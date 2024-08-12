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S.S. Seward announces fourth quarter honor roll

Florida. The S.S. Seward Institute announced the names of students on High Honor Roll and Honor Roll for the fourth quarter of the 2023-24 school year.

Florida /
| 12 Aug 2024 | 12:48
    S.S. Seward Institute.
    S.S. Seward Institute. ( Photo by Daniel Case)

Grade 12 High Honor Roll

Christopher Best

Nicholas DeLarm

Elianna Forde

Autumn Gandolfo

Kendall Guerra

Robert Hogan

Brook Irizarry

Milo Janata

Ryan Lempka

Brennon McGoldrick

Calleigh Perrino

Stephanie Reicherter

Angelina Vargas

Alicia Ward

Derrick You

Karina Zambrano

Grade 12 Honor Roll

Chase Barton

Melissa Cutrona

Connor Kelly

Colin Lopez

Nicholas Perez

Allison Staszeski

Grade 11 High Honor Roll

Phoenix Garcia

Malina Grove

Kaylee Krawcyk

Shannon Maher

Matthew Murtha

Maris Neuman

Lyla Pachot

Hannah Perez

Angelina Rodriguez

Arianna Rodriguez

Elizabeth Scheuermann

Jacqueline Tomassi

Taylor Vogt

James Walsh

Grade 11 Honor Roll

John Brady

Luca Carbillano

Amy Hernandez Chinchilla

Robert Hicks

Abigail Orlando

Izzet Sarki

Wayne Williams

Grade 10 High Honor Roll

Aidin Cirkic

Kendall Dazi

Logan Faggio

Shea Fleury

Daniel Fuentes

Sophia LaBelle

Ryleigh LeCastre

Keegan McGoldrick

Autumn Montanez

TahniaMarie Rucker

Alexander Vargas

Saniya Walker

Grade 10 Honor Roll

Armando Garcia Castillo

Quinn Janata

Ryan Munn

Grade 9 High Honor Roll

Ava Andrade

Victoria Brady

Aiden Caldwell

Gabriella Campana

Abigail Carpino

Angelina Cifuni

Dominic Depaola

Eva Duran

Benjamin Ehlers

Brooke Ehlers

Sierra Grove

Austin Harty

Nathaniel Lever

Georgia Maesano

Jackson Neuman

Cynthia Nicaj

Olivia Nicaj

Olivia Perez

Dominic Reyes

Sandra Sanchez Rojas

Erika Steensma

Nina Teskera

Vaneza Torres Valiente

Sauri Velazquez

Felix You

Carla Zuluaga

Grade 9 Honor Roll

Brian Bell

Blake Coontz

Dalila Foust

Kaitlyn Grogan

Tyzhae Hicks

Shea Lundell

Francis Marku

Eliana White

Zachary Wilmes

Grade 8 High Honor Roll

Harry Anderson

Madison Bailey

Virginia Clark

Andy Cotes Aguilar

Vittoria Damiani

Jason Davis

Emerson Dazi

Joseph DeLarm

Francesca Falone

Michael Ferko

Genevieve JordiKnipp

Graesyn Oladipo

Ernie Perlmutter

Daniel Ryjov

Kaylee Sandor

Annalise Santiago

Lauren Scheuermann

Lupita Velazquez Trinidad

Grey Whitmore

Chloe Williams

Grade 8 Honor Roll

Travis Carney

Kristin Matos

Samantha Vargas

Grade 7 High Honor Roll

Anna Andrade

Sophia Arcidiacono

Joly Barber

Pippa Carey

Jason Cruz Trujillo

Myles Dawydko

Falon Dillard

Tyler Fleury

Charles Foote

Reagan Frommer

Emily Fuller

Ellory Gregan

Lily Jahrling

Jayden Lin

Giana Luca

Catherine Lundgren

Caroline Maher

Evita Maines

Jozef Marku

Damien McAlister

Dustin Murabito

Edison Perez Zepeda

Mirna Torres

Austin Vargas

Sophia Weir

Evangelina White

Grade 7 Honor Roll

Cole Chiavaro

Chad Davies

Isaias Ferreras

Stanley Lin

Camilo Lopez

Andrew Murtha

Alisz Perez

Hudson Ruszkiewicz

Declan Whalen

Grade 6 High Honor Roll

Emma Caldwell

Isabella Costanzo

Kaylee Cruz Perez

Paul Faist

Zane Ferko

Michael Garcia

Gianna Gorcsos

Lylah Greenhill

Zaria Harry

Gianna Hernandez

Daniela Jacinto Pasaran

Riley Maesano

Ruben Mejia

Nya Oladipo

Stanislaw Olejniczak

Maxwell Perri

Nicholas Rivera

Jakub Romanowski

Lukas Romanowski

Jameson Sauka

Emily Straube

Xiomara Taylor

John Walsh

Lincoln Whitmore

Grade 6 Honor Roll

Naomi Gonzalez Chavez

Emmalyn LeCastre

Carter Watson

Mason Whalen