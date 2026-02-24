x
Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 2 2025-26

| 24 Feb 2026 | 03:55

    Summa Cum Laude

    Grade 9

    Pace Alzamora

    Lucca Brennie

    Brielle Browning

    Ashlee Camasca

    Caroline Castellano

    John Chavez Carey

    Avery Chuckran

    Nina Corcoran

    Lila DeGuzman

    Aiden Edwards

    Tyler Fleury

    Sofia Graf

    Samuel Grizzanti

    Vivian House

    Govindika Kaushik

    Liam Klausner

    Ryan Kobrick

    Jessica Larsen

    Olivia Loberg

    Maggie Maiorana

    Sara Marina

    Edwin Martinez

    Brianna Martino

    Stella Muehlbauer

    Bay Orr

    Noel Orthmann

    Antonino Pitingaro

    Juliet Pulido

    Samantha Rado

    Keirrah Redner

    Ryliegh Retcho

    Alyssa Scheuermann

    Charlotte Tuckfelt

    Grade 10

    Gavin Bradley

    Lorenza Brennie

    Matthew Budnar

    Anya Campbell

    Ellyn Cardella

    Zoe Chocallo

    Jane Cornelius

    Kayli Decker

    Lea Finucane

    Fiana Goldenberg

    Anthony Grigalunas

    Cadence Hayeck

    Lillian Jocelyn

    Kirschen Kluender

    Shaun Kunisch

    Genesis Martinez

    Denis McAteer

    Jonathan Mende

    Erin Murphy

    Leah Purta

    Isabelle Redling

    Kayan Roepe

    Sophia Sanzone

    Veronika Scarpaci

    Zoe Swornik

    Devin Torino-Margolis

    Leonard Tosh

    Celia Tzezailidis

    Jennifer Walker

    Talia Walker

    Beatrix Wendell

    Alexander Xin

    John Zeman

    Grade 11

    Alyssa Ast

    Anna Biondi

    Anika Brezina

    Julianna Browning

    Nina Cirillo

    Samantha Corcoran

    Jake Cosco

    Isabella Costanza

    Lucas Cresser

    Ileana Del Valle

    Benjamin DiMartino

    Natalie Eger

    Keene Eicher

    Daniel Ferris

    Matthew Finnerty

    Zoe Harkness

    Aidan Harvey

    Kayla Jones

    Garrett Judd

    Riley Kimiecik

    Sean Klein

    Alexander Kobrick

    Amanda Larsen

    Naylani Lopez

    Thomas Maiorana

    Jack Marina

    Rosalie Mountford

    Madison Murtagh

    Cynthia Nicaj

    Juliet Novak

    Harrison Piskadlo

    Alexa Pitiger

    Joseph Rourke

    Julia Schlesinger

    Gianna Sganga

    Arnav Sinha

    Nicholas Vicciardo

    Grade 12

    Sophia Amato

    Joel Andoh

    Harrison Annucci

    Dillon Astbury

    Samara Beauregard

    Penelope Bieling

    Genevieve Boyle

    Madison Buliung

    Colin Burke

    Cavan Byrne

    Kate Castellano

    Amiya Chatman

    Janiya Chatman

    Grace Cornelius

    Mira Costa

    James Curtis

    Liliana Donoso

    Isabella Dudhnath-Tacardon

    Molly Duffy

    Raymond Eger

    Xavier Fernandez

    Matthew Freedman

    Flora Gilley

    Reese Girardi

    Emely Hernandez

    Breeia Jaeckel

    Brooke Kelley

    Erin Kelly

    Valentino Kron

    Steven Lewis Jr.

    Nathan Link

    Zoey Lo

    Owen Machingo

    Victoria Martinez

    Madelyn McSweeney

    Jayden Myruski

    Liam Natale

    Addison O’Donnell

    Arianna Ovanesian

    Morgan Pilieri

    Willow Reid

    Rebecca Robles

    Emily Romig

    Joseph Sanzone

    Thomas Scarpaci

    Arielle Seid

    Riley Seijas

    Amanda Sit

    Reagan Smith

    Gavin Sullivan

    Meghan Tennant

    Juliet Thomas

    Nicole Weaver

    Arianna Weinberg

    Henry Wendell

    Lucas Wensley

    Hermia Yang

    Abigail Yurchuk

    Magna Cum Laude

    Grade 9

    Allison Acosta

    Luca Beltotti

    Dominik Bielak

    Olivia Brennan

    Brisell Campos

    William Carroll

    Erica Castillo

    Andrew Cohen

    John DeBuck

    Gabriella DiMassa

    Charlotte Ferruggia

    Emma Fontaine

    Emma Giglio

    Lea Harvey

    Leyna Jocelyn

    Aleya Kathuria

    Logan Kearns

    Attis Kyritsis

    Emily Lawler

    Hailey Lewis

    Liam Lowe

    Maya Lustberg

    Jolie Sophia Manaran

    Giuliana Martin

    Teagan Mason

    Brooke Mattera

    Owen McSweeney

    Grayce Miceli

    Joshua Mighty

    Micah Morgenstern

    Ann Moroney

    Ava Mulvihill

    Rosa Najafipour

    Nicholas Nowak

    Eva Pellino

    Mariana Pineda-Pinzon

    Emma Ranaudo

    Estella Rodriguez

    Liana Rodriguez

    Kasen Roecker

    Driannah Ruiz

    Luca Schuler

    Thatcher Shera

    Kellen Stack

    Liam Stack

    Ella Stazzone

    Alexis Strickland

    Macie Sullivan

    Jayden Tablante

    Ashten Thurber

    Macklin Tomlinson

    Liam Watkins

    Aislin Wendt

    Clair Wendt

    Lacey Wesloske

    Sean Whalen

    Courtney Ziegler

    Logan Zimmerli

    Grade 10

    Carla Agreda Jimenez

    Timothy Brown Jr.

    Catherine Burrows

    Jack Castellano

    Genevieve Cloutier

    Preston Dwyer

    Ismer Estrada

    Luca Ferrari

    Audrey Finn

    Esme Gilley

    Abigail Glemaud

    Aubrey Grigalunas

    Alexa Hayes

    Jake Hernandez

    Joel Hernandez

    Abigail Horowitz

    Genevieve Jordi-Knipp

    Sydney Lewis

    Christian Lucas

    Landry Mask

    Kayla McCormick

    Lucas Miller

    Jaxsen Mita

    Robert Mosier

    Emma Ndreu

    Annabella Nguyen

    Jaden Norris

    Bence Radvanyi

    Nicholas Ramos

    Kathryn Ronan

    Emerson Ryle

    Stella Serafin

    Fiona Sezack

    Grace Stough

    Madison Tyzbir

    Olive Weaver

    Steven Weinberg

    Grade 11

    Miles Xavier Allen

    Victoria Alvarado

    Adriel Baez

    Nicholas Blandino

    Ashlyn Brown

    Madison Burke

    Robert Carroll

    Grace Carter

    Juliette Cloutier

    Alyssa Cruz

    Rebecca D’Ambrosio

    Madison De Jesus

    Mila Dispenza

    Chloe Dosogne

    Rosario Dovico

    Tamryn Fiasconaro

    Holden Frommeyer

    Noah Goetz

    Lucas Greh

    Natalia Griffith-Alvarez

    Aveline Gujar

    Alexis Hayden

    Chloé Hershko

    Sydney Introini

    Bridgette Jaeckel

    Alana Jarrous

    Joseph Kadus

    Daria Kitar

    Peyton Komorsky

    Tianhao Lin

    Alexander Lucas

    Leila McCabe

    Conor McVeigh

    Cole Micallef

    Arlo Moller

    Aliyah Montgomery

    Camryn Moore

    Shannon Murray

    Olivia Nicaj

    Antonina Normandia

    Abigail O’Brien

    Joseph O’Brien

    Isabella Otero

    Catherine Paulsen

    Olivia Peconie

    Madeline Pesta

    Ryan Pesta

    Ava Piccirillo

    Emmerson Powers

    Sophie Quicke

    Nina Rametta

    Thomas Ranaudo

    Kadence Redner

    Logan Rivelli

    Jayleen Rodriguez

    Mikaela Roeves

    Lia Salmon

    Samantha Schweiger

    Maximus Sherman

    Kayla Sisco

    Lea Sit

    Shea Smith

    Lola Sorrentino

    Leila Thurber

    Violet Tinnirello

    Mia Trinceri

    Jack Walsh

    Parker Walters

    Henry Wright

    Olivia Zottola

    Grade 12

    Giacomo Abbate

    Matthew Abel

    Yashveer Alagh

    Laci Annunziato

    Naveen Anthey

    Anthony Apuzzo

    Aleah Baez

    Kathleen Baird

    Nino Barabadze

    Abigiya Bekele-Arcuri

    Rocco Beltrone

    Kyle Bolich

    William Boller

    Isabella Boyd

    Johannah Bradley

    Greydan Bruckner

    Ava Calabro

    Cara Calone

    Maiya Cardine

    Casey Catalanotto

    Keila Cedeno

    Andy Chen

    Landon Chenoweth

    Wyatt Cirbus

    Kristina Correa

    Jillian Daubert

    McKenzie Decker

    Alex DeSimone

    Matthew Desrats

    Juely Duran

    Paisley Felker

    Hailey Foust

    Madison Fox

    Aidan Galletta

    Phillip Gargiulo

    Jude Gawronski

    Lily Hennessey-Coyle

    Jolene Hernandez

    Connor Holland

    Cayden Honerkamp

    Natalie Houston

    Madison Jakubek

    Kymora Joseph

    Abigail Kane

    Carly Kunisch

    Kasandra Lashuay

    Chloe Lassiter

    Kellie Lassiter

    Shilah Lewis

    Sienna Liggio

    Jasmine Lorentzen

    Josephine Lorentzen

    Sean Luhavalja

    Ashley Martinez

    Lucia Massa

    Emily Maybeck

    Hayden McCaskey

    Carly McLaughlin

    Francesca Mikos

    Drew Moeller

    Leila Morris

    Brandon Nowak

    Madison Olszewski

    Joliana O’Neill

    Kalia Ortiz

    Alex Paraschiv

    Matthew Poje

    Noah Randall

    Colin Redpath

    Sabrina Rivera

    Eric Rodriguez Jr

    Rowan Roepe

    Kimberly Romano

    Thomas Ronan

    Ava Roome

    William Roome

    Derick Ruiz

    Breeana Saritson

    Tristan Sasse

    Mason Scarano

    Kylie Schultz

    Aina Sellier

    Jason Senior

    Sukhmanbir Singh

    Matthew Slaybaugh

    Casey Smith

    Jay Spencer

    Salvatore Spinelli

    Maeve Sutliff

    Jake Tannar

    Hannah Thomas

    Amanda Torres

    Saoirse Trazino

    Matthew Tully

    Anastasios Tzezailidis

    Anabelle Velazquez

    Brenna Walters

    Ashleigh White

    Jaylen White

    Mark Wishnia

    Natalia Yacab

    Cum Laude

    Grade 9

    Rylan Almeida

    Aubrie Andryshak

    Mason Atlas

    Brittany Atupana Chuqui

    Janet Augliera

    Anna Balsamo

    Owen Barrett

    Ethan Bing

    Sophia Bloise

    Colby Bontemps

    Jackson Braswell

    Alicia Brooke

    Danielle Brooke

    Mikayla Bunyea

    Eamonn Byrne

    Alexander Cardenas

    Ryan Carroll

    Leo Cheung

    Olivia Connolly

    Aidan Cullen

    Sofia De La Mota

    Sophia DeGroat

    Livia Dembeck

    Nathan Doran

    Ryan Dorfman

    Kevin Dwyer

    Addison Emm

    Nicholas Foley

    Josh Fowler

    Kylie Frey

    Andon Garner

    Theodore Gower

    Colin Greh

    Liam Haftek

    Blake Harrison

    Daniel Hernandez

    Isabella Hernandez

    Ciara Herrmann

    Owen Hogan

    Adam Hooper

    Novelle Islam

    Braxton Jaeckel

    Dylan Johnston

    Thomas Keenan

    Thomas Leal

    Asher Levy-Dahl

    Timothy Luciano

    Matthew Mahoney

    Shea Marshall

    Sophia Maybeck

    April McCosker

    Ella McDermott

    John McGoldrick

    Dylan Mesiano

    Madison Mochrie

    Kiersten Moeller

    Taylor Moore

    William Moroney

    Chloe Motz

    Isabella Mulvey

    Daniel Oppmann

    Madeline Oppmann

    Claire Padham

    Maxx Pang

    Emma Pasciuto

    Abigail Persaud

    Abel Powers

    Vivien Prestigiacomo

    Ava Raif

    Derek Reeves

    Gianna Ricco

    Hannah Rieck

    Charles Ronan

    Olivia Rose

    Michael Ross

    Calisse Ruiz

    Emani Sahmanovic

    Delilah Sanchez

    Devin Senior

    Oliver Swornik

    Ashton Teran

    Emily Thorson

    Holden Tracy

    Zachary Vihinen

    Drew Voloshin

    Tanner Wadeson

    Brielle Walker

    Rory Wright

    Sophia Young

    Leandro Zuniga

    Grade 10

    Dayra Abundio

    Samira Ahad

    Lucas Attard

    Madeline Bates

    Connor Belasco

    Riley Bender

    Dylan Bess

    Chase Bruckner

    Ava Burke

    Anthony Calandra

    Olivia Conklin

    Delaney Corbalis

    Holden Corday

    Ciara Currid

    Liam Cutler

    Carter Daciuk

    Noelle Dempsey

    James Einstman

    Danica Eisenring

    Anthony Ferretti

    Abigail Gawronski

    Keira Ginley

    Ryan Grayson

    Abigail Heim

    Emory Johnson

    Paige Kahrmann

    Joseph Kerr

    Stephan Kitar

    Aaden Ladka

    Kyle Lawler

    Jio Lee

    Isaac Liang

    Emma Lindland

    Hudson Lopez

    Christopher Luciano

    Sean Makuch

    Quinn Marsh

    Aileen Martinez Lozada

    Mason Mena

    Cormac Mezzetti

    Caitlin Moser

    Debbie Ortiz

    Jillian Parsons

    Riaan Patel

    Bre Pearson

    Milla Perry

    Amber Persaud

    Bruce Portka

    Emma Predmore

    Valentina Prestigiacomo

    Landon Putnam

    Jaelyn Quadrino

    Analin Rodiles

    Brooke Roe

    Callie Romig

    Julia Roome

    Audriana Ruiz

    Samantha Santiago

    Leo Shostal

    Cole Spano

    Anthony Spinelli

    Colin Sullivan

    Matthew Vasco

    Benjamin Vitkovsky

    Abigail Walsh

    Ryleigh Wood

    Chloe Ziegler

    Grade 11

    Charlie Bastone

    Sydney Becker

    Mariah Boatswain

    Christine Chen

    Cora Colin-Green

    Eugene Cummings

    Olivia Cupo

    Nicholas D’Amico

    Valentina Del Canto-Ortega

    Abigail Dietrich

    Gavin Doran

    Douglas Evans

    Anthony Fasolino

    Joelle Fiol

    Elizabeth Ford

    Carly Freet

    Felicia Gambino

    Jack Gobinski

    Jenna Grady

    Celia Greco

    Ryder Green

    Ryan Helmen

    Evan Jennings

    Ava Jones

    Casimir Kajrukszto-Ewald

    Jack Keenan

    Robert Kleveno

    Landon Komorsky

    Kurtis Langone

    Kelsy Larney

    Emily Laule

    Gianna Lepre

    Autumn Anne Levine

    Madison Lijoi

    Christopher Mangels

    Sofia Mazza

    Chloe Mazzocca

    Caylin McDonnell

    Aamina Millette

    Crystal Montalvo

    Xavier Nagamatsu

    Adriana Natoli

    Gwen Neziri

    Alexander Pearce

    Sean Perez

    Stephanie Pickering

    Hayes Pizanie

    Samantha Post

    Evan Qualiano

    Alix Ragans

    Gabriella Romero

    Emma Rudnick

    Ana Rukiqi

    Nicholas Ryan Jr.

    Matthew Salit

    Ryan Schipper

    Robert Schluter

    Mackenzie Sciarra

    Abigail Sorrell

    Allison Starr

    Joseph Stazzone

    Aidan Stubbs

    Shane Sutliff

    Christopher Tyler

    Lexi Young

    Frank Zottola

    Grade 12

    Dennis Almodovar Jr

    Erik Augusta

    Stephen Barillas

    Ryan Barnable

    Isabella Bonacarti

    Abigail Broking

    Alexa Brown

    Salemah Brown

    Brigid Bubenik

    Shane Carmack

    Caralina Cassara

    Annika Castillo

    Kevin Cedeno

    Joseph Cerulli

    Joseph Cevasco-Storms

    Elizabeth Cook

    William Coppola

    Lily Corcoran

    Christopher DeFranco

    Samantha Diltz

    Nicholas Dolengewicz

    Federico Farias

    Nicholas Fiore

    Michelle Frackiewicz

    Hannah Gardiner

    Dylan Gjertsen

    Ryan Grunkemeyer

    Bianka Grzesik

    Ege Gursoy

    Sofia Hafeez

    Koji Hanauer

    Grace Hewitt

    Sahmet Hoxha

    Josiah Jeudy

    Samantha Kelley

    Sovanny Kuklis

    Giuliano Lanza

    Klaus Lindenau

    Gianna Lodato

    Jaida Martinez

    Andrew Mason

    Madison Mattera

    Finn Maxcy

    Avery Mayer

    Jamison McVeigh

    Derek Mead

    Alexa Milazzo

    Emma Miller

    Ayana Montgomery

    Madelyn Montgomery

    Robert Morris

    Tierney Neavin

    Maya Neil

    Finbar O’Connor

    Conor O’Mahony

    Alexander O’Neill

    Hailee Oppmann

    Allison Ortiz

    Daniel Page

    Mason Palardy

    Alexandria Perez

    Riley Portka

    Paige Reichal

    Sean Reynolds

    Kendal Riat

    Brett Roberson

    Alexander Rodrigues

    Emily Rogers

    Hannah Sansone

    Andrea Scott

    Madison Scotto

    Alyssa Simonetta

    Oliver Stefancik

    Camryn Terry

    Elizabeth Thomas

    Jakob Yon