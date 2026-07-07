Honor Roll: Warwick Valley Middle School 4th Marking Period 2025-26

High Honors
Grade 5
Kiera Altieri
Nola Alzamora
John Andryshak
Grace Bendykowski
Brendan Brown
Margaret Calisi
Valentina De Jesus
Audrey DeBuck
Cameron Echevarria
Emily Fenfert
Colin Fingland
Charlotte Furman
Kenji Garcia
Isabella Guevara
Troy Haysom
Bodhi Honerkamp
Benjamin Johnson
Logan Kempler
Ella Kimiecik
Rydia Koch
Victoria Kuklov
Hunter Lageman
Dominick Lepine
Reagan Loftus
Sierra Lustberg
Hazel Luthin
Liam Marley
Ewa Mazurek
Tessa Monti
Jaxon Paltrowitz
Gia Patel
Madelyn Podolec
Logan Reilly
Leah Romig
Keira Sandfort
Adeline Schwandt
Mia Scoolidge
Luna Mia Semioli
Lucy Socaciu
Alexander Stazzone
Lily Szpajzman
Dominic Vivino
Maya Wen
Alexander Yang
Sarah Zimmerman
Grade 6
Nicholas Baker
Simone Beehner
Verdigris Bisla
Mark Blyznyuk
Ettamoya Byrne
Christopher Casale
Mila Chan
James Chavez Carey
Molly Cook
Everly Corby
Elizabeth Crispino
Alexa Cummings
Tessa D’Esopo
John Donellan
Grace Elliott
Charles Ellsworth
Mason Farningham
Sabina Fasano
Marco Ferrari
Caleb Fingland
Harper Finn
Ethan Garcia
Jonah Gardiner
Matthew Gervase
James Getz
Antonio Graf
Eden Ilori
Natalie Koch
Avery Larsen
Patrick MacFarlane
Mia Martino
Madeline Maybeck
Karsyn McDonnell
Ethan McGill
Alexander Mita
Madeline Norberg
McKenna O’Brien
Zavin O’Brien
Aurelio Olesh
Jack O’Shea
Zachary Packer
Ethan Pope
Abel Preis
Kara Ramsey
Aubrey Reekie
Cordelia Ridolfo
Reese Roecker
Aria Saghafi
Eliza Serafin
Rory Sezack
Isaac Spicehandler
Madeline Stazzone
Claire Stough
Emma Todd
Jacob Watkins
Scarlett Ziegler
Grade 7
Gavin Astbury
Henry Bowman
Molly Brady
Leighton Brinster
Addison Cohen
Scarlett Colon
Thomas DeBuck
Lilah Diaz
Gia Fanos
Helena Gell
James Giamboi
Sage Glasper
Ava Hagan
Callan Hoekzema
Ethan Hogan
Broderick House
Michael Januario
Hudson Judd
Josephine Laule
Giulia Lepine
Griffin Luthin
Adriana Messina
Ava Modica
Charlotte Montenaro
Henry Mountford
Miles Muehlbauer
Gregory Muller
Makayla Nieves
Joseph Parisi
Lilith Pascazi-Zupp
Vivienne Pitingaro
Wyatt Scoolidge
Ronan Sezack
Gia Spadaccini
Sydney Tomlinson
Cole Treloar
Madeleine Turnbull
Violet Xin
Grade 8
Evelyn Altano
Rylan Alvarez
Melanie Arizpe Benitez
Alyssa Balsamo
Wyatt Beehner
Sage Brookins
Jackson Brown
Madison Candia
Lucy Clark
Aubrey Cordero
Isabella Cordova
Madison Dewitt
Elizabeth Fenfert
Gavin Fong
Zoe Fong
Desmond Goldstein
Carlos Habrahamshon
Addison Hurd
Lexie Introini
Catherine Jacob
Jayson Kuklis
Ben Larkin
Keri Leahey
Benjamin Loibl
Jack Lorello
Alessandra Lundgren
Cooper McGill
Pamela McKay
Ulysses Michelson
Lila Monti
Dax Morrison
Daniel O’Shea
Max Paltrowitz
Nia Pearson
Alex Podolec
Ethan Reilly
Atticus Ridolfo
Lucianna Rivera
Khloe Rodriguez
Finian Ryle
Leah Scalo
Lila Mae Semioli
Elle Srednicki
Emma Stazzone
Brooke Stewart
Piper Stewen
Emma Stroosnyder
Elizabeth Westcott
Layla Wright
Robert Young
Logan Ziegler
Honors
Langston Allen
Vincent Andersen
Brian Anderson
Judah Azzi
Jude Bakos
Cora Bendykowski
Kaiden Bennett-Isaac
Peter Bukovsky
Emilia Camasca
Raza Camp
Colbie Cartwright
Ellie Conklin
Davin Crane
Isabella Crispino
Ryan Curran
Raymond Curtis Jr.
Nola Daly
Emily Darcey
Ronan Doyle
Ava Dunado
Charlotte Eaton
Riley Enderes-Morales
Emme Fanos
Mae Finnegan
Serafina Fiorella
Liliana Fitzpatrick
Kyle Flood
Nathaniel Fodor
Anna Fragale
Hayley Freitag
Tre Galletta-Ekberg
Anthony Gervase
Jameson Goetz
Zayne Islam
Fenton Jinks
Henry Johnson
Penelope Juron
Braedyn Kaval
Reid Kriner
Andrew Kurosz
Ella Leet
Holden Loibl
Emma Lopez
Violet Lundgren
Kai Lustberg
Eli Lustberg
Caroline Lyons
Olive Malloy
Connor Masker
Aubree McCall
Kieran McCosker
Margaret McKnight
Fiona McMenamin
Abigail Mentone
Charles Meyer
Harlow Monahan
Zoe Ntukogu
Rebecca Nurse
Lucas O’Byrne
Ryan O’Donnell
Carly Orthmann
Audrianna Parisi
Eli Pereira
Isabelle Piascik
Aubrey Rivera
Rylee Rodriguez
Kieran Romain
Ava Roman
Camden Romero
Adelaide Ronne
Nicholas Schieffelin
Brody Schmehl
Joshua Schultz
Sukhbir Singh
Addison Sobotor
Jaxon Sutherland
Kalina Szapka
Everly Tarazona
Mira Tleubaeva
Magdalena Tuckfelt
Olivia Van de Water
Alexa Vega
Nathaniel Ward
Faith Warnecke
Ruby Weisgarber
Dahlia White
Michael Alvarado
Liam Berry
Kharter Bowman
Lilly Campione
Jack Candia
Connor Carroll
Dylan Chan
Sadie Cirbus
Preston Cohen
Camila Colon
Brandon Conboy
Zoe Cope
Hadley Cruz
Robert Dabrowski
Charlotte Daciuk
Sofia D’Agnese
Declan D’Ancona
Phoenix Davis
Emma DeGroat
Ethan Dembeck
Jackson DeYoung
Stella DiMaria
Gianna Dunado
Patrick Feely
Madison Ferretti
Andrew Foley
Aaron Frankovic
Camden Frederick
Michael Gelman
Marcos Habrahamshon
Logan Haggerty
Adrianna Herisse
Grace Hooper
Mila Horak
Meer Joshi
Emerson Kipp
Luke Lanigan
Kaitlyn Lashuay
Everly Loberg
Arianna Mahabir
Logan Mangels
Leila Manzano
Anaya Marquez
Madeleine McDermott
Maeve McVeigh
Gavin Melvin
Avery Mendrzycki
Lochlann Mezzetti
Reid Morgan
Lucius O’Brien
Penellape Paglia
Riley Pakenham
Amelia Pellino
Annabella Pfingst
Taylor Praino
Grace Pulido
Mateo Rodriguez
Jonathan Sanzone
Aaron Scalo
Hunter Schluter
Kieran Shaw
Angus Tosh
Hailey Troy
Harper Troy
Aubriella Ventura
Amelia Wadeson
Isla Walsh
June Wetherell-Toro
Stone Whittaker
Hannah Wihry
Kylie Zeman
Philip Ahrens
Gabriella Aiosa
Miles Alzamora
Eric Andreo
Lucas Barr
Zoe Barrett
Hailey Becker
Chloe Belasco
Katherine Black
Reece Blanton
Payton Blanton
Lella Brennie
Lydia Brinster
Grace Brown
Joseph Budnar
Violet Burke
Ella Carcaterra
Desmond Cartwright
Gianni Cerulli
Cassidy Clotworthy
Jayden Connolly
Fiona Contino
Ryan Corcoran
Fiona Cullen
Harper Davis
Michael Fodor
Chase Freitag
Ezra Friedman
Emma Gomez
Logan Greifenberger
Mckenna Hackbarth
Connor Hamersma
Saige Hayeck
Eliana Herrmann
Lucas Huesca
Dean Johnson
Olivia Kaminski
Brody Kearns
Lia Kimiecik
Gavin Kleinman
Greyson Kriner
Tessa Larsen
Karissa Lashuay
Zoey Leisengang
Scarlett Lopez
Breanne McCabe
Brendan McCormick
Connor McNamee
Dylan Messina
Anthony Moglia
Silvia Muto
Grace Pacos
Benjamin Payne
Lawrence Perry
Luciana Petersen
Violetta Quezada
Kendall Quinones
Samantha Rich
Brody Rivelli
Aiden Roberson
Parker Schmehl
Stella Starro
Bleek Thompson
Theodore Turetsky
Gianna Verrico
Alexandra Vetell
Mckenzie Wilson
Abigail Yon
Emilia Zalewski
Brendan Ziegler
Benton Andersen
Oliver Annucci
Emma Baez
Colin Bess
Emily Bielak
Peter Blandino
Olivia Boller
Lylah Colon
Molly Corcoran
Ella Cornelius
Kaitlyn Cosco
Angelica Costanza
Anja Coyle
Amber Cummings
Teagan Currid
Ava Darcey
Sebastian Dawson
Mark Ellsworth II
Gianna Fasolino
Sarah Goldsmith-Meyer
Olivia Grayson
Aleena Grossmann
Sean Haftek
Ella Heller
Rex Heymer
Olivia Howard
Sienna Jarer
Thomas Joy
Reilly Lajara
Grace Lamattina
Conor Lobosco
Xylia Martinez
Jayden Maynard
Angelina McKnight
Jason McNamara
James Mikos
Grace Morgan
Lainey Murphy
Joseph Murtagh
Anastasia Nguyen
Trystan Pierre
Tory Pizanie
Michael Portka
Emerson Pouliot
Nola Grace Pouliot
Michael Praino
Giovanna Prinzo
Mia Santiago Tejeda
Charles Schweiger
Arden Shera
Olivia Soehngen
Amelia Soehngen
Mya Spinelli
Lola Filippa Stern-Crespo
Cade Strickland VIII
Landon Tarazona
Theodore Thornell
Arianna Torres
Marley Tosh
Thomas Vega
Brielle Vivino
Mikayla Wensley
Leland White
Adelaide Whittaker
Julien Ziegler