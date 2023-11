S.S. Seward students named to honor roll

The following students were named to the first quarter honor roll at S.S. Seward Institute in Florida. To achieve High Honor Roll status, a student must have an overall average of at least 90% with no grade lower than a 75%. To be named to the Honor Roll, a student must have an overall average of at least 85% to 89.9% and no grade lower than a 75%.

12th Grade

High honor: Christopher Best, Michael Carpino, Melissa Cutrona, Nicholas DeLarm, Elianna Forde, Autumn Gandolfo, Kendall Guerra, Brook Irizarry, Milo Janata, Ryan Lempka, Nicholas Perez, Calleigh Perrino, Stephanie Reicherter, Angelina Vargas, Alicia Ward, Derrick You and Karina Zambrano.

Honor: Chase Barton, Maria Garcia, Robert Hogan, Adriana Joy, Connor Kelly, Aiden LeCastre, Colin Lopez, Brennon McGoldrick, Celina Perez, Marz Ranieri, Robert Scheuermann, Allison Staszeski and Yeliza Valera Abreu.

11th Grade

High honor: John Brady, Luca Carbillano, Alexiss Carmack, Caley Dillard, Phoenix Garcia, Malina Grove, Kaylee Krawcyk, Mackenzie Lupinski, Shannon Maher, Matthew Murtha, Maris Neuman, Abigail Orlando, Lyla Pachot, Hannah Perez, Angelina Rodriguez, Arianna Rodriguez, Christian Rodriguez, Elizabeth Scheuermann, Jacqueline Tomassi, Aidan Vogt, Taylor Vogt and James Walsh.

Honor: Kristen Celiz, Robert Hicks, Jostin Prado Lita, Izzet Sarki, Joseph Staszeski and Sebastian Vargas.

10th Grade

High honor: Aidin Cirkic, Kendall Dazi, Logan Faggio, Shea Fleury, Sophia LaBelle, Keegan McGoldrick, Autumn Montanez, Vasiliki Papadopoulos, Tahnia-Marie Rucker, Alexander Vargas and Saniya Walker.

Honor: David Burkey, Dylan Fernandez, Daniel Fuentes, Armando Garcia Castillo, John Michael Hoensch, Quinn Janata, Juliana Kamrowski, Ryleigh LeCastre and William Richard.

9th Grade

High honor: Ava Andrade, Victoria Brady, Aiden Caldwell, Gabriella Campana, Abigail Carpino, Angelina Cifuni, Blake Coontz, Jhana Dillard, Eva Duran, Benjamin Ehlers, Brooke Ehlers, Kaitlyn Grogan, Sierra Grove, Austin Harty, Nathaniel Lever, Georgia Maesano, Francis Marku, Jackson Neuman, Cynthia Nicaj, Olivia Nicaj, Olivia Perez, Dominic Reyes, Sandra Sanchez Rojas, Erika Steensma, Nina Teskera, Vaneza Torres Valiente, Sauri Velazquez, Eliana White, Felix You and Carla Zuluaga.

Honor: Cecilia Brady, Joseph Brosnan, Nicholas DeRosa, Barbara Hamling, Tyzhae Hicks, Shea Lundell, Mark Rhone and Zachary Wilmes.

8th Grade

High honor: Harry Anderson, Madison Bailey, Travis Carney, Virginia Clark, Ashton Coontz, Andy Cotes Aguilar, Vittoria Damiani, Jason Davis, Emerson Dazi, Joseph DeLarm, Francesca Falone, Michael Ferko, Benjamin Hoensch, Genevieve Jordi-Knipp, Hunter Lawrence, Graesyn Oladipo, Kimberly Ruquet, Daniel Ryjov, Kaylee Sandor, Annalise Santiago, Lauren Scheuermann, Mikaelah Schreibeis, Ryan Slesinski, Grey Whitmore and Chloe Williams.

Honor: Ernie Perlmutter and Lupita Velazquez Trinidad.

7th Grade

High honor: Anna Andrade, Sophia Arcidiacono, Pippa Carey, Cole Chiavaro, Jason Cruz Trujillo, Chad Davies, Myles Dawydko, Falon Dillard, Tyler Fleury, Charles Foote, Reagan Frommer, Emily Fuller, Tamia Fulton, Ellory Gregan, Samantha Harris, Lily Jahrling, Jayden Lin, Stanley Lin, Giana Luca, Catherine Lundgren, Caroline Maher, Evita Maines, Jozef Marku, Damien McAlister, Dustin Murabito, Edison Perez Zepeda, Dominique Thompson, Mirna Torres, Austin Vargas, Anali Vega and Sophia Weir.

Honor: Joly Barber, Emma Becz, Eliana Ferretti, Connor Grogan, Mia Hannigan, Lucas Krawcyk, Lucas Lin, Andrew Murtha, Hudson Ruszkiewicz and Declan Whalen.

6th Grade

High honor: Emma Caldwell, Isabella Costanzo, Paul Faist, Zane Ferko, Michael Garcia, Gianna Gorcsos, Brody Greenhill, Lylah Greenhill, Dominic Hardin, Zaria Harry, Gianna Hernandez, Daniela Jacinto Pasaran, Riley Maesano, Nya Oladipo, Stanislaw Olejniczak, Maxwell Perri, Nicholas Rivera, Jakub Romanowski, Lukas Romanowski, Jameson Sauka, Emily Straube, Xiomara Taylor, John Walsh, Mason Whalen and Lincoln Whitmore.

Honor: Kaylee Cruz Perez, Andrew DeRosa, Naomi Gonzalez Chavez, Felix Lin, Nicholas Lyons, Ruben Mejia, Emin Sarki and Jazmine Zapata.