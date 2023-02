Middle School Honor Roll

The following Warwick Valley Middle School students made the honor roll for the second marking period of 2023:

Fifth Grade High Honor Roll

Ariel Altieri, Rylan Alvarez, Oliver Annucci, Alyssa Balsamo, Peter Blandino, Jackson Brown, Madison Candia, Lucy Clark, Molly Corcoran, Anja Coyle, Teagan Currid, Antonio Deleon, Madison Dewitt, Sabrina Dinu, Thea Duerkes, Elizabeth Fenfert, Jack Fiore, Gavin Fong, Zoe Fong, Mia Gelman, Desmond Goldstein, Nico Green, Carlos Habrahamshon, Ella Heller, Addison Hurd, Lexie Introini, Catherine Jacob, Jayson Kuklis, Ben Larkin, Lina Lauritsen, Keri Leahey, Conor Lobosco, Benjamin Loibl, Jack Lorello, Alessandra Lundgren, Xylia Martinez, Cooper McGill, Angelina McKnight, Jason McNamara, Ulysses Michelson, James Mikos, Lila Monti, Lainey Murphy, Emileo Nicosia, Daniel O’Shea, Matthew Osorio Ayala, Max Paltrowitz, Trystan Pierre, Tory Pizanie, Alex Podolec, Emerson Pouliot, Lucianna Rivera, Khloe Rodriguez, Leah Scalo, Charles Schweiger, Liam Shaw, Elle Srednicki, Emma Stazzone, Piper Stewen, Cade Strickland VIII, Emma Stroosnyder, Landon Tarazona, Ava Torres, Emily Walsh, Aila White, Leland White, Adelaide Whittaker, Layla Wright, Robert Young, Logan Ziegler

Fifth Grade Honor Roll

Evelyn Altano, Benton Andersen, Melanie Arizpe Benitez, Tristan Ayala, Emma Baez, Carter Bartsch, Wyatt Beehner, Colin Bess, Olivia Boller, Peter Boyd, Grayson Breen, Mya Britton, Jocelyn Brock, Sage Brookins, Connor Brown, Giovanni Bruno, Jessica Buckley, Oscar Carew, Faith Cimino, Kaelyn Clark, Lylah Colon, Aubrey Cordero, Isabella Cordova, Ella Cornelius, Kaitlyn Cosco, Angelica Costanza, Teagan Cruz, Nathaniel Cullen, Amber Cummings, Ava Darcey, Ryan Devine, Zoe Edwards, Lia Elias, Mark Ellsworth II, Gianna Fasolino, Cayden Flores, Aleena Grossmann, Hailey Hartwigh, Anabelle Hernandez, Olivia Howard, Noa Hudspeth, Sienna Jarer, Thomas Joy, Charlie Jurgens, Victoria Kalwa, Madison Kantor, Zoe Koziola, Baylee LaConti, Grace Lamattina, Abigail Luciano, Sherlyn Marquez, Simone Martin, Gabriella Maslowska, Jayden Maynard, Zachary McCabe, Liam McCaskey, Pamela McKay, William McMichael V, Amaziah Mela, Grace Morgan, Dax Morrison, Joseph Murtagh, Anastasia Nguyen, Adam Novak, Keira Pink, Michael Portka, Michael Praino, Ryan Priber, Giovanna Prinzo, Ethan Reilly, Atticus Ridolfo, Kolton Roe, Liam Romero, Finian Ryle, Kaiden Sanchez, Tristan Sanchez, Evalie Seid, Lila Mae Semioli, Tyler Sobotor, Mya Spinelli, Theodore Thornell, Arianna Torres, Meadow Tveter, Brielle Vivino, Mikayla Wensley, Elizabeth Westcott, Julien Ziegler

Sixth Grade High Honor Roll

Pace Alzamora, Colby Bontemps, Brielle Browning, Eamonn Byrne, Ashlee Camasca, Brisell Campos, William Carroll, Caroline Castellano, Erica Castillo, John Chavez Carey, Harrison Cheung, Avery Chuckran, Andrew Cohen, Nina Corcoran, John DeBuck, Lila DeGuzman, Leo Duerkes, Aiden Edwards, Nicholas Foley, Emma Fontaine, Josh Fowler, Samuel Grizzanti, Adam Hooper, Vivian House, Maryam Jallow, Logan Kearns, Ryan Kobrick, Attis Kyritsis, Jessica Larsen, Emily Lawler, Olivia Loberg, Maggie Maiorana, Sara Marina, Brianna Martino, Grayce Miceli, Stella Muehlbauer, Bay Orr, Noel Orthmann, Eva Pellino, Antonino Pitingaro, Juliet Pulido, Emma Ranaudo, Gianna Ricco, Olivia Rose, Driannah Ruiz, Alyssa Scheuermann, Ella Spontak, Kellen Stack, Macklin Tomlinson, Charlotte Tuckfelt, Jasmin Uzun, Liam Watkins, Aislin Wendt, Lacey Wesloske, Sean Whalen, Rory Wright, Logan Zimmerli

Sixth Grade Honor Roll

Janet Augliera, Anna Balsamo, Fynn Bauman, Kyle Becker, Luca Beltotti, Ethan Bing, Jackson Braswell, Alexander Cardenas, Ryan Carroll, Eva Chuckran, Olivia Connolly, Aidan Cullen, Sophia DeGroat, Livia Dembeck, Kevin Dwyer, Addison Emm, Angela Fuchs, Andon Garner, Sofia Graf, Liam Haftek, Blake Harrison, Ciara Herrmann, Summer Hershko, Savannah Hoehmann, Owen Hogan, Novelle Islam, Braxton Jaeckel, Andrew Jimenez Jr., Brody Kaufman, Lucy Krikava Rodriguez, Maya Lustberg, Matthew Mahoney, Giuliana Martin, Edwin Martinez, Isabella Maslowska, Teagan Mason, Brooke Mattera, Owen McSweeney, Joshua Mighty, Kiersten Moeller, Taylor Moore, Micah Morgenstern, Ava Mulvihill, Rosa Najafipour, Michael Nunez, Nicholas O’Brien, Declan O’Donnell, Thomas O’Mahony, Daniel Oppmann, Madeline Oppmann, Maxx Pang, Aiden Payne, Mariana Pineda-Pinzon, Samantha Rado, Keirrah Redner, Isabella Ricco, Liana Rodriguez, Charles Ronan, Michael Ross, Emani Sahmanovic, Delilah Sanchez, Luca Schuler, Thatcher Shera, Ella Stazzone, Jack Suzor, Oliver Swornik, Jayden Tablante, Emily Thorson, Holden Tracy, Tanner Wadeson, Clair Wendt, Courtney Ziegler

Seventh Grade High Honor Roll

John Paul Azzopardi, Connor Belasco, Gavin Bradley, Lorenza Brennie, Matthew Budnar, Catherine Burrows, Anya Campbell, Ellyn Cardella, Jack Castellano, Zoe Chocallo, Jane Cornelius, Kayli Decker, Luca Ferrari, Lea Finucane, Esme Gilley, Anthony Grigalunas, Aubrey Grigalunas, Charlotte Gunther, Liam Hamersma, Alexa Hayes, Jake Hernandez, Abigail Horowitz, Kirshen Kluender, Shaun Kunisch, Sydney Lewis, Isaac Liang, Hudson Lopez, Lucas Miller, Robert Mosier, Erin Murphy, Jillian Parsons, Leah Purta, Nicholas Ramos, Isabelle Redling, Brooke Roe, Kathryn Ronan, Emerson Ryle, Sophia Sanzone, Veronika Scarpaci, Stella Serafin, Zoe Swornik, Devin Torino-Margolis, Leonard Tosh, Celia Tzezailidis, Talia Walker, Jennifer Walker, Steven Weinberg, Jonathan Weiss, Beatrix Wendell, Alexander Xin, John Zeman

Seventh Grade Honor Roll

Dayra Abundio, Johanna Beauchamp, Kyle Becker, Dylan Bess, Leonardo Blic, Caiden Breen, Timothy Brown Jr., Chase Bruckner, Ava Burke, Lorelai Cerulli, Genevieve Cloutier, Olivia Conklin, Delaney Corbalis, Holden Corday, Mia Cresseveur, Annabelle Cullen, Ciara Currid, Liam Cutler, Carter Daciuk, Preston Dwyer, Ava Fanos, Ira Faraoni, Anthony Ferretti, Tyler Frederick, Nina Friedman, Abigail Gawronski, Fiana Goldenberg, Ryan Grayson, Jordynn Guy, Cadence Hayeck, Abigail Heim, Joel Hernandez, Kaitlin Hyde, Dustin Jones, Lily Kalil, Katelynn Keglovitz, Kyle Lawler, Emma Lindland, Christopher Luciano, Genesis Martinez, Landry Mask, Brynn Masker, Denis McAteer, Kayla McCormick, Jaxsen Mita, Caitlin Moser, Annabella Nguyen, Giuliana Normandia, Dylan Palardy, Madeline Palumbo, Matthew Peacock, Bre Pearson, Emma Predmore, Valentina Prestigiacomo, Landon Putnam, Jaelyn Quadrino, Emma Rieder, Emily-Rose Rivera, Analin Rodiles, Callie Romig, Fiona Sezack, Leo Shostal, Cole Spano, Colin Sullivan, Madison Tyzbir, Nathan Vanadio, Benjamin Vitkovsky, Breann Walsh, Olive Weaver, Isabella Whitehead, Ryleigh Wood, Aubrey Wright, Dane Yazdani, Chloe Ziegler

Eighth Grade High Honor Roll

Alyssa Ast, Anna Biondi, Nicholas Blandino, Anika Brezina, Ashlyn Brown, Julianna Browning, Robert Carroll, Nina Cirillo, Jake Cosco, Isabella Costanza, Lucas Cresser, Rebecca D’Ambrosio, Benjamin DiMartino, Natalie Eger, Keene Eicher, Peter Fernandez, Matthew Finnerty, Aveline Gujar, Zoe Harkness, Aidan Harvey, Braedan Hayes, Sydney Introini, Kayla Jones, Garrett Judd, Joseph Kadus, Riley Kimiecik, Alexander Kobrick, Peyton Komorsky, Amanda Larsen, Gianna Lepre, Madison Lijoi, Thomas Maiorana, Jack Marina, Leila McCabe, Conor McVeigh, Rosalie Mountford, Shannon Murray, Madison Murtagh, Madeline Pesta, Harrison Piskadlo, James Pittsenbarger, Logan Rivelli, Julia Schlesinger, Samantha Schweiger, Gianna Sganga, Arnav Sinha, Lea Sit, Shea Smith, Mia Trinceri, Nicholas Vicciardo, Henry Wright, Lidia Zarate Gonzalez, Olivia Zottola

Eighth Grade Honor Roll

Victoria Alvarado, Lianna Bacenet, Eliza Barnett, Charlie Bastone, Sydney Becker, Mariah Boatswain, Madison Burke, Grace Carter, Cora Colin-Green, Samantha Corcoran, Charlotte DeGuzman, Brandon Delamarter, Abigail Dietrich, Jose Luis Dominguez, Rosario Dovico, Laura Edwards, Daniel Ferris, Carly Freet, Holden Frommeyer, Felicia Gambino, Jack Gobinski, Ryder Green, Lucas Greh, Alexis Hayden, Bridgette Jaeckel, Micah Jean, Margaret Kenny, Daria Kitar, Sean Klein, Emily Laule, Alexander Lucas, Daniel Lupkovich, Savannah Martino, Caylin McDonnell, Rylee Mendrzycki, Sara Mirza, Crystal Montalvo, Aliyah Montgomery, Camryn Moore, Antonina Normandia, Juliet Novak, Abigail O’Brien, Joseph O’Brien, Catherine Paulsen, Olivia Peconie, Sean Perez, Stephanie Pickering, Emmerson Powers, Sophie Quicke, Nina Rametta, Thomas Ranaudo, Kadence Redner, Sarah Roberson, Jayleen Rodriguez, Nicholas Ryan Jr., Lia Salmon, Mackenzie Sciarra, Maximus Sherman, Katelyn Sirico, Abigail Sorrell, Allison Starr, Joseph Stazzone, Dylan Svec, Jack Walsh, Parker Walters, Lexi Young, Frank Zottola