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Honor Roll: Warwick Valley Middle School 4th Marking Period 2025-26

| 07 Jul 2026 | 03:25

    High Honors

    Grade 5

    Kiera Altieri

    Nola Alzamora

    John Andryshak

    Grace Bendykowski

    Brendan Brown

    Margaret Calisi

    Valentina De Jesus

    Audrey DeBuck

    Cameron Echevarria

    Emily Fenfert

    Colin Fingland

    Charlotte Furman

    Kenji Garcia

    Isabella Guevara

    Troy Haysom

    Bodhi Honerkamp

    Benjamin Johnson

    Logan Kempler

    Ella Kimiecik

    Rydia Koch

    Victoria Kuklov

    Hunter Lageman

    Dominick Lepine

    Reagan Loftus

    Sierra Lustberg

    Hazel Luthin

    Liam Marley

    Ewa Mazurek

    Tessa Monti

    Jaxon Paltrowitz

    Gia Patel

    Madelyn Podolec

    Logan Reilly

    Leah Romig

    Keira Sandfort

    Adeline Schwandt

    Mia Scoolidge

    Luna Mia Semioli

    Lucy Socaciu

    Alexander Stazzone

    Lily Szpajzman

    Dominic Vivino

    Maya Wen

    Alexander Yang

    Sarah Zimmerman

    Grade 6

    Nicholas Baker

    Simone Beehner

    Verdigris Bisla

    Mark Blyznyuk

    Ettamoya Byrne

    Christopher Casale

    Mila Chan

    James Chavez Carey

    Molly Cook

    Everly Corby

    Elizabeth Crispino

    Alexa Cummings

    Tessa D’Esopo

    John Donellan

    Grace Elliott

    Charles Ellsworth

    Mason Farningham

    Sabina Fasano

    Marco Ferrari

    Caleb Fingland

    Harper Finn

    Ethan Garcia

    Jonah Gardiner

    Matthew Gervase

    James Getz

    Antonio Graf

    Eden Ilori

    Natalie Koch

    Avery Larsen

    Patrick MacFarlane

    Mia Martino

    Madeline Maybeck

    Karsyn McDonnell

    Ethan McGill

    Alexander Mita

    Madeline Norberg

    McKenna O’Brien

    Zavin O’Brien

    Aurelio Olesh

    Jack O’Shea

    Zachary Packer

    Ethan Pope

    Abel Preis

    Kara Ramsey

    Aubrey Reekie

    Cordelia Ridolfo

    Reese Roecker

    Aria Saghafi

    Eliza Serafin

    Rory Sezack

    Isaac Spicehandler

    Madeline Stazzone

    Claire Stough

    Emma Todd

    Jacob Watkins

    Scarlett Ziegler

    Grade 7

    Gavin Astbury

    Henry Bowman

    Molly Brady

    Leighton Brinster

    Addison Cohen

    Scarlett Colon

    Thomas DeBuck

    Lilah Diaz

    Gia Fanos

    Helena Gell

    James Giamboi

    Sage Glasper

    Ava Hagan

    Callan Hoekzema

    Ethan Hogan

    Broderick House

    Michael Januario

    Hudson Judd

    Josephine Laule

    Giulia Lepine

    Griffin Luthin

    Adriana Messina

    Ava Modica

    Charlotte Montenaro

    Henry Mountford

    Miles Muehlbauer

    Gregory Muller

    Makayla Nieves

    Joseph Parisi

    Lilith Pascazi-Zupp

    Vivienne Pitingaro

    Wyatt Scoolidge

    Ronan Sezack

    Gia Spadaccini

    Sydney Tomlinson

    Cole Treloar

    Madeleine Turnbull

    Violet Xin

    Grade 8

    Evelyn Altano

    Rylan Alvarez

    Melanie Arizpe Benitez

    Alyssa Balsamo

    Wyatt Beehner

    Sage Brookins

    Jackson Brown

    Madison Candia

    Lucy Clark

    Aubrey Cordero

    Isabella Cordova

    Madison Dewitt

    Elizabeth Fenfert

    Gavin Fong

    Zoe Fong

    Desmond Goldstein

    Carlos Habrahamshon

    Addison Hurd

    Lexie Introini

    Catherine Jacob

    Jayson Kuklis

    Ben Larkin

    Keri Leahey

    Benjamin Loibl

    Jack Lorello

    Alessandra Lundgren

    Cooper McGill

    Pamela McKay

    Ulysses Michelson

    Lila Monti

    Dax Morrison

    Daniel O’Shea

    Max Paltrowitz

    Nia Pearson

    Alex Podolec

    Ethan Reilly

    Atticus Ridolfo

    Lucianna Rivera

    Khloe Rodriguez

    Finian Ryle

    Leah Scalo

    Lila Mae Semioli

    Elle Srednicki

    Emma Stazzone

    Brooke Stewart

    Piper Stewen

    Emma Stroosnyder

    Elizabeth Westcott

    Layla Wright

    Robert Young

    Logan Ziegler

    Honors

    Grade 5

    Langston Allen

    Vincent Andersen

    Brian Anderson

    Judah Azzi

    Jude Bakos

    Cora Bendykowski

    Kaiden Bennett-Isaac

    Peter Bukovsky

    Emilia Camasca

    Raza Camp

    Colbie Cartwright

    Ellie Conklin

    Davin Crane

    Isabella Crispino

    Ryan Curran

    Raymond Curtis Jr.

    Nola Daly

    Emily Darcey

    Ronan Doyle

    Ava Dunado

    Charlotte Eaton

    Riley Enderes-Morales

    Emme Fanos

    Mae Finnegan

    Serafina Fiorella

    Liliana Fitzpatrick

    Kyle Flood

    Nathaniel Fodor

    Anna Fragale

    Hayley Freitag

    Tre Galletta-Ekberg

    Anthony Gervase

    Jameson Goetz

    Zayne Islam

    Fenton Jinks

    Henry Johnson

    Penelope Juron

    Braedyn Kaval

    Reid Kriner

    Andrew Kurosz

    Ella Leet

    Holden Loibl

    Emma Lopez

    Violet Lundgren

    Kai Lustberg

    Eli Lustberg

    Caroline Lyons

    Olive Malloy

    Connor Masker

    Aubree McCall

    Kieran McCosker

    Margaret McKnight

    Fiona McMenamin

    Abigail Mentone

    Charles Meyer

    Harlow Monahan

    Zoe Ntukogu

    Rebecca Nurse

    Lucas O’Byrne

    Ryan O’Donnell

    Carly Orthmann

    Audrianna Parisi

    Eli Pereira

    Isabelle Piascik

    Aubrey Rivera

    Rylee Rodriguez

    Kieran Romain

    Ava Roman

    Camden Romero

    Adelaide Ronne

    Nicholas Schieffelin

    Brody Schmehl

    Joshua Schultz

    Sukhbir Singh

    Addison Sobotor

    Jaxon Sutherland

    Kalina Szapka

    Everly Tarazona

    Mira Tleubaeva

    Magdalena Tuckfelt

    Olivia Van de Water

    Alexa Vega

    Nathaniel Ward

    Faith Warnecke

    Ruby Weisgarber

    Dahlia White

    Grade 6

    Michael Alvarado

    Liam Berry

    Kharter Bowman

    Lilly Campione

    Jack Candia

    Connor Carroll

    Dylan Chan

    Sadie Cirbus

    Preston Cohen

    Camila Colon

    Brandon Conboy

    Zoe Cope

    Hadley Cruz

    Robert Dabrowski

    Charlotte Daciuk

    Sofia D’Agnese

    Declan D’Ancona

    Phoenix Davis

    Emma DeGroat

    Ethan Dembeck

    Jackson DeYoung

    Stella DiMaria

    Gianna Dunado

    Patrick Feely

    Madison Ferretti

    Andrew Foley

    Aaron Frankovic

    Camden Frederick

    Michael Gelman

    Marcos Habrahamshon

    Logan Haggerty

    Adrianna Herisse

    Grace Hooper

    Mila Horak

    Meer Joshi

    Emerson Kipp

    Luke Lanigan

    Kaitlyn Lashuay

    Everly Loberg

    Arianna Mahabir

    Logan Mangels

    Leila Manzano

    Anaya Marquez

    Madeleine McDermott

    Maeve McVeigh

    Gavin Melvin

    Avery Mendrzycki

    Lochlann Mezzetti

    Reid Morgan

    Lucius O’Brien

    Penellape Paglia

    Riley Pakenham

    Amelia Pellino

    Annabella Pfingst

    Taylor Praino

    Grace Pulido

    Mateo Rodriguez

    Jonathan Sanzone

    Aaron Scalo

    Hunter Schluter

    Kieran Shaw

    Angus Tosh

    Hailey Troy

    Harper Troy

    Aubriella Ventura

    Amelia Wadeson

    Isla Walsh

    June Wetherell-Toro

    Stone Whittaker

    Hannah Wihry

    Kylie Zeman

    Grade 7

    Philip Ahrens

    Gabriella Aiosa

    Miles Alzamora

    Eric Andreo

    Lucas Barr

    Zoe Barrett

    Hailey Becker

    Chloe Belasco

    Katherine Black

    Reece Blanton

    Payton Blanton

    Lella Brennie

    Lydia Brinster

    Grace Brown

    Joseph Budnar

    Violet Burke

    Ella Carcaterra

    Desmond Cartwright

    Gianni Cerulli

    Cassidy Clotworthy

    Jayden Connolly

    Fiona Contino

    Ryan Corcoran

    Fiona Cullen

    Harper Davis

    Michael Fodor

    Chase Freitag

    Ezra Friedman

    Emma Gomez

    Logan Greifenberger

    Mckenna Hackbarth

    Connor Hamersma

    Saige Hayeck

    Eliana Herrmann

    Lucas Huesca

    Dean Johnson

    Olivia Kaminski

    Brody Kearns

    Lia Kimiecik

    Gavin Kleinman

    Greyson Kriner

    Tessa Larsen

    Karissa Lashuay

    Zoey Leisengang

    Scarlett Lopez

    Breanne McCabe

    Brendan McCormick

    Connor McNamee

    Dylan Messina

    Anthony Moglia

    Silvia Muto

    Grace Pacos

    Benjamin Payne

    Lawrence Perry

    Luciana Petersen

    Violetta Quezada

    Kendall Quinones

    Samantha Rich

    Brody Rivelli

    Aiden Roberson

    Parker Schmehl

    Stella Starro

    Bleek Thompson

    Theodore Turetsky

    Gianna Verrico

    Alexandra Vetell

    Mckenzie Wilson

    Abigail Yon

    Emilia Zalewski

    Brendan Ziegler

    Grade 8

    Benton Andersen

    Oliver Annucci

    Emma Baez

    Colin Bess

    Emily Bielak

    Peter Blandino

    Olivia Boller

    Lylah Colon

    Molly Corcoran

    Ella Cornelius

    Kaitlyn Cosco

    Angelica Costanza

    Anja Coyle

    Amber Cummings

    Teagan Currid

    Ava Darcey

    Sebastian Dawson

    Mark Ellsworth II

    Gianna Fasolino

    Sarah Goldsmith-Meyer

    Olivia Grayson

    Aleena Grossmann

    Sean Haftek

    Ella Heller

    Rex Heymer

    Olivia Howard

    Sienna Jarer

    Thomas Joy

    Reilly Lajara

    Grace Lamattina

    Conor Lobosco

    Xylia Martinez

    Jayden Maynard

    Angelina McKnight

    Jason McNamara

    James Mikos

    Grace Morgan

    Lainey Murphy

    Joseph Murtagh

    Anastasia Nguyen

    Trystan Pierre

    Tory Pizanie

    Michael Portka

    Emerson Pouliot

    Nola Grace Pouliot

    Michael Praino

    Giovanna Prinzo

    Mia Santiago Tejeda

    Charles Schweiger

    Arden Shera

    Olivia Soehngen

    Amelia Soehngen

    Mya Spinelli

    Lola Filippa Stern-Crespo

    Cade Strickland VIII

    Landon Tarazona

    Theodore Thornell

    Arianna Torres

    Marley Tosh

    Thomas Vega

    Brielle Vivino

    Mikayla Wensley

    Leland White

    Adelaide Whittaker

    Julien Ziegler