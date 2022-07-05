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Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation

Warwick Valley Central School District - Class of 2022

| 05 Jul 2022 | 01:46
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its 2022 Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022.
    Warwick Valley High School held its Commencement Ceremony at C. Ashley Morgan Field on June 25, 2022. ( Tom Bushey)
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation
    Photos: Warwick Valley High School Class of 2022 Graduation

Luke Accardo

Fernando Alquezada-Madero

Grace Amato

Matthew Amaturo

Hakim Anderson

Madelyn Arms

Ashley Aronov

Naa Dedei Aryeetey

Sebastian Astorino

Lisle Aurandt

Cole Babcock

Joseph Bacenet

Gabriel Badillo

Maya Bailey

Connor Barnable

Cassidy Barrios

Ethan Bele

Zoie Bellotto

Sarah Bender

Meredith Bender

Adam Berkowitz

Molly Berman

Mackenzie Bethmann

Azia Bey

Maya Beiling

Gabriella Bingham

Noah Breedy

Amari Brown

Amelia Brown

Brian Buckley

Daiwen Burgos Nunez

Faith Call

Chloe Callahan

Milexy Campos

Isabella Carr

Erin Carway

Patrick Casey

Jalen Casiano

Shannon Castellanos

Emily Cauda

Morgan Chabut

Gabriel Chermak

Meilei Cianfrocco

Nicholas Cicchetti

Benjamin Cloutier

Michael Collins

Daniel Conklin

Noah Conley

Kylie Connor

Laura Cook

Aidan Corrigan

Juan Covarrubias

Arianna Cruz

Riley Cupo

Jack Curless

Kieran Currao

Sarah Davis

Erin De La Mota

Savanna DeLucia

Damien Devalue

Nicholas DiMarco

Matthew Doherty

Jessica Donato

Bosheng Dong

Emily Dorfman

Jake Dreizler

Jake Durie

Zachary Duurloo

Alexander Eberlein

Erin Eicher

Tyler Ellis

Lindsay Evans

Jesse Fernandez

Paige Ferrier

Thomas Fiasconaro

Jenna Fiore

Zane Forestire

Arianna Foutch-Mann

Regina Frantzen

Zachary Freedman

Paul Fromageot

Zachary Garby

Patrick Gardiner

Alyese Garner

Grace Gaspari

George Gaspari

Emily Gelman

Emma Gentles

Michaela Germain

Ian Gillings

Anthony Gilmartin

Caswell Gluckstein

Gavin Glynn

Ainsley Goldman

Ryan Gonzalez

Thomas Gorlachov

Finn Gormley

Olivia Gratzel

Addison Greslik

Kyle Gutierrez

Bryce Hagen

Arden Hallett

Zéna Ham

Luke Hammel

Luke Harrison

Hannah Harvey

Thomas Hayden

Briana Hayward

Victoria Helmrich

Grace Hennessy

Laysha Henriquez

Joseph Holder

Eric Housberg

Justin Hurd

Adam Irace

Brayden Jaeckel

Elijah Jean

Phatess Jerome

Nathan John

Taylor Jones

Emma Kantor

Laura Kaplan

Kayla Kaplan

Emma Kardell

Yhesh Kathuria

Nicole Kellan

Regan Kelly

Brandon Kelly

Nora Kenny

Devin Kick

Samantha Killin

Allison King

Natalie Kitchin

Rebecca Kleinman

Sophia Klyshko

Sierra Kraus

Max Kruger

Connor LaBar

Matthew Lagrasta

Jack Landau

Juliana Landru

Marcus Langone

Joshua Lecht

Aurora Legris

Timothy Leonard

Ava Levitsky

Nicholas LoMauro

Ashley Lopez

Michael Lopez

Rhea Lopez

Jacquelyn Ludmerer

Jason Luhavalja Jr.

William Lynn

Analiese Maciel

Brendan MacNamara

Christopher Madsen

Jenny Maguire

Kyle Mance

Gianna Marin

Olivier Marseille

Haylee Martin Adamik

Jose Martinez

Adolfo Martinez

Sawyer Masefield

Gabriella Mastrantoni

Tatiana Matthews

Catherine Mattson

Jack Mazzella

James McCullough

James McGowan

Henry McKenna

Daniel McLaughlin

Lauren McNamara

Mikaela Mead

Elsie Mele

Olivia Mende

Sean Messina

Erin Miller

Adam Miller

Emmalee Minns

Sofie Minogue

Silvana Montalvo

Arden Montenaro

Ryan Morales

Matthew Morse

Dylan Moshier

Jarrett Mulqueen

Edward Mulvey

Cait Mulvihill

Chelsea Murdock

Michael Muster

Kenneth Myles

Jared Myruski

Amir Najafipour

Maura Nelsen

Noriah Nesmith

Nylah Nesmith

Ryan Nevins

Nicholas Nicosia

Erik Nilson

Madeline Nokland

Liam Nott

Ricky Nunez

Corbin Oelofse

Connor O’Regan

Kathryn Pack

Richard Palmeri

Louis Pape

Sean Parkinson

Evan Parsons

Sydney Pascullo

Michael Pawlak

Kyle Payne

Diego Perez

Brendan Perez

Daniella Persad

Riley Persico

Ashley Petreshock

Tyler Pierre

Ashley Pinelli

Yirshalem Pinkus

Isabella Pizza

Andrew Poje

Kenneth Polanco

Luke Posta

Charlie Powers

Drew Powers

Justin Prondak

Natalia Przybycien

Alex Qualiano

Jack Quinn

Olivia Quinones

Emilie Ramirez

Samuel Randall

Noah Randolph

Aden Razukiewicz

Andrew Reda

Lia Reilly

Brendan Rink

Liliana Rivera

Maximillian Rivera

Skye Rivera

Shaaz Rizvi

Daniel Robledo

Anthony Roca

Jessica Rodriguez

Harrison Rogers

Kiefer Rokeach

Nathaniel Roman

Brielle Rosario

Chase Rother

Christopher Ruffo

Luke Rzeznik

Jacklyn Saavedra-Alvarado

Benjamin Samberg

Kyle Sass

Gregory Saucedo

Isabella Scaturro

Brayden Schultz

Gabriella Scotto

Dominick Scotto

Nathaniel Searle

Luke Seibel

Meghan Selvaggio

Quinn Sharkey

Raven Shaw

Brandon Shehu

Patrick Sheils

Connor Short

Thea Silverstein

Rocco Silvis

John Simon, III

Nickolas Simonetta

Abigail Singer

Dominic Sirico

Julia Sirico

Cheyenne Sirois

Samantha Sloginski

Kevin Smykowski

Ripley Sobo

John Solari

Stefanie Sommer

Emma Sorace

Ashlyn Stanley

Jack Stein

Aidan Thomas Steng

Jessica Stuber

Julia Stupin

Christian Sullivan

Courtney Swingle

Jessica Tagg

Kelly Teskera

Jason Thomas

Haukken Thompson

Emma Thomson

Daniel Thorson

David Tilton

Isabella Tino

Wyatt Tomaselli

Luka Tomich

Michelle Torres

Samantha Toscano

John Alexander Trazino

Nicholas Tyburczy

Samuel Tyzbir

Gustavo Vales

Jack Vander Plaat

Olivia Van Dunk

Lucia Vanella

Ayvia Vazquez

Francisco Velez

Amber Vitoulis

Nicholas Vitale

Danielle Vogt

Annabelle Wadeson

Christopher Walsh

Stacy Wansor

Jaid Wazihullah

Trevor Weakley

Kaitlyn Weldon

Naidia Whight-Webb

Spenser Wilkins

Dennis Wilson II

Alyssa Wixtrom

Aiden Woods

Jillian Ziegler

Julia Zottola