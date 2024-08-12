S.S. Seward announces fourth quarter honor roll

Grade 12 High Honor Roll
Christopher Best
Nicholas DeLarm
Elianna Forde
Autumn Gandolfo
Kendall Guerra
Robert Hogan
Brook Irizarry
Milo Janata
Ryan Lempka
Brennon McGoldrick
Calleigh Perrino
Stephanie Reicherter
Angelina Vargas
Alicia Ward
Derrick You
Karina Zambrano
Grade 12 Honor Roll
Chase Barton
Melissa Cutrona
Connor Kelly
Colin Lopez
Nicholas Perez
Allison Staszeski
Grade 11 High Honor Roll
Phoenix Garcia
Malina Grove
Kaylee Krawcyk
Shannon Maher
Matthew Murtha
Maris Neuman
Lyla Pachot
Hannah Perez
Angelina Rodriguez
Arianna Rodriguez
Elizabeth Scheuermann
Jacqueline Tomassi
Taylor Vogt
James Walsh
Grade 11 Honor Roll
John Brady
Luca Carbillano
Amy Hernandez Chinchilla
Robert Hicks
Abigail Orlando
Izzet Sarki
Wayne Williams
Grade 10 High Honor Roll
Aidin Cirkic
Kendall Dazi
Logan Faggio
Shea Fleury
Daniel Fuentes
Sophia LaBelle
Ryleigh LeCastre
Keegan McGoldrick
Autumn Montanez
TahniaMarie Rucker
Alexander Vargas
Saniya Walker
Grade 10 Honor Roll
Armando Garcia Castillo
Quinn Janata
Ryan Munn
Grade 9 High Honor Roll
Ava Andrade
Victoria Brady
Aiden Caldwell
Gabriella Campana
Abigail Carpino
Angelina Cifuni
Dominic Depaola
Eva Duran
Benjamin Ehlers
Brooke Ehlers
Sierra Grove
Austin Harty
Nathaniel Lever
Georgia Maesano
Jackson Neuman
Cynthia Nicaj
Olivia Nicaj
Olivia Perez
Dominic Reyes
Sandra Sanchez Rojas
Erika Steensma
Nina Teskera
Vaneza Torres Valiente
Sauri Velazquez
Felix You
Carla Zuluaga
Grade 9 Honor Roll
Brian Bell
Blake Coontz
Dalila Foust
Kaitlyn Grogan
Tyzhae Hicks
Shea Lundell
Francis Marku
Eliana White
Zachary Wilmes
Grade 8 High Honor Roll
Harry Anderson
Madison Bailey
Virginia Clark
Andy Cotes Aguilar
Vittoria Damiani
Jason Davis
Emerson Dazi
Joseph DeLarm
Francesca Falone
Michael Ferko
Genevieve JordiKnipp
Graesyn Oladipo
Ernie Perlmutter
Daniel Ryjov
Kaylee Sandor
Annalise Santiago
Lauren Scheuermann
Lupita Velazquez Trinidad
Grey Whitmore
Chloe Williams
Grade 8 Honor Roll
Travis Carney
Kristin Matos
Samantha Vargas
Grade 7 High Honor Roll
Anna Andrade
Sophia Arcidiacono
Joly Barber
Pippa Carey
Jason Cruz Trujillo
Myles Dawydko
Falon Dillard
Tyler Fleury
Charles Foote
Reagan Frommer
Emily Fuller
Ellory Gregan
Lily Jahrling
Jayden Lin
Giana Luca
Catherine Lundgren
Caroline Maher
Evita Maines
Jozef Marku
Damien McAlister
Dustin Murabito
Edison Perez Zepeda
Mirna Torres
Austin Vargas
Sophia Weir
Evangelina White
Grade 7 Honor Roll
Cole Chiavaro
Chad Davies
Isaias Ferreras
Stanley Lin
Camilo Lopez
Andrew Murtha
Alisz Perez
Hudson Ruszkiewicz
Declan Whalen
Grade 6 High Honor Roll
Emma Caldwell
Isabella Costanzo
Kaylee Cruz Perez
Paul Faist
Zane Ferko
Michael Garcia
Gianna Gorcsos
Lylah Greenhill
Zaria Harry
Gianna Hernandez
Daniela Jacinto Pasaran
Riley Maesano
Ruben Mejia
Nya Oladipo
Stanislaw Olejniczak
Maxwell Perri
Nicholas Rivera
Jakub Romanowski
Lukas Romanowski
Jameson Sauka
Emily Straube
Xiomara Taylor
John Walsh
Lincoln Whitmore
Grade 6 Honor Roll
Naomi Gonzalez Chavez
Emmalyn LeCastre
Carter Watson
Mason Whalen