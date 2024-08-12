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Warwick Valley Middle School Honor Roll

Warwick. See who earned the honor during the last marking period of the 2023-24 school year.

Warwick /
| 12 Aug 2024 | 12:15
    Warwick Valley Midle School.
    Warwick Valley Midle School. ( Photo courtesy the Warwick Valley Central School District)

Grade 5 High Honor Roll

Miles Alzamora

Eric Andreo

Gavin Astbury

Hailey Becker

Payton Blanton

Henry Bowman

Molly Brady

Leighton Brinster

Joseph Budnar

Carmine Calise

Desmond Cartwright

Addison Cohen

Scarlett Colon

Fiona Contino

Ryan Corcoran

Thomas DeBuck

Lilah Diaz

Presley Forbes

Helena Gell

James Giamboi

Emma Gomez

Chace Green

Logan Greifenberger

Mckenna Hackbarth

Saige Hayeck

Eliana Herrmann

Callan Hoekzema

Ethan Hogan

Michael Januario

Dean Johnson

Hudson Judd

Solaris Keller Leitao

Gavin Kleinman

Greyson Kriner

Tessa Larsen

Karissa Lashuay

Zoey Leisengang

Giulia Lepine

Griffin Luthin

Breanne McCabe

Brendan McCormick

Connor McNamee

Ava Modica

Charlotte Montenaro

Miles Muehlbauer

Silvia Muto

Luca Pang

Joseph Parisi

Benjamin Payne

Lawrence Perry

Brody Rivelli

Aiden Roberson

Parker Schmehl

Wyatt Scoolidge

Ronan Sezack

Noah Simko

Gia Spadaccini

Bleek Thompson

Sydney Tomlinson

Alessandra Torregiano

Violet Xin

Grade 5 Honor Roll

Brody Kearns

Lia Kimiecik

Talia Klyatis

Josephine Laule

Anaya Lopez

Christopher Lyons

Hunter Manning

Liam Marrero

Quinn McEachern

Adriana Messina

Dylan Messina

Anthony Moglia

Henry Mountford

Maximus Newton

Sophia O’Brien

Chelsea Padgett

Lilith Pascazi-Zupp

Jake Paxhia

Vivienne Pitingaro

Violetta Quezada

Kendall Quinones

Lois Roman

Cora Sarach

Max Shostal

Vincent Solis

Kyle Spano

Stella Starro

Jocelyn Sullivan

Aubrey Sylcox

Cole Treloar

Gianna Verrico

Joshua Vogel

Aidan Ward

Jack Whalen

Osani Whight-Webb

Mckenzie Wilson

Dalis Wyant

Abigail Yon

Emilia Zalewski

Brendan Ziegler

Brynn Zimmerli

Grade 6 High Honor Roll

Rylan Alvarez

Sebastian Andrici

Oliver Annucci

Emily Bielak

Peter Blandino

Jackson Brown

Madison Candia

Lucy Clark

Lylah Colon

Molly Corcoran

Aubrey Cordero

Teagan Cruz

Teagan Currid

Madison Dewitt

Elizabeth Fenfert

Jack Fiore

Gavin Fong

Zoe Fong

Mia Gelman

Desmond Goldstein

Olivia Grayson

Carlos Habrahamshon

Rex Heymer

Addison Hurd

Catherine Jacob

Zoe Koziola

Baylee LaConti

Grace Lamattina

Ben Larkin

Keri Leahey

Conor Lobosco

Benjamin Loibl

Jack Lorello

Alessandra Lundgren

Xylia Martinez

Pamela McKay

William McMichael V

Ulysses Michelson

Lila Monti

Dax Morrison

Emileo Nicosia

Daniel O’Shea

Max Paltrowitz

Trystan Pierre

Tory Pizanie

Alex Podolec

Lucianna Rivera

Khloe Rodriguez

Finian Ryle

Leah Scalo

Lila Mae Semioli

Elle Srednicki

Emma Stazzone

Piper Stewen

Landon Tarazona

Alexis Taylor

Thomas Vega

Brielle Vivino

Mikayla Wensley

Adelaide Whittaker

Layla Wright

Robert Young

Julien Ziegler

Logan Ziegler

Grade 6 Honor Roll

Benton Andersen

Melanie Arizpe Benitez

Alyssa Balsamo

Wyatt Beehner

Colin Bess

Olivia Boller

Peter Boyd

Grayson Breen

Sage Brookins

Oscar Carew

Isabella Cordova

Ella Cornelius

Angelica Costanza

Anja Coyle

Sebastian Dawson

Antonio Deleon

Sabrina Dinu

Zoe Edwards

Mark Ellsworth II

Gianna Fasolino

Cayden Flores

Nico Green

Aleena Grossmann

Sean Haftek

Hannah Hall

Ella Heller

Olivia Howard

Noa Hudspeth

Lexie Introini

Thomas Joy

Jayson Kuklis

Lina Lauritsen

Abigail Luciano

Kaylee Malgieri

Gabriella Maslowska

Jayden Maynard

Liam McCaskey

Cooper McGill

Angelina McKnight

Jason McNamara

Amaziah Mela

Lainey Murphy

Joseph Murtagh

Anastasia Nguyen

Matthew Osorio Ayala

Nia Pearson

Jacob Pena

Michael Portka

Emerson Pouliot

Michael Praino

Adriana Prestigiacomo

Sophia Raposo Marques

Ethan Reilly

Atticus Ridolfo

Santino Roman

Chace Ryan

Tristan Sanchez

Charles Schweiger

Evalie Seid

Liam Shaw

Arden Shera

Evangelene Siebert

Tyler Sobotor

Mya Spinelli

Lola Filippa Stern-Crespo

Cade Strickland VIII

Theodore Thornell

Ava Torres

Katherine Welch

Aila White

Grade 7 High Honor Roll

Caroline Castellano

John Chavez Carey

Avery Chuckran

Aiden Edwards

Sofia Graf

Vivian House

Ryan Kobrick

Attis Kyritsis

Jessica Larsen

Olivia Loberg

Maggie Maiorana

Sara Marina

Stella Muehlbauer

Bay Orr

Noel Orthmann

Maxx Pang

Antonino Pitingaro

Juliet Pulido

Samantha Rado

Emma Ranaudo

Keirrah Redner

Ryliegh Retcho

Sean Whalen

Logan Zimmerli

Grade 7 Honor Roll

Pace Alzamora

Sophia Baker

Owen Barrett

Dominik Bielak

Colby Bontemps

Lucca Brennie

Lyla Brown

Brielle Browning

Eamonn Byrne

William Carroll

Erica Castillo

Olivia Connolly

Nina Corcoran

John DeBuck

Sophia DeGroat

Lila DeGuzman

Julianna DePierro

Ryan Dorfman

Addison Emm

Nicholas Foley

Emma Fontaine

Josh Fowler

Angela Fuchs

Theodore Gower

Colin Greh

Samuel Grizzanti

Blake Harrison

Daniel Hernandez

Savannah Hoehmann

Owen Hogan

Zachary Hyde

Aleya Kathuria

Logan Kearns

Alice Laule

Asher Levy-Dahl

Hailey Lewis

Maya Lustberg

Matthew Mahoney

Shea Marshall

Giuliana Martin

Brianna Martino

Isabella Maslowska

Teagan Mason

Brooke Mattera

Sophia Maybeck

April McCosker

Ella McDermott

Owen McSweeney

Grayce Miceli

Kiersten Moeller

Declan O’Donnell

Daniel Oppmann

Emma Pasciuto

Eva Pellino

Mariana Pineda-Pinzon

Gianna Ricco

Hailey Ritt

Liana Rodriguez

Kasen Roecker

Charles Ronan

Olivia Rose

Driannah Ruiz

Emani Sahmanovic

Alyssa Scheuermann

Luca Schuler

Devin Senior

Kellen Stack

Liam Stack

Ella Stazzone

Jayden Tablante

Emily Thorson

Macklin Tomlinson

Charlotte Tuckfelt

Patrick Twomey

Zachary Vihinen

Drew Voloshin

Tanner Wadeson

Liam Watkins

Aislin Wendt

Clair Wendt

Lacey Wesloske

Rory Wright

Courtney Ziegler

Grade 8 High Honor Roll

Gavin Bradley

Matthew Budnar

Catherine Burrows

Anya Campbell

Ellyn Cardella

Jack Castellano

Valery Castillo

Zoe Chocallo

Genevieve Cloutier

Holden Corday

Jane Cornelius

Ciara Currid

Kayli Decker

Preston Dwyer

Ava Fanos

Luca Ferrari

Lea Finucane

Esme Gilley

Fiana Goldenberg

Anthony Grigalunas

Aubrey Grigalunas

Charlotte Gunther

Liam Hamersma

Cadence Hayeck

Alexa Hayes

Jake Hernandez

Kirshen Kluender

Shaun Kunisch

Sydney Lewis

Isaac Liang

Genesis Martinez

Denis McAteer

Kayla McCormick

Jonathan Mende

Lucas Miller

Jaxsen Mita

Robert Mosier

Erin Murphy

Annabella Nguyen

Giuliana Normandia

Jillian Parsons

Leah Purta

Isabelle Redling

Brooke Roe

Kathryn Ronan

Emerson Ryle

Sophia Sanzone

Stella Serafin

Fiona Sezack

Zoe Swornik

Devin Torino-Margolis

Leonard Tosh

Celia Tzezailidis

Jennifer Walker

Talia Walker

Olive Weaver

Steven Weinberg

Beatrix Wendell

Alexander Xin

John Zeman

Grade 8 Honor Roll

Dayra Abundio

Adrianna Aiosa

Frank Aliffi

John Paul Azzopardi

Madeline Bates

Kyle Becker

Connor Belasco

Dylan Bess

Lorenza Brennie

Timothy Brown Jr.

Chase Bruckner

Jayla Burns

Jaylyn Burns

Alexander Clotworthy

Olivia Conklin

Delaney Corbalis

Liam Cutler

Carter Daciuk

Anthony Ferretti

Audrey Finn

Abigail Gawronski

Keira Ginley

Ryan Grayson

Jordynn Guy

Kayla Harding

Madison Havell

Abigail Heim

Joel Hernandez

Abigail Horowitz

Kaitlin Hyde

Milo Johnson

Dustin Jones

Anna Kane

Katelynn Keglovitz

Hilary Kleinman

Kyle Lawler

Hudson Lopez

Christian Lucas

Christopher Luciano

Yadira Martinez

Landry Mask

Jameson McCormick

Nicholas Montemarano

Azariah Morgiewicz-Devereaux

Ryan Olszewski

Madeline Palumbo

Bre Pearson

Bruce Portka

Emma Predmore

Landon Putnam

Jaelyn Quadrino

Nicholas Ramos

Alex Reyes

Emma Rieder

Callie Romig

Veronika Scarpaci

Sofiya Shevchuk

Cole Spano

Grace Stough

Colin Sullivan

Dylan Tretola

Madison Tyzbir

Matthew Vasco

Tyler Vega

Benjamin Vitkovsky

Breann Walsh

Jonathan Weiss

Aubrey Wright

Dane Yazdani

Chloe Ziegler