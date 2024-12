S.S. Seward announces first quarter honor roll

The S.S. Seward Institute released the names of students on High Honor Roll and Honor Roll for the first quarter of the 2024-25 school year. To achieve High Honor Roll status

a student must have an overall average of at least 90% with no grade lower than a 75%. To be named to the Honor Roll

a student must have an overall average of at least 85% to 89.9% and no grade lower than a 75%.

Grade 12 High Honor Roll

Cesar Cabrera

Luca Carbillano

Cricket Carey

Alexiss Carmack

Caley Dillard

Phoenix Garcia

Malina Grove

Kaylee Krawcyk

Mackenzie Lupinski

Shannon Maher

Matthew Murtha

Maris Neuman

Abigail Orlando

Hannah Perez

Angelina Rodriguez

Arianna Rodriguez

Izzet Sarki

Elizabeth Scheuermann

Joseph Staszeski

Jacqueline Tomassi

Aidan Vogt

Taylor Vogt

James Walsh

Wayne Williams

Grade 12 Honor Roll

Nicholas Cummings

Robert Hicks

Paige Lupinski

Christian Rodriguez

Jonathan Steensma

Gavin Vazquez

Grade 11 High Honor Roll

David Burkey

Aidin Cirkic

Isabelle Cooper

Kendall Dazi

Logan Faggio

Isabella Ignaszewski

Juliana Kamrowski

Sophia LaBelle

Ryleigh LeCastre

Keegan McGoldrick

Autumn Montanez

Vasiliki Papadopoulos

Ezequiel Perez

TahniaMarie Rucker

Alexander Vargas

Saniya Walker

Cameron Wobschall

Grade 11 Honor Roll

Reza Ebrahimi

Maximo Falone

Dylan Fernandez

Daniel Fuentes

Armando Garcia Castillo

Liam Hannigan

John Michael Hoensch

Andrea Holmes

Ryan Munn

Olivia Panuska

Cameron Weis

Jamel Wilkins

Grade 10 High Honor Roll

Ava Andrade

Victoria Brady

Joseph Brosnan

Gabriella Campana

Abigail Carpino

Jhana Dillard

Eva Duran

Benjamin Ehlers

Brooke Ehlers

Dalila Foust

Sierra Grove

Barbara Hamling

Nathaniel Lever

Georgia Maesano

Savannah Mahoney

Francis Marku

Jackson Neuman

Cynthia Nicaj

Olivia Nicaj

Gabriel Popik

Dominic Reyes

Mark Rhone

Natalie Rodriguez

Sandra Sanchez Rojas

Erika Steensma

Vaneza Torres Valiente

Eliana White

Zachary Wilmes

Felix You

Carla Zuluaga

Grade 10 Honor Roll

Aiden Caldwell

Angelina Cifuni

Brooke Davies

Kaitlyn Grogan

Tyzhae Hicks

Shea Lundell

Osker Mueck Ferguson

Rose Ortiz

Olivia Perez

Nina Teskera

Grade 9 High Honor Roll

Madison Bailey

Virginia Clark

Violet Collins

Andy Cotes Aguilar

Vittoria Damiani

Joseph DeLarm

Francesca Falone

Michael Ferko

Kimberly Ruquet

Daniel Ryjov

Annalise Santiago

Lauren Scheuermann

Kaci Werner

Chloe Williams

Grade 9 Honor Roll

Alexis Alessandrini

Harry Anderson

Valeria Benitez

Emerson Dazi

Ernie Perlmutter

Gabriela Ruiz

Kaylee Sandor

Ryan Slesinski

Lupita Velazquez Trinidad

Grey Whitmore

Jennifer Zembovictz

Grade 8 High Honor Roll

Anna Andrade

Sophia Arcidiacono

Joly Barber

Pippa Carey

Cole Chiavaro

Myles Dawydko

Falon Dillard

Tyler Fleury

Charles Foote

Reagan Frommer

Emily Fuller

Tamia Fulton

Ellory Gregan

Lily Jahrling

Jayden Lin

Stanley Lin

Giana Luca

Catherine Lundgren

Caroline Maher

Kevin Mahoney

Evita Maines

Jozef Marku

Damien McAlister

Dustin Murabito

Andrew Murtha

Edison Perez Zepeda

Aurora Peters

Dominique Thompson

Mirna Torres

Austin Vargas

Sophia Weir

Evangelina White

Grade 8 Honor Roll

Matthew Berry

Jason Cruz Trujillo

Chad Davies

Jacob Garrison

Lucas Krawcyk

Lucas Lin

Rylan McGoldrick

Hudson Ruszkiewicz

Declan Whalen

Grade 7 High Honor Roll

Emma Caldwell

Paul Faist

Zane Ferko

Gianna Gorcsos

Lylah Greenhill

Gianna Hernandez

Daniela Jacinto Pasaran

Riley Maesano

Nya Oladipo

Stanislaw Olejniczak

Nicholas Rivera

Jakub Romanowski

Lukas Romanowski

Jameson Sauka

Emily Straube

Xiomara Taylor

John Walsh

Lincoln Whitmore

Grade 7 Honor Roll

Zaria Harry

Felix Lin

Maxwell Perri

Mason Whalen

Grade 6 High Honor Roll

Christopher Arcidiacono

Nicholas Berry

Jase Brosnan

Ryan Cifuni

Julia Contursi

Carlos Davila Jr.

Joseph Echevarria

Sadie Foote

Daniel Frommer

Winter Garcia

Kimberly Gonzalez Barragan

Gavin Guerra

Donovan Jordan

Isabella Karpen

Solaris Keller Leitao

Casey Kimble

Sophia Lin

Makenna McGoldrick

Connor Moroney

Emma Murtha

Birdie Rogowski

Liana Scheuermann

Scarlett Spindler

Emily Tyminski

Shawn VanBenschoten

AlexaJayde Watson

Clayton Werner

Benjamin Wilmes

Grade 6 Honor Roll

Adrian Ala

Dirck Conklin Jr.

Julia Coyle

Craig Filor

Madison Lyons

Christian Maisonet

Joseph Valera