Honor Roll: Warwick Valley Middle School Marking Period 2 2025-26

| 24 Feb 2026 | 04:08

    High Honors

    Grade 5

    Kiera Altieri

    Nola Alzamora

    Judah Azzi

    Grace Bendykowski

    Brendan Brown

    Peter Bukovsky

    Margaret Calisi

    Raza Camp

    Valentina De Jesus

    Audrey DeBuck

    Cameron Echevarria

    Emily Fenfert

    Charlotte Furman

    Kenji Garcia

    Anthony Gervase

    Isabella Guevara

    Troy Haysom

    Bodhi Honerkamp

    Breckin Jaeckel

    Logan Kempler

    Victoria Kuklov

    Hunter Lageman

    Ella Leet

    Dominick Lepine

    Reagan Loftus

    Holden Loibl

    Sierra Lustberg

    Hazel Luthin

    Olive Malloy

    Liam Marley

    Ewa Mazurek

    Margaret McKnight

    Tessa Monti

    Carly Orthmann

    Jaxon Paltrowitz

    Gia Patel

    Madelyn Podolec

    Logan Reilly

    Leah Romig

    Keira Sandfort

    Nicholas Schieffelin

    Brody Schmehl

    Adeline Schwandt

    Mia Scoolidge

    Luna Mia Semioli

    Lucy Socaciu

    Olivia Van de Water

    Dominic Vivino

    Sarah Zimmerman

    Grade 6

    Michael Alvarado

    Nicholas Baker

    Simone Beehner

    Verdigris Bisla

    Mark Blyznyuk

    Ettamoya Byrne

    Jack Candia

    Christopher Casale

    Mila Chan

    Dylan Chan

    James Chavez Carey

    Camila Colon

    Molly Cook

    Everly Corby

    Elizabeth Crispino

    Alexa Cummings

    John Donellan

    Grace Elliott

    Charles Ellsworth

    Mason Farningham

    Sabina Fasano

    Marco Ferrari

    Harper Finn

    Ethan Garcia

    Matthew Gervase

    James Getz

    Antonio Graf

    Eden Ilori

    Natalie Koch

    Avery Larsen

    Everly Loberg

    Patrick MacFarlane

    Madeline Maybeck

    Karsyn McDonnell

    Ethan McGill

    Gavin Melvin

    Alexander Mita

    Madeline Norberg

    McKenna O’Brien

    Zavin O’Brien

    Aurelio Olesh

    Zachary Packer

    Ethan Pope

    Abel Preis

    Kara Ramsey

    Aubrey Reekie

    Cordelia Ridolfo

    Reese Roecker

    Aria Saghafi

    Aaron Scalo

    Eliza Serafin

    Rory Sezack

    Madeline Stazzone

    Claire Stough

    Angus Tosh

    Hailey Troy

    Jacob Watkins

    June Wetherell-Toro

    Stone Whittaker

    Hannah Wihry

    Grade 7

    Gavin Astbury

    Hailey Becker

    Henry Bowman

    Molly Brady

    Leighton Brinster

    Grace Brown

    Addison Cohen

    Jayden Connolly

    Harper Davis

    Lilah Diaz

    Ezra Friedman

    Helena Gell

    James Giamboi

    Sage Glasper

    Ava Hagan

    Mia Haysom

    Callan Hoekzema

    Michael Januario

    Hudson Judd

    Josephine Laule

    Giulia Lepine

    Griffin Luthin

    Adriana Messina

    Ava Modica

    Charlotte Montenaro

    Henry Mountford

    Miles Muehlbauer

    Gregory Muller

    Silvia Muto

    Makayla Nieves

    Joseph Parisi

    Lilith Pascazi-Zupp

    Benjamin Payne

    Lawrence Perry

    Wyatt Scoolidge

    Ronan Sezack

    Sydney Tomlinson

    Cole Treloar

    Madeleine Turnbull

    Gianna Verrico

    Violet Xin

    Grade 8

    Rylan Alvarez

    Wyatt Beehner

    Peter Blandino

    Jackson Brown

    Madison Candia

    Lucy Clark

    Aubrey Cordero

    Isabella Cordova

    Madison Dewitt

    Elizabeth Fenfert

    Gavin Fong

    Zoe Fong

    Desmond Goldstein

    Carlos Habrahamshon

    Ella Heller

    Addison Hurd

    Lexie Introini

    Catherine Jacob

    Ben Larkin

    Keri Leahey

    Jack Lorello

    Alessandra Lundgren

    Xylia Martinez

    Pamela McKay

    Ulysses Michelson

    Lila Monti

    Dax Morrison

    Daniel O’Shea

    Max Paltrowitz

    Alex Podolec

    Ethan Reilly

    Atticus Ridolfo

    Lucianna Rivera

    Khloe Rodriguez

    Finian Ryle

    Leah Scalo

    Lila Mae Semioli

    Elle Srednicki

    Emma Stazzone

    Piper Stewen

    Emma Stroosnyder

    Landon Tarazona

    Layla Wright

    Robert Young

    Logan Ziegler

    Honors

    Grade 5

    Leah Alicea

    Langston Allen

    Vincent Andersen

    Brian Anderson

    John Andryshak

    Jude Bakos

    Cora Bendykowski

    Edward Boller Jr.

    Rhys Britton

    Tristan Brown

    Greyson Bryant

    Colbie Cartwright

    Jonathan Cohn

    Maeve Conforti

    Ellie Conklin

    Davin Crane

    Isabella Crispino

    Ryan Curran

    Nola Daly

    Emily Darcey

    Abygail Deleon

    Charlotte Eaton

    Riley Enderes-Morales

    Emme Fanos

    Serafina Fiorella

    Liliana Fitzpatrick

    Kyle Flood

    Nathaniel Fodor

    Anna Fragale

    Hayley Freitag

    Tre Galletta-Ekberg

    Logan Hernandez

    Emma Hernandez

    Lila Jaffe

    Fenton Jinks

    Henry Johnson

    Benjamin Johnson

    Penelope Juron

    Braedyn Kaval

    Ella Kimiecik

    Rydia Koch

    Reid Kriner

    Andrew Kurosz

    Quinn Levy-Dahl

    Ruth Lewis

    Emma Lopez

    Ronald Lorentzen II

    Violet Lundgren

    Kai Lustberg

    Eli Lustberg

    Caroline Lyons

    Jonah Marin

    Aubree McCall

    Kieran McCosker

    Fiona McMenamin

    Abigail Mentone

    Harlow Monahan

    Lucas Montemarano

    Zoe Ntukogu

    Rebecca Nurse

    Lucas O’Byrne

    Ryan O’Donnell

    Cameron Oppito

    Audrianna Parisi

    Eli Pereira

    Nicholas Pesta

    Grayson Pettit

    Isabelle Piascik

    Egypt Rainey

    Aubrey Rivera

    Rylee Rodriguez

    Ava Roman

    Camden Romero

    Adelaide Ronne

    James Schaefer

    Joshua Schultz

    Sukhbir Singh

    Addison Sobotor

    Alexander Stazzone

    Jaxon Sutherland

    Kalina Szapka

    Lily Szpajzman

    Everly Tarazona

    Mira Tleubaeva

    James Tomaselli

    Alexandria Torres

    Calvin Tower

    Magdalena Tuckfelt

    Alexa Vega

    Faith Warnecke

    Ruby Weisgarber

    Maya Wen

    Dahlia White

    Levi Wyant

    Alexander Yang

    Grade 6

    Adam Batista

    Charlotte Brock

    Lilly Campione

    Connor Carroll

    Linkoln Chervony

    Preston Cohen

    Zoe Cope

    Hadley Cruz

    Landon Cuomo

    Robert Dabrowski

    Charlotte Daciuk

    Sofia D’Agnese

    Declan D’Ancona

    Phoenix Davis

    Emma DeGroat

    Ethan Dembeck

    Tessa D’Esopo

    Jackson DeYoung

    Stella DiMaria

    Gianna Dunado

    Patrick Feely

    Madison Ferretti

    Andrew Foley

    Aaron Frankovic

    Jonah Gardiner

    Michael Gelman

    Nicholas Giamboi

    Krane Gusciora

    Marcos Habrahamshon

    Grace Hooper

    Mila Horak

    Meer Joshi

    Emerson Kipp

    Luke Lanigan

    Logan Mangels

    Chloe Mann

    Leila Manzano

    Mia Martino

    Maeve McVeigh

    Carmine Mele

    Lochlann Mezzetti

    Reid Morgan

    Lucius O’Brien

    Jack O’Shea

    Penellape Paglia

    Riley Pakenham

    Annabella Pfingst

    Taylor Praino

    Grace Pulido

    Imrane Raji

    June Ray

    Mateo Rodriguez

    Ethan Ruthven

    Jonathan Sanzone

    Hunter Schluter

    Julian Serpa

    Martin Sheekey

    Isaac Spicehandler

    Ethan Stolt

    Emma Todd

    Harper Troy

    Brayden Voloshin

    Amelia Wadeson

    Isla Walsh

    Kylie Zeman

    Scarlett Ziegler

    Grade 7

    Kaylee Adams

    Gabriella Aiosa

    Dominic Altieri

    Miles Alzamora

    Eric Andreo

    Austin Atlas

    Zoe Barrett

    Vincent Baruffaldi

    Chloe Belasco

    Katherine Black

    Reece Blanton

    Payton Blanton

    Lella Brennie

    Lydia Brinster

    Margaret Brooke

    Joseph Budnar

    Violet Burke

    Carmine Calise

    Ella Carcaterra

    Desmond Cartwright

    Gianni Cerulli

    Cassidy Clotworthy

    Landon Collins

    Scarlett Colon

    Dylan Connington

    Fiona Contino

    Ryan Corcoran

    Fiona Cullen

    Caden D’Ancona

    Thomas DeBuck

    Gia Fanos

    Carter Flood

    Michael Fodor

    Chase Freitag

    Sean Gobinski

    Emma Gomez

    Logan Greifenberger

    Mckenna Hackbarth

    Connor Hamersma

    Saige Hayeck

    Ethan Hogan

    Broderick House

    Lucas Huesca

    Dean Johnson

    Maya Kaminski

    Olivia Kaminski

    Lia Kimiecik

    Gavin Kleinman

    Greyson Kriner

    Luanna Kump

    Tessa Larsen

    Zoey Leisengang

    Anaya Lopez

    Scarlett Lopez

    Christopher Lyons

    Hunter Manning

    Liam Marrero

    Breanne McCabe

    Brendan McCormick

    Connor McNamee

    Dylan Messina

    Christopher Moccio

    Anthony Moglia

    Sophia O’Brien

    Aliya Ottosi-Mulholland

    Luca Pang

    Aarya Patel

    Jake Paxhia

    Luciana Petersen

    Vivienne Pitingaro

    Violetta Quezada

    Kendall Quinones

    Samantha Rich

    Brody Rivelli

    Aiden Roberson

    Max Shostal

    Gia Spadaccini

    Kyle Spano

    Stella Starro

    Bleek Thompson

    Alexandra Vetell

    Aidan Ward

    Mckenzie Wilson

    Abigail Yon

    Emilia Zalewski

    Brendan Ziegler

    Grade 8

    Evelyn Altano

    Benton Andersen

    Oliver Annucci

    Melanie Arizpe Benitez

    Emma Baez

    Alyssa Balsamo

    Emily Bielak

    Olivia Boller

    Sage Brookins

    Lylah Colon

    Ella Cornelius

    Kaitlyn Cosco

    Angelica Costanza

    Amber Cummings

    Teagan Currid

    Ava Darcey

    Carlos Deleon

    Mark Ellsworth II

    Avery Eschmann

    Gianna Fasolino

    Mia Gelman

    Olivia Grayson

    Aleena Grossmann

    Rex Heymer

    Olivia Howard

    Sienna Jarer

    Thomas Joy

    Reilly Lajara

    Grace Lamattina

    Conor Lobosco

    Benjamin Loibl

    Abigail Luciano

    Kaylee Malgieri

    Jayden Maynard

    Cooper McGill

    Angelina McKnight

    Jason McNamara

    James Mikos

    Grace Morgan

    Joseph Murtagh

    Anastasia Nguyen

    Nia Pearson

    Trystan Pierre

    Keira Pink

    Tory Pizanie

    Emerson Pouliot

    Atticus Pouliot

    Michael Praino

    Marc Rainey

    Mia Santiago Tejeda

    Charles Schweiger

    Evalie Seid

    Liam Shaw

    Evangelene Siebert

    Lola Filippa Stern-Crespo

    Brooke Stewart

    Alexis Taylor

    Theodore Thornell

    Arianna Torres

    Thomas Vega

    Brielle Vivino

    Mikayla Wensley

    Elizabeth Westcott

    Adelaide Whittaker

    Julien Ziegler