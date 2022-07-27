Warwick Valley High

TWELFTH GRADE
Summa Cum Laude:
Sarah Bender, Meredith Bender, Adam Berkowitz,
Molly Berman, Noah Breedy, Amelia Brown, Erin
Carway, Emily Cauda, Laura Cook, Sarah Davis,
Jessica Donato, Erin Eicher, Emily Gelman,
Michaela Germain, Ian Gillings, Arden Hallett,
Laura Kaplan, Samantha Killin, Natalie Kitchin, Ava
Levitsky, Rhea Lopez, Henry McKenna, Lauren
McNamara, Sofie Minogue, Madeline Nokland,
Liam Nott, Sean Parkinson, Kyle Payne, Olivia
Quinones, Maximillian Rivera, Luke Rzeznik,
Raven Shaw, John Simon III, Abigail Singer, Julia
Sirico, Stefanie Sommer, Lucia Vanella, Annabelle
Wadeson, Jaid Wazihullah, Julia Zottola.
Magna Cum Laude:
Madelyn Arms, Gabriel Badillo, Azia Bey, Chloe
Callahan, Milexy Campos, Shannon Castellanos,
Morgan Chabut, Meilei Cianfrocco, Erin De La
Mota, Savanna DeLucia, Matthew Doherty,
Alexander Eberlein, Paul Fromageot, Zachary
Garby, Caswell Gluckstein, Kyle Gutierrez,
Justin Hurd, Taylor Jones, Kayla Kaplan, Nicole
Kellan, Brandon Kelly, Allison King, Aurora Legris,
Timothy Leonard, Jacquelyn Ludmerer, Jason
Luhavalja Jr., Jack Mazzella, Arden Montenaro,
Noriah Nesmith, Nylah Nesmith, Kathryn Pack,
Evan Parsons, Brendan Perez, Daniella Persad,
Ashley Petreshock, Jack Quinn, Emilie Ramirez,
Skye Rivera, Brielle Rosario, Thea Silverstein,
Rocco Silvis, Jessica Stuber, Courtney Swingle,
Jessica Tagg, Luka Tomich, Michelle Torres,
Samantha Toscano, Danielle Vogt, Stacy Wansor,
Aiden Woods, Jillian Ziegler.
Cum Laude:
Luke Accardo, Fernando Alquezada-Madero, Hakim
Anderson, Naa Dedei Aryeetey, Sebastian Astorino,
Maya Bieling, Faith Call, Gabriel Chermak, Riley
Cupo, Jack Curless, Kieran Currao, Bosheng
(Michael) Dong, Emily Dorfman, Tyler Ellis,
Lindsay Evans, Paige Ferrier, Jenna Fiore, Arianna
Foutch-Mann, Gavin Glynn, Ainsley Goldman,
Thomas Gorlachov, Finn Gormley, Olivia Gratzel,
Luke Harrison, Adam Irace, Emma Kardell, Yhesh
Kathuria, Regan Kelly, Sierra Kraus, Marcus
Langone, Christopher Madsen, Edward Mulvey,
Chelsea Murdock, Michael Muster, Maura Nelsen,
Diego Perez, Riley Persico, Justin Prondak, Samuel
Randall, Lia Reilly, Brendan Rink, Liliana Rivera,
Shaaz Rizvi, Anthony Roca, Jessica Rodriguez,
Chase Rother, Christopher Ruffo, Jacklyn
Saavedra-Alvarado, Gregory Saucedo, Gabriella
Scotto, Dominick Scotto, Meghan Selvaggio, Aidan
Thomas Steng, Christian Sullivan, Kelly Teskera,
Haukken Thompson, Emma Thomson, Daniel
Thorson, Wyatt Tomaselli, Francisco Velez, Alyssa
Wixtrom.
ELEVENTH GRADE
Grace Aab, Noah Adelsberg, Azka Ajmal, Madeline
Balsamo, Brody Banker, Alexandra Blanchard,
Daniel Callaghan, Lulu Chisholm, Megan Desrats,
Jillian Disy, Caitlin Emanuel, Nathalia Evelyn,
Isabelle Flores, Henry Gaydos, Aiden Hamilton,
Gracie Hartwigh, Amelia Januario, Katelynn Josd,
Thomas Kanz, Liliana King, William Krasniewicz,
Patrick Liszewski, Hunter Ludovicy, Kaela
MacDougall, Stephanie Malota, Alayna Mead,
Jackson Mitchell, Sean Moroney, Jenna Mosier,
Makenna Mullen, Olivia Nosarzewski, Rory
O’Connor, Justin Oehlmann, Kyle Oehlmann,
Rowan Oswald, Casey Paterson, Tabitha Peterson,
Vincent Pinnavaia, Benjamin Pitiger, Claire Priebke,
John Rivera, Mackenzie Rodas, Sofia Roldan, Harry
Rosenstein, Robert Sammarco, Kayla Schmitt,
Anika Simon, Julia Singh, Trevor Stevens, Brooke
Sullivan, Ella Sussner, Luke Tannar, Lizbeth Varela
Cordero, Benjamin Walter, Tristan Weaver, Amanda
Wentworth, Camren West, Hailey Wishnia, Lionel
Wolfe, Madeleine Yurchuk.
Gabriella Adee, Savannah Bolick, Gabriella Brezina,
Kyle Brown, Ava Browne, Emily Buliung, Jonah
Campbell, Benjamin Castro, Grace Conneely-Nolan,
Brigid Danaher, Olivia De Melo, Courtney Evans,
Theodore Fernandez, Cielo Flores Diaz, Devin
Freemyer, Joseph Gagliano, Julia Geysen, Cacdezs
Griffith, Kaydence Grunkemeyer, John Harrison,
Kaley Haskew, Leila Horn, Josiah Jones, Cameron
Kellan, Hunter Kopczuk, Kiera Larney, Lauren
Lasso, Molly Lincoln, John Lupkovich Jr., Lindsay
Marrone, Simra Masihuddin, Morgan Mask, Ryan
McLaughlin, Shane Micallef, Caitlyn Moran,
Zachary Nagamatsu, Harrison Neil, Dariel Patterson,
Kaitlyn Peconie, Brian Puskas, Victoria Rivas,
Elizabeth Roberts, Joseph Rodrigues, Alicia
Rutkowski, Camryn Schultz, Olivia Silva, Sean
Smith, Brendan Tennant, Owen Tillinghast, Abigail
Tobin, Declan Tobin, Edgar Torres, Alexandra
Turner, Grace Vitkovsky, Ethan Weiss, Kelly Wendt,
Timothy Wilbur, Maleah Young, Alexander Zottola.
Jesse Abramson, Jazleen Alagh, Kayla Amato, Luis
Andrade Gasca, Mitchell Ayers, Lily Bailey, John
Bakke, Skyler Blanton, Drew Borner, Alexa Borner,
Brendan Boudreau, Nathan Branch, Nicholas
Butchko, Anthony Caruso, Sean Chocallo, Harrison
Coard, Eamon Comiskey, Kailee Curtis, Clairice
D’Attolico, Nathan Durgin, Fiona Egan, Jillian
Ferris, Conor Finn, Jackson Frommeyer, Daniel
Gardner, Jasira Gay, Jacob Gibel, Jacob Gonzalez,
Hayley Gonzalez, Marissa Gratzel, Ricky Guzman,
Jayme Hallik, Margaret Hanley, Brooke Holzhauer,
Owen Hoyen, Liam Kevins, Adella Kurosz,
Madeline Lee, Annabelle Luraschi, Nina Manelis,
Anthony Mason II, Jack Maxcy, Gavin McCarthy,
John Anthony Miller, Ian Morrison, Aidan Morrison,
Nicholas Murray, Melissa Negron, Anthony
Numssen, Michael O’Neill, Dylan Orlando, Vanessa
Ortiz Aguilar, Melany Ortiz Gonzalez, Sophia
Parkin, Devin Pavlick, Alexa Pellino, Ellie Pfohl,
Oliver Portugal, Madison Reeves, Quinn Richard,
Soria Roberts, Chase Sabatini, Brent Secord, Shelby
Spencer, Mary Tobin, Landon Torres, Taylor Tuhy,
Patricia Valentino, Madison Vasquez, Mason
Vitiello, Hanna Watroba, Adriana Wersebe, Chance
Wilson-James, Isabella Young.
TENTH GRADE
Adrianna Barrett, Lily Beattie, Owen Beauregard,
Dylan Burke, Clare Calandra, Joshua Cornelius,
Natalie Evans, Katherine Finnerty, Katie Fiore,
Megan Forman, Melina Garby, Ava Gell, Abigail
Glover, Katherine Gobinski, Julianna Hayden,
Olivia Holland, Brookelyn Jaeckel, Chloe Jarrous,
Bianca Kron, Anastasiya Kuchynska, Annie Lincoln,
Zoe Link, Kayla Ludovicy, Zoey Marchini, Vincent
McLaughlin, Isabella Obregon, Reagan Oswald,
Alex Pack, Elliot Quicke, Julie Ramos, Brendan
Shea, Erin Smith, Suyash Srivastava, Daniel
Svoboda, Sebastian Trazino, Peter Tully, Conrad
Wendell.
Naa Korkoi Aryeetey, Sienna Battifarano, Killian
Bauman, Danielle Bossolina, Samantha Brady,
Emily Bujosa, Christopher Cicchetti, Nanami
Costantin, Stephen D’Ambrosio, Abigai lEicher,
Lauren Ellis, Kiera Ferrier, Elijah Fiol, Julia
Flanagan, Hallie Hansen, Sarah Hertner, Paxton
Honerkamp, Zachary Johnston, Michael Kelly,
Astrid Kelly, Francis Keneally, Nicole Klein, Athena
Lazina, Chelsea Liang, Kimberley Lindenau, Kira
Minogue, Angelina Natoli, Rachel Nelson, Aidan
Oehlmann, Charles Phipps, Leah Pitiger, Benjamin
Poka, Miller Pritchard, Grayson Quinn, Nicholas
Rivera, Courtney Romano, Molly Rudnick, Sophia
Samborski, Kira Sarine, Tanya Sinha, Reno
Spagnoli, Phoebe Stefancik, Sarah Werner, Juliana
Woods, Maeve Wright.
John Accardo, Michael Accardo, Sheyla Agustin
Polanco, Liam Annucci, Celine Arizpe Benitez,
Jeremy Bender, Jack Boudreau, Quinn Boudreau,
Christian Boudreau, Brianna Brookins, Bradley
Burakowski, Hannah Cann, Evangelina Colon,
Chloe Davidson, Claudia Demke, Ian Doherty,
Anaya Dukes, Alyssa Estrada, Jolie Eugenio, Liam
Feragola, Ashlyn Fomin, Leo Ford, Aleyah Furman,
Abigail Gatdula, Ryan Haggart, Alexandra
Hale, Talia Hartigan, Molly Hewitt, Lena Jodry,
Siobhan Kelly, Anneliese Kirschke, Puvaneswary
Krishnamoorthy, Ryan Lawler, Rochelle
Leal-Castillo, Keira Mangels, Aiden Marchini,
Daniella Mastrantoni, Mary McGrogan, Sydney
McSweeney, Ciara McVeigh, Gina Milazzo, Sean
Mulcahy, Kyra Murray, Kelly Nevins, Phoebe
Paddock, Skylar Rosenblatt, Samantha Salit, Eva
Saucedo, Hunter Stuart, Sienna Thurber, James
Unger, Paulina Weaver, Marley Wyant.
NINTH GRADE
Liam Astbury, Dania Barillas, Reese Berman, Ava
Cauda, Sawyer Clark, Zoey Crane, Gianna
Crescimanno, Zoe Dimartino, Alyssa Dovico,
Ashley Fitzgerald, Collin Freet, Holly Frischknecht,
Eva Garofalo, Etta Garofalo, Sean Germain,
Harrison Gratzel, Evan Grundfast, Gisela Gujar,
Gillian Hayeck, Mackenzie Hayeck, Brady Judd,
Abigail Kadus, Ciara Kelly, Alexa Keys, Lillybeth
Kurosz, Broderick Martin, Olivia Martino,
Carrington Mask, Lucia Meehan, Michael Miller,
Christian Montemarano, Beren Munkatchy,
Angelina Nguyen, Angie Ortiz, Anthony Peconie,
Rachel Ramos, Alexandra Ross, Caroline Rourke,
Claire Russell, Elaina Schlesinger, Dennery Simon,
Garrison Sobo, Victor Sussner, Sara Venter, Rachel
Venter, Darren Vogt, Ashlyn West.
Michael Aloia, Brenna Belasco, Samantha Calise,
Elizabeth Cardella, John Carter, Danny Castillo,
Sophia Cresser, Abigail Joan Dunn, Zackery Felker,
Abagail Foust, Bailie Frey, Victoria Johnson,
Kaitlyn Larney, Nina LaVorne, Finley Moller, Kaden
Nagel, Quinn Nowakowski, Madilyn Ollert, Caidyn
Parsons, Donovan Pegues, Charlene Petreshock,
Benjamin Pickering, Christian Pinnavaia, Holly
Purta, Angelo Ricco, Mia Sciortino, Taylor Secord,
Kayla Sit, Sydney Stirpe, Ryan Sullivan, Dylan
Sullivan, Dylan Torres, Josephine Tuckfelt, Faith
VanOrden, Marios Veloudos, Wyatt Vreeland,
Joshua Wegas, Charlotte Wendt, Selvin White III,
Miranda Wright.
Summer Adams, Alana Adee, Nadia Ali, Angel
Barrientos Bedoya, Ronan Bradley, Madison Breen,
Lily Burrows, Isabella Chase, Kyra Collins, Aidan
Corbalis, Ariella Davidovitch, Madison DeSantis,
Gabriella DiMarco, Nicolas DiMattina, Owen
Durgin, Raelyn Finelli, Brody Frederick, Sofia
Fryer, Asa Garner, Annika Geysen, Charlotte Gillen,
Kevin Ginley, Mikayla Giraud, Kyle Gluckstein,
Lisandra Gurda, Michael Hansen, Alexa Hansen,
Grant Havell, Zachary Kantor, Angelina Kanz,
Christian Katsabanis, Natalia Ksiazek, Thomas
Kunisch, Jessie Lacher, Lucas Langone, Shi Lee,
Amir Lewis, Jon-Michael Lobosco Jr., Paige Manno,
Peter McCormick, Thomas McNamara, Michael
Molinelli, Asher Morgenstern, Burke Nagel,
Mohammad Reza Najafipour, Mason Novak, Olivia
Oyola, Yogi Patel, Sarah Paul, Mackery Paulsen,
Aisha Portugal, Talia Potempa, Oliver
Prestigiacomo, Sophie Ragans, Andrew Redling,
Riley Roberti, Anthony-Erik Roe, Ashley
Ruszkiewicz, Olivia Samberg, Matthew Santiago,
Alyssa Sarlo, Megan Scannello, Kayla
Scheuermann, James Schipper, Milo Judah
Shaw-Smith Gendelman ,Sophia Shea, Emma Silva,
Isabella Simpson, Nicholas Toscano, Naomi
Valentino, Anthony Vasquez.