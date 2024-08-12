Warwick Valley Middle School Honor Roll

Grade 5 High Honor Roll
Miles Alzamora
Eric Andreo
Gavin Astbury
Hailey Becker
Payton Blanton
Henry Bowman
Molly Brady
Leighton Brinster
Joseph Budnar
Carmine Calise
Desmond Cartwright
Addison Cohen
Scarlett Colon
Fiona Contino
Ryan Corcoran
Thomas DeBuck
Lilah Diaz
Presley Forbes
Helena Gell
James Giamboi
Emma Gomez
Chace Green
Logan Greifenberger
Mckenna Hackbarth
Saige Hayeck
Eliana Herrmann
Callan Hoekzema
Ethan Hogan
Michael Januario
Dean Johnson
Hudson Judd
Solaris Keller Leitao
Gavin Kleinman
Greyson Kriner
Tessa Larsen
Karissa Lashuay
Zoey Leisengang
Giulia Lepine
Griffin Luthin
Breanne McCabe
Brendan McCormick
Connor McNamee
Ava Modica
Charlotte Montenaro
Miles Muehlbauer
Silvia Muto
Luca Pang
Joseph Parisi
Benjamin Payne
Lawrence Perry
Brody Rivelli
Aiden Roberson
Parker Schmehl
Wyatt Scoolidge
Ronan Sezack
Noah Simko
Gia Spadaccini
Bleek Thompson
Sydney Tomlinson
Alessandra Torregiano
Violet Xin
Grade 5 Honor Roll
Brody Kearns
Lia Kimiecik
Talia Klyatis
Josephine Laule
Anaya Lopez
Christopher Lyons
Hunter Manning
Liam Marrero
Quinn McEachern
Adriana Messina
Dylan Messina
Anthony Moglia
Henry Mountford
Maximus Newton
Sophia O’Brien
Chelsea Padgett
Lilith Pascazi-Zupp
Jake Paxhia
Vivienne Pitingaro
Violetta Quezada
Kendall Quinones
Lois Roman
Cora Sarach
Max Shostal
Vincent Solis
Kyle Spano
Stella Starro
Jocelyn Sullivan
Aubrey Sylcox
Cole Treloar
Gianna Verrico
Joshua Vogel
Aidan Ward
Jack Whalen
Osani Whight-Webb
Mckenzie Wilson
Dalis Wyant
Abigail Yon
Emilia Zalewski
Brendan Ziegler
Brynn Zimmerli
Grade 6 High Honor Roll
Rylan Alvarez
Sebastian Andrici
Oliver Annucci
Emily Bielak
Peter Blandino
Jackson Brown
Madison Candia
Lucy Clark
Lylah Colon
Molly Corcoran
Aubrey Cordero
Teagan Cruz
Teagan Currid
Madison Dewitt
Elizabeth Fenfert
Jack Fiore
Gavin Fong
Zoe Fong
Mia Gelman
Desmond Goldstein
Olivia Grayson
Carlos Habrahamshon
Rex Heymer
Addison Hurd
Catherine Jacob
Zoe Koziola
Baylee LaConti
Grace Lamattina
Ben Larkin
Keri Leahey
Conor Lobosco
Benjamin Loibl
Jack Lorello
Alessandra Lundgren
Xylia Martinez
Pamela McKay
William McMichael V
Ulysses Michelson
Lila Monti
Dax Morrison
Emileo Nicosia
Daniel O’Shea
Max Paltrowitz
Trystan Pierre
Tory Pizanie
Alex Podolec
Lucianna Rivera
Khloe Rodriguez
Finian Ryle
Leah Scalo
Lila Mae Semioli
Elle Srednicki
Emma Stazzone
Piper Stewen
Landon Tarazona
Alexis Taylor
Thomas Vega
Brielle Vivino
Mikayla Wensley
Adelaide Whittaker
Layla Wright
Robert Young
Julien Ziegler
Logan Ziegler
Grade 6 Honor Roll
Benton Andersen
Melanie Arizpe Benitez
Alyssa Balsamo
Wyatt Beehner
Colin Bess
Olivia Boller
Peter Boyd
Grayson Breen
Sage Brookins
Oscar Carew
Isabella Cordova
Ella Cornelius
Angelica Costanza
Anja Coyle
Sebastian Dawson
Antonio Deleon
Sabrina Dinu
Zoe Edwards
Mark Ellsworth II
Gianna Fasolino
Cayden Flores
Nico Green
Aleena Grossmann
Sean Haftek
Hannah Hall
Ella Heller
Olivia Howard
Noa Hudspeth
Lexie Introini
Thomas Joy
Jayson Kuklis
Lina Lauritsen
Abigail Luciano
Kaylee Malgieri
Gabriella Maslowska
Jayden Maynard
Liam McCaskey
Cooper McGill
Angelina McKnight
Jason McNamara
Amaziah Mela
Lainey Murphy
Joseph Murtagh
Anastasia Nguyen
Matthew Osorio Ayala
Nia Pearson
Jacob Pena
Michael Portka
Emerson Pouliot
Michael Praino
Adriana Prestigiacomo
Sophia Raposo Marques
Ethan Reilly
Atticus Ridolfo
Santino Roman
Chace Ryan
Tristan Sanchez
Charles Schweiger
Evalie Seid
Liam Shaw
Arden Shera
Evangelene Siebert
Tyler Sobotor
Mya Spinelli
Lola Filippa Stern-Crespo
Cade Strickland VIII
Theodore Thornell
Ava Torres
Katherine Welch
Aila White
Grade 7 High Honor Roll
Caroline Castellano
John Chavez Carey
Avery Chuckran
Aiden Edwards
Sofia Graf
Vivian House
Ryan Kobrick
Attis Kyritsis
Jessica Larsen
Olivia Loberg
Maggie Maiorana
Sara Marina
Stella Muehlbauer
Bay Orr
Noel Orthmann
Maxx Pang
Antonino Pitingaro
Juliet Pulido
Samantha Rado
Emma Ranaudo
Keirrah Redner
Ryliegh Retcho
Sean Whalen
Logan Zimmerli
Grade 7 Honor Roll
Pace Alzamora
Sophia Baker
Owen Barrett
Dominik Bielak
Colby Bontemps
Lucca Brennie
Lyla Brown
Brielle Browning
Eamonn Byrne
William Carroll
Erica Castillo
Olivia Connolly
Nina Corcoran
John DeBuck
Sophia DeGroat
Lila DeGuzman
Julianna DePierro
Ryan Dorfman
Addison Emm
Nicholas Foley
Emma Fontaine
Josh Fowler
Angela Fuchs
Theodore Gower
Colin Greh
Samuel Grizzanti
Blake Harrison
Daniel Hernandez
Savannah Hoehmann
Owen Hogan
Zachary Hyde
Aleya Kathuria
Logan Kearns
Alice Laule
Asher Levy-Dahl
Hailey Lewis
Maya Lustberg
Matthew Mahoney
Shea Marshall
Giuliana Martin
Brianna Martino
Isabella Maslowska
Teagan Mason
Brooke Mattera
Sophia Maybeck
April McCosker
Ella McDermott
Owen McSweeney
Grayce Miceli
Kiersten Moeller
Declan O’Donnell
Daniel Oppmann
Emma Pasciuto
Eva Pellino
Mariana Pineda-Pinzon
Gianna Ricco
Hailey Ritt
Liana Rodriguez
Kasen Roecker
Charles Ronan
Olivia Rose
Driannah Ruiz
Emani Sahmanovic
Alyssa Scheuermann
Luca Schuler
Devin Senior
Kellen Stack
Liam Stack
Ella Stazzone
Jayden Tablante
Emily Thorson
Macklin Tomlinson
Charlotte Tuckfelt
Patrick Twomey
Zachary Vihinen
Drew Voloshin
Tanner Wadeson
Liam Watkins
Aislin Wendt
Clair Wendt
Lacey Wesloske
Rory Wright
Courtney Ziegler
Grade 8 High Honor Roll
Gavin Bradley
Matthew Budnar
Catherine Burrows
Anya Campbell
Ellyn Cardella
Jack Castellano
Valery Castillo
Zoe Chocallo
Genevieve Cloutier
Holden Corday
Jane Cornelius
Ciara Currid
Kayli Decker
Preston Dwyer
Ava Fanos
Luca Ferrari
Lea Finucane
Esme Gilley
Fiana Goldenberg
Anthony Grigalunas
Aubrey Grigalunas
Charlotte Gunther
Liam Hamersma
Cadence Hayeck
Alexa Hayes
Jake Hernandez
Kirshen Kluender
Shaun Kunisch
Sydney Lewis
Isaac Liang
Genesis Martinez
Denis McAteer
Kayla McCormick
Jonathan Mende
Lucas Miller
Jaxsen Mita
Robert Mosier
Erin Murphy
Annabella Nguyen
Giuliana Normandia
Jillian Parsons
Leah Purta
Isabelle Redling
Brooke Roe
Kathryn Ronan
Emerson Ryle
Sophia Sanzone
Stella Serafin
Fiona Sezack
Zoe Swornik
Devin Torino-Margolis
Leonard Tosh
Celia Tzezailidis
Jennifer Walker
Talia Walker
Olive Weaver
Steven Weinberg
Beatrix Wendell
Alexander Xin
John Zeman
Grade 8 Honor Roll
Dayra Abundio
Adrianna Aiosa
Frank Aliffi
John Paul Azzopardi
Madeline Bates
Kyle Becker
Connor Belasco
Dylan Bess
Lorenza Brennie
Timothy Brown Jr.
Chase Bruckner
Jayla Burns
Jaylyn Burns
Alexander Clotworthy
Olivia Conklin
Delaney Corbalis
Liam Cutler
Carter Daciuk
Anthony Ferretti
Audrey Finn
Abigail Gawronski
Keira Ginley
Ryan Grayson
Jordynn Guy
Kayla Harding
Madison Havell
Abigail Heim
Joel Hernandez
Abigail Horowitz
Kaitlin Hyde
Milo Johnson
Dustin Jones
Anna Kane
Katelynn Keglovitz
Hilary Kleinman
Kyle Lawler
Hudson Lopez
Christian Lucas
Christopher Luciano
Yadira Martinez
Landry Mask
Jameson McCormick
Nicholas Montemarano
Azariah Morgiewicz-Devereaux
Ryan Olszewski
Madeline Palumbo
Bre Pearson
Bruce Portka
Emma Predmore
Landon Putnam
Jaelyn Quadrino
Nicholas Ramos
Alex Reyes
Emma Rieder
Callie Romig
Veronika Scarpaci
Sofiya Shevchuk
Cole Spano
Grace Stough
Colin Sullivan
Dylan Tretola
Madison Tyzbir
Matthew Vasco
Tyler Vega
Benjamin Vitkovsky
Breann Walsh
Jonathan Weiss
Aubrey Wright
Dane Yazdani
Chloe Ziegler