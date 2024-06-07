CNA Week recognition at Valley View

Valley View will be celebrating National Certified Nursing Assistants Week from June 13 to June 19. Valley View is so proud of all our CNAs who consistently treat our residents with outstanding care, compassion, and dignity.
Thanks to all these CNAs working at Valley View:
Yolanda Abadia
Vanessa Andre
Kelly Ann Astudillo
Ashley Auerbach
Brittany Bailey
Catherine Banks
Christina Barber
Zenaida Barriento
Racquel Bennett
Laurie Berke
Suzanne Bertholf-Rowe
Kathleen Brady
Yesenia Brathwaite
Diane Brown
Melissa Bruno
Darla Brutus
Luz Cabling
Camryn Capozzi
Michelle Carlyon
Rose Casimir
Marie Rose Celestin
Hannah Chong
Emiflor Christophe
Tatiana Clark
Monique Clarke
Tania Cortes
Victoria Dastine
Debra Davis
Lanie DaleVega
Harry Dominque
Louise Enelus
Mary Esposito
Catherine Fairweather
Myriele Gabriel-Aristhene
Bryonna Garofalo Ubides
Elizabeth Geigel
Kristen Geoghegan
Kenneth Gonzalez-Cortes
Justin Green
Donna Hamilton
Laurel Hansen
Tina Harris (Cox)
Aracelis Hernandez-Rojas
Kimberly Horenstein
Elyse Hunter
Deborah lgwe-Onwuka
Jacqueline James
Chantal Jean
Mary Jennings
Finda Kawie
Regan Kelly
Lisa Kennedy
Amanda Kruseck
Wenda Kubiak
Lisa Kwartler
Lola Latty
Thananya Lee
Christi Leonardi
Sarah Lopez
Sarah Lyons
Darla Mann
Jocelyne Marseille
Rita Martinez
Marie Mathelier
Judith Medilien
lrmaris Mercado-Rodriguez
Jennifer Mikulski
Maggie Miller
Patricia Miranda
Yveline Moise
Haydee Morales
Erin Moran
Kim Marie Morrell
Veronica Muniz
Dorothy Muntz
Misty Navarro
Verrandie Nelson
Belinda Newkirk
Olusheun (Cynthia) Oladipo
Susan Ortiz
Ami Osorio
Marjorie Paul
Marlene Pawlak
Camille Perez
Chantala Perry
Martine Pierre
Tanesha Plunkett
Samantha Popowitz
Juliet Richards
Jane Richardson
Calleen Robinson
Jessica Robinson
Rudee Robotham
Angelica Rodriguez
Lillian Rosado
Sharon Rupport
Hilda Sackey
Silvia Sanchez
Michele Sierra
Kathleen Slockbower
Christine Smith
Kelly Smith
Montana Stephenson
Pauline Strachan
Amanda Teller
Dylan Thomas
Manual Torres
Rissa Torres
Roseleine Toussaint
Maria Joan Trimboli
Robin Vandeweert
Cassandra Vandunk
Leny Varano
Sybil Vassell Hinds
Veronica Vilchez Carnero
Natasha Wallace
Janeita Wallace Searchwell
Sarah Westford
Marlene Williams
Sarah Williams
Taneisha Williams
Geralynn Winkeleer
Hirut Yirdaw
Sarah Young
Valley View
Goshen