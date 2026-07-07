Honor Roll: Warwick Valley High School 4th Marking Period 2025-26

Cum Laude
Grade 9
Rylan Almeida
Mason Atlas
Brittany Atupana Chuqui
Colby Bontemps
Nathaniel Brescia
Lyla Brown
Eamonn Byrne
Ryan Carroll
Joseph Certo Jr.
Leo Cheung
Aidan Cullen
Shay Cuomo
Sofia De La Mota
Eva Defreese
Sophia DeGroat
Ryan Dorfman
Charlotte Ferruggia
Nicholas Foley
Josh Fowler
Kylie Frey
Theodore Gower
Colin Greh
Madaline Guddemi
Blake Harrison
Isabella Hernandez
Daniel Hernandez
Ciara Herrmann
Novelle Islam
Dylan Johnston
Aleya Kathuria
Thomas Keenan
Asher Levy-Dahl
Hailey Lewis
Shea Marshall
Sophia Maybeck
April McCosker
Ella McDermott
John McGoldrick
Kiersten Moeller
Taylor Moore
Micah Morgenstern
Isabella Mulvey
Ava Mulvihill
Claire Padham
Emma Pasciuto
Aiden Payne
Abel Powers
Vivien Prestigiacomo
Ava Raif
Hannah Rieck
Charles Ronan
Olivia Rose
Michael Ross
Charlotte Roth
Calisse Ruiz
Emani Sahmanovic
Delilah Sanchez
George Savidis
Thatcher Shera
Ella Stazzone
Jack Suzor
Oliver Swornik
Ashton Teran
Tanner Wadeson
Leandro Zuniga
Grade 10
Dayra Abundio
Samira Ahad
Riley Bender
Dylan Bess
Ava Burke
Jayla Burns
Delaney Corbalis
Holden Corday
Ciara Currid
Liam Cutler
Preston Dwyer
James Einstman
Danica Eisenring
Ismer Estrada
Abigail Gawronski
Keira Ginley
Ryan Grayson
Abigail Heim
Abigail Horowitz
Genevieve Jordi-Knipp
Paige Kahrmann
Stephan Kitar
Kyle Lawler
Jio Lee
Sydney Lewis
Isaac Liang
Juan Lira
Christopher Luciano
Quinn Marsh
Aileen Martinez Lozada
Ella McCormack
Mason Mena
Lucas Miller
Nicholas Montemarano
Robert Mosier
Emma Ndreu
Ryan Olszewski
Debbie Ortiz
Jillian Parsons
Riaan Patel
Bre Pearson
Milla Perry
Bruce Portka
Landon Putnam
Jaelyn Quadrino
Nicholas Ramos
Isabella Randolph
Alex Reyes
Emma Rieder
Analin Rodiles
Brooke Roe
Kathryn Ronan
Julia Roome
Audriana Ruiz
Fiona Sezack
Leo Shostal
Anthony Spinelli
Liliana Surun
Benjamin Vitkovsky
Jackson Vitkovsky
Abigail Walsh
Sophia Wehrman
John Zeman
Grade 11
Miles Xavier Allen
Victoria Alvarado
Charlie Bastone
Sydney Becker
Mariah Boatswain
Nahuel Choconi
Cora Colin-Green
Eugene Cummings
Abigail Dietrich
Jose Luis Dominguez
Felicia Gambino
Evan Gomez
Jenna Grady
Celia Greco
Lucas Greh
Natalia Griffith-Alvarez
Ryan Helmen
Chloé Hershko
Tyler Hill
Casimir Kajrukszto-Ewald
Daria Kitar
Robert Kleveno
Kamryn Kleveno
Landon Komorsky
Kurtis Langone
Kelsy Larney
Emily Laule
Autumn Anne Levine
Tianhao Lin
Ariana Mann
Savannah Martino
Juliana Masker
Chloe Mazzocca
Caylin McDonnell
Cole Micallef
Sara Mirza
Crystal Montalvo
Gwen Neziri
Antonina Normandia
Jeremy Pagan
Catherine Paulsen
Sean Perez
Brayden Perez
Stephanie Pickering
Hayes Pizanie
Samantha Post
Evan Qualiano
Nicholas Ryan Jr.
Ryan Schipper
Robert Schluter
Samantha Schweiger
Mackenzie Sciarra
Joseph Stazzone
Mia Trinceri
Christopher Tyler
Frank Zottola
Grade 12
Matthew Abel
Jenna Alicea
Dennis Almodovar Jr
Anthony Apuzzo
Saul Araujo
Aleah Baez
Ryan Barnable
Luke Beattie
Kyle Bolich
Isabella Bonacarti
Abigail Broking
Alexa Brown
Annika Castillo
Kevin Cedeno
Joseph Cerulli
Joseph Cevasco-Storms
Elizabeth Cook
William Coppola
Lily Corcoran
Alex DeSimone
Samantha Diltz
Federico Farias
Madison Fox
Michelle Frackiewicz
Aidan Galletta
Hannah Gardiner
Phillip Gargiulo
Dylan Gjertsen
Arianna Grey
Koji Hanauer
Lily Hennessey-Coyle
Grace Hewitt
Lehanna Hidalgo
Connor Holland
Natalie Houston
Sahmet Hoxha
Madison Jakubek
Samantha Kelley
Austin Kennedy
Thomas Knox
Sovanny Kuklis
Kasandra Lashuay
Kellie Lassiter
Arthur Liao
Sienna Liggio
Gianna Lodato
Sean Luhavalja
Alana Lynch
Lucia Massa
Madison Mattera
Madelyn McCormack
Carly McLaughlin
Emma Miller
Drew Moeller
Ayana Montgomery
Robert Morris
Maya Neil
Finbar O’Connor
Joliana O’Neill
Alexander O’Neill
Allison Ortiz
Riley Portka
Noah Randall
Paige Reichal
Brett Roberson
Emily Rogers
Thomas Ronan
Chace Salisbury
Hannah Sansone
Breeana Saritson
Tristan Sasse
Jason Senior
Oliver Stefancik
Nicholas Stempel
Elizabeth Thomas
Hannah Thomas
Ezequiel Torres
Gabriella Wenz