, Luke Tannar, Owen Tillinghast, Lizbeth Varela Cordero, Benjamin Walter, Amanda Wentworth, Camren West, Timothy Wilbur, Hailey Wishnia, Lionel Wolfe
Magna Cum Laude: Kailyn Ackerman, Sarah Aljukic, Kayla Amato, Madeline Balsamo, Quinn Barravecchia, Skyler Blanton, Savannah Bolick, Drew Borner, Alexa Borner, Gabriella Brezina, Ava Browne, Emily Buliung, Benjamin Castro, Lulu Chisholm, Grace Conneely-Nolan, Pauline Cordova, Alice Corsini, Brigid Danaher, Clairice D’Attolico, Olivia De Melo, Jillian Disy, Mafalda Espallardo, Skye Fernandez, Conor Finn, Cielo Flores Diaz, Devin Freemyer, Jojo Gagliano, Jacob Gonzalez, Hayley Gonzalez, Alexander Greco, Jayme Hallik, Margaret Hanley, John Harrison, Gracie Hartwigh, Leila Horn, Katelynn Josd, Hunter Kopczuk, Adella Kurosz, Kiera Larney, Lauren Lasso, Molly Lincoln, John Lupkovich Jr., Annabelle Luraschi, Lindsay Marrone, Simra Masihuddin, Ryan McLaughlin, Ryan McLean, Shane Micallef, John Anthony Miller, Caitlyn Moran, Anthony Numssen, Dylan Orlando, Vanessa Ortiz Aguilar, Claire Priebke, Brian Puskas, Madison Reeves, Victoria Rivas, Mackenzie Rodas, Sofia Roldan, Camryn Schultz, Savanna Shea, Olivia Silva, Brendan Tennant, Abigail Tobin, Alexandra Turner, Summer Tyler, Grace Vitkovsky, Hanna Watroba, Tristan Weaver, Ethan Weiss, Kelly Wendt, Isabella Young, Maleah Young, Madeleine Yurchuk, Alexander Zottola
Cum Laude: Amani Acosta, Jazleen Alagh, Gabriel Aldahondo, Elliot Ambers-Hashim, Lily Bailey, John Bakke, Brendan Boudreau, Nathan Branch, Kyle Brown, Nicholas Butchko, Kenneth Chase, Sean Chocallo, Harrison Coard, Fiona Egan, Michael Fanning, Eviana Feliciano, Theodore Fernandez, Jillian Ferris, Samuel Ferruggia, Charlie Figueroa, Isabelle Flores, Chase Fogg, Robert Foschini, Jackson Frommeyer, Sariyah Fuentes, Daniel Gardner, William Gassaway, Noah Georges, Julia Geysen, Jacob Gibel, Paige Girardi, Marissa Gratzel, Cacdezs Griffith, Kaydence Grunkemeyer, Margaret Hanley, Claudia Harris, Kaley Haskew, Daniel Hayden, Justin Hidalgo, Brooke Holzhauer, Leila Horn, Owen Hoyen, Abigail Joyce, Cameron Kellan, Liam Kevins, Mariss Lauberts, Madeline Lee, Taylor Lipnicky, Lindsay Marrone, Jack Maxcy, Faith McGovern, Ian Morrison, Aidan Morrison, Nicholas Murray, Sophia Parkin, Devin Pavlick, Jack Peddle, Alexa Pellino, Ellie Pfohl, Kaylee Pintos, Oliver Portugal, Quinn Richard, Soria Roberts, Joseph Rodrigues, John Ruszkiewicz, Alicia Rutkowski, Chase Sabatini, Jaden Santisteban, Brent Secord, Thomas Spain, Shelby Spencer, Gabriela Spergel, Felicia Staflin, Kanye Stockwell, Declan Tobin, Mary Tobin, Landon Torres, Edgar Torres, Taylor Tuhy, Riley Tully, Patricia Valentino, Madison Vasquez, Andrew Wark, Adriana Wersebe, Chance Wilson-James
11th Grade
Summa Cum Laude: Adrianna Barrett, Sienna Battifarano, Killian Bauman, Lily Beattie, Owen Beauregard, Dylan Burke, Clare Calandra, Christopher Cicchetti, Joshua Cornelius, Ian Doherty, Abigail Eicher, Natalie Evans, Katherine Finnerty, Katie Fiore, Julia Flanagan, Megan Forman, Melina Garby, Ava Gell, Abigail Glover, Katherine Gobinski, Julianna Hayden, Olivia Holland, Paxton Honerkamp, Chloe Jarrous, Zachary Johnston, Michael Kelly, Astrid Kelly, Bianca Kron, Anastasiya Kuchynska, Athena Lazina, Annie Lincoln, Zoe Link, Kayla Ludovicy, Zoey Marchini, Josephine McCabe, Rachel Nelson, Reagan Oswald, Alex Pack, Leah Pitiger, Julie Ramos, Molly Rudnick, Sophia Samborski, Tanya Sinha, Erin Smith, Suyash Srivastava, Hunter Stuart, Daniel Svoboda, Peter Tully, Conrad Wendell, Juliana Woods, Maeve Wright
Magna Cum Laude: Sheyla Agustin Polanco, Liam Annucci, Kari Annunziato, Naa Korkoi Aryeetey, Nicolas Ballesteros Tymofyeyeva, Jeremy Bender, Lydia Bingham, Danielle Bossolina, Samantha Brady, Emily Bujosa, Ana Clara Campista dos Santos, Hannah Cann, Isabel Coppola, Stephen D’Ambrosio, Claudia Demke, Lauren Ellis, Kiera Ferrier, Elijah Fiol, Leo Ford, Abigail Gatdula, Sadie Hankins, Hallie Hansen, Talia Hartigan, Sarah Hertner, Michael Jackson Jr, Brookelyn Jaeckel, Jack Kaminski, Siobhan Kelly, Francis Keneally, Anneliese Kirschke, Nicole Klein, Ryan Lawler, Chelsea Liang, Aiden Marchini, Vincent McLaughlin, Gina Milazzo, Kira Minogue, Angelina Natoli, Kelly Nevins, Isabella Obregon, Aidan Oehlmann, Charles Phipps, Benjamin Poka, Miller Pritchard, Elliot Quicke, Grayson Quinn, Nicholas Rivera, Courtney Romano, Skylar Rosenblatt, Kira Sarine, Samantha Silva, Emily Sorrell, Phoebe Stefancik, Jiajing Teng, Sebastian Trazino, Sarah Werner, Natalia Zarate Gonzalez
Cum Laude: John Accardo, Michael Accardo, Claire Bialas, Sierra Blanton, Jack Boudreau, Quinn Boudreau, Christian Boudreau, Meghan Broking, Brianna Brookins, Jaydan Bussell, Tyler Calabro, Nico Carrillo, Hailey Corcoran, Bryn Courcy, Phillip Davidov, Chloe Davidson, Tyler DeSotle, Aleena DiPierro, Ian Dosogne, Austin Droge, Anaya Dukes, Ariana Elias, Alyssa Estrada, Jolie Eugenio, Liam Feragola, Colin Foley, Ashlyn Fomin, Hailey George, Ryan Haggart, Alexandra Hale, Ethan Hall, Thomas Hamersma, Julyssa Hernandez, Molly Hewitt, Lena Jodry, Titus Jones, Clara Kaval, Erica King, Alexandra Krasinska, Kaya Lehrer, Kimberley Lindenau, Michael LoMauro, Catherine Lowry, Benjamin Lujbli, Rocco Manno, Daniella Mastrantoni, Sydney McSweeney, Ciara McVeigh, Sean Mulcahy, Kyra Murray, Phoebe Paddock, Chase Porter, Danielle Prestia, Mason Quinones, Abigail Reynolds, Mia Rivera, Samantha Salit, Matthew Sansone, Christie Sass, Eva Saucedo, Ava Lynn Schwab, Lola Seijas, Sean Stratton, Ashley Sumner, Sienna Thurber, Laura Velilla Velazquez, Dylan Warren-McCann, Abigail Willner, Marley Wyant
C-TEC High Honor Roll
Michael Bunyea, Jayme Hallik, Carlina Lopez, Vincent McLaughlin, Ryan McLean, Isabella Obregon, Devin Pavlick, Brian Puskas, Chase Sabatini, Christie Sass, Brielle Tyburczy, Malcom Vail, Madison Vasquez
C-TEC Honor Roll
Amani Acosta, Jason Angamarca, Shane Augusta, Braydon Cory Babb, Michael Fanning, Colin Foley, Daniel Gardner, Ethan Hall, Juliana Hernandez Bautista, Garett Houston, Edgar Kayser, Rochelle Leal-Castillo, Jack Peddle, Chase Porter, Katherin Portugal Figueroa, Cristian Rivera, Samantha Salit, Gabriela Spergel, Mioh Teskera, Landon Torres, Ayden Tretola