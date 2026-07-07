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Honor Roll: Warwick Valley High School 4th Marking Period 2025-26

| 07 Jul 2026 | 03:39

    Cum Laude

    Grade 9

    Rylan Almeida

    Mason Atlas

    Brittany Atupana Chuqui

    Colby Bontemps

    Nathaniel Brescia

    Lyla Brown

    Eamonn Byrne

    Ryan Carroll

    Joseph Certo Jr.

    Leo Cheung

    Aidan Cullen

    Shay Cuomo

    Sofia De La Mota

    Eva Defreese

    Sophia DeGroat

    Ryan Dorfman

    Charlotte Ferruggia

    Nicholas Foley

    Josh Fowler

    Kylie Frey

    Theodore Gower

    Colin Greh

    Madaline Guddemi

    Blake Harrison

    Isabella Hernandez

    Daniel Hernandez

    Ciara Herrmann

    Novelle Islam

    Dylan Johnston

    Aleya Kathuria

    Thomas Keenan

    Asher Levy-Dahl

    Hailey Lewis

    Shea Marshall

    Sophia Maybeck

    April McCosker

    Ella McDermott

    John McGoldrick

    Kiersten Moeller

    Taylor Moore

    Micah Morgenstern

    Isabella Mulvey

    Ava Mulvihill

    Claire Padham

    Emma Pasciuto

    Aiden Payne

    Abel Powers

    Vivien Prestigiacomo

    Ava Raif

    Hannah Rieck

    Charles Ronan

    Olivia Rose

    Michael Ross

    Charlotte Roth

    Calisse Ruiz

    Emani Sahmanovic

    Delilah Sanchez

    George Savidis

    Thatcher Shera

    Ella Stazzone

    Jack Suzor

    Oliver Swornik

    Ashton Teran

    Tanner Wadeson

    Leandro Zuniga

    Grade 10

    Dayra Abundio

    Samira Ahad

    Riley Bender

    Dylan Bess

    Ava Burke

    Jayla Burns

    Delaney Corbalis

    Holden Corday

    Ciara Currid

    Liam Cutler

    Preston Dwyer

    James Einstman

    Danica Eisenring

    Ismer Estrada

    Abigail Gawronski

    Keira Ginley

    Ryan Grayson

    Abigail Heim

    Abigail Horowitz

    Genevieve Jordi-Knipp

    Paige Kahrmann

    Stephan Kitar

    Kyle Lawler

    Jio Lee

    Sydney Lewis

    Isaac Liang

    Juan Lira

    Christopher Luciano

    Quinn Marsh

    Aileen Martinez Lozada

    Ella McCormack

    Mason Mena

    Lucas Miller

    Nicholas Montemarano

    Robert Mosier

    Emma Ndreu

    Ryan Olszewski

    Debbie Ortiz

    Jillian Parsons

    Riaan Patel

    Bre Pearson

    Milla Perry

    Bruce Portka

    Landon Putnam

    Jaelyn Quadrino

    Nicholas Ramos

    Isabella Randolph

    Alex Reyes

    Emma Rieder

    Analin Rodiles

    Brooke Roe

    Kathryn Ronan

    Julia Roome

    Audriana Ruiz

    Fiona Sezack

    Leo Shostal

    Anthony Spinelli

    Liliana Surun

    Benjamin Vitkovsky

    Jackson Vitkovsky

    Abigail Walsh

    Sophia Wehrman

    John Zeman

    Grade 11

    Miles Xavier Allen

    Victoria Alvarado

    Charlie Bastone

    Sydney Becker

    Mariah Boatswain

    Nahuel Choconi

    Cora Colin-Green

    Eugene Cummings

    Abigail Dietrich

    Jose Luis Dominguez

    Felicia Gambino

    Evan Gomez

    Jenna Grady

    Celia Greco

    Lucas Greh

    Natalia Griffith-Alvarez

    Ryan Helmen

    Chloé Hershko

    Tyler Hill

    Casimir Kajrukszto-Ewald

    Daria Kitar

    Robert Kleveno

    Kamryn Kleveno

    Landon Komorsky

    Kurtis Langone

    Kelsy Larney

    Emily Laule

    Autumn Anne Levine

    Tianhao Lin

    Ariana Mann

    Savannah Martino

    Juliana Masker

    Chloe Mazzocca

    Caylin McDonnell

    Cole Micallef

    Sara Mirza

    Crystal Montalvo

    Gwen Neziri

    Antonina Normandia

    Jeremy Pagan

    Catherine Paulsen

    Sean Perez

    Brayden Perez

    Stephanie Pickering

    Hayes Pizanie

    Samantha Post

    Evan Qualiano

    Nicholas Ryan Jr.

    Ryan Schipper

    Robert Schluter

    Samantha Schweiger

    Mackenzie Sciarra

    Joseph Stazzone

    Mia Trinceri

    Christopher Tyler

    Frank Zottola

    Grade 12

    Matthew Abel

    Jenna Alicea

    Dennis Almodovar Jr

    Anthony Apuzzo

    Saul Araujo

    Aleah Baez

    Ryan Barnable

    Luke Beattie

    Kyle Bolich

    Isabella Bonacarti

    Abigail Broking

    Alexa Brown

    Annika Castillo

    Kevin Cedeno

    Joseph Cerulli

    Joseph Cevasco-Storms

    Elizabeth Cook

    William Coppola

    Lily Corcoran

    Alex DeSimone

    Samantha Diltz

    Federico Farias

    Madison Fox

    Michelle Frackiewicz

    Aidan Galletta

    Hannah Gardiner

    Phillip Gargiulo

    Dylan Gjertsen

    Arianna Grey

    Koji Hanauer

    Lily Hennessey-Coyle

    Grace Hewitt

    Lehanna Hidalgo

    Connor Holland

    Natalie Houston

    Sahmet Hoxha

    Madison Jakubek

    Samantha Kelley

    Austin Kennedy

    Thomas Knox

    Sovanny Kuklis

    Kasandra Lashuay

    Kellie Lassiter

    Arthur Liao

    Sienna Liggio

    Gianna Lodato

    Sean Luhavalja

    Alana Lynch

    Lucia Massa

    Madison Mattera

    Madelyn McCormack

    Carly McLaughlin

    Emma Miller

    Drew Moeller

    Ayana Montgomery

    Robert Morris

    Maya Neil

    Finbar O’Connor

    Joliana O’Neill

    Alexander O’Neill

    Allison Ortiz

    Riley Portka

    Noah Randall

    Paige Reichal

    Brett Roberson

    Emily Rogers

    Thomas Ronan

    Chace Salisbury

    Hannah Sansone

    Breeana Saritson

    Tristan Sasse

    Jason Senior

    Oliver Stefancik

    Nicholas Stempel

    Elizabeth Thomas

    Hannah Thomas

    Ezequiel Torres

    Gabriella Wenz