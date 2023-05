Warwick Valley High School Honor Roll

The following students were named to the honor roll list for the third marking period of the 2022-2023 school year:

Grade 12

Summa Cum Laude: Grace Aab, Noah Adelsberg, Alexandra Blanchard, Gabriella Brezina, Lulu Chisholm, Megan Desrats, Caitlin Emanuel, Courtney Evans, Nathalia Evelyn, Henry Gaydos, Aiden Hamilton, Thomas Kanz, Liliana King, William Krasniewicz, Patrick Liszewski, John Lupkovich Jr., Stephanie Malota, Morgan Mask, Alayna Mead, Jackson Mitchell, Makenna Mullen, Maggie Nelsen, Olivia Nosarzewski, Anthony Numssen, Rory O’Connor, Justin Oehlmann, Kyle Oehlmann, Rowan Oswald, Tabitha Peterson, Vincent Pinnavaia, Benjamin Pitiger, John Rivera, Harry Rosenstein, Robert Sammarco, Kayla Schmitt, Anika Simon, Julia Singh, Sean Smith, Trevor Stevens, Brooke Sullivan, Ella Sussner, Luke Tannar, Brendan Tennant, Owen Tillinghast, Abigail Tobin, Benjamin Walter, Tristan Weaver, Camren West, Timothy Wilbur, Hailey Wishnia, Lionel Wolfe, and Maleah Young.

Magna Cum Laude: Jesse Abramson, Azka Ajmal, Sarah Aljukic, Kayla Amato, Elliot Ambers-Hashim, Madeline Balsamo, Brody Banker, Quinn Barravecchia, Skyler Blanton, Savannah Bolick, Drew Borner, Alexa Borner, Brendan Boudreau, Emily Buliung, Jonah Campbell, Benjamin Castro, Kenneth Chase, Sean Chocallo, Grace Conneely-Nolan, Pauline Cordova, Alice Corsini, Clairice D’Attolico, Jillian Disy, Theodore Fernandez, Skye Fernandez, Conor Finn, Cielo Flores Diaz, Devin Freemyer, Jojo Gagliano, Paige Girardi, Jacob Gonzalez, Hayley Gonzalez, Kaydence Grunkemeyer, Jayme Hallik, John Harrison, Gracie Hartwigh, Josiah Jones, Katelynn Josd, Kiera Larney, Hunter Ludovicy, Annabelle Luraschi, Kaela MacDougall, Simra Masihuddin, Gavin McCarthy, Ryan McLaughlin, Ryan McLean, Caitlyn Moran, Sean Moroney, Ian Morrison, Aidan Morrison, Jenna Mosier, Zachary Nagamatsu, Melissa Negron, Harrison Neil, Dylan Orlando, Vanessa Ortiz Aguilar, Sophia Parkin, Kaitlyn Peconie, Oliver Portugal, Claire Priebke, Brian Puskas, Madison Reeves, Victoria Rivas, Elizabeth Roberts, Mackenzie Rodas, Sofia Roldan, John Ruszkiewicz, Jaden Santisteban, Camryn Schultz, Olivia Silva, Taylor Tuhy, Alexandra Turner, Summer Tyler, Lizbeth Varela Cordero, Hanna Watroba, Ethan Weiss, Kelly Wendt, Amanda Wentworth, Isabella Young, Madeleine Yurchuk, and Alexander Zottola.

Cum Laude: Kailyn Ackerman, Gabriel Aldahondo, Shane Augusta, Lily Bailey, John Bakke, Nathan Branch, Kyle Brown, Ava Browne, Austen Browning, Nicholas Butchko, Paige Cartright, John Caselli, Andrew Cimino, Harrison Coard, Eamon Comiskey, Jaime Cunningham, Brigid Danaher, Olivia De Melo, Fiona Egan, Michael Fanning, Eviana Feliciano, Jillian Ferris, Samuel Ferruggia, Isabelle Flores, Chase Fogg, Robert Foschini, Jackson Frommeyer, Sariyah Fuentes, Daniel Gardner, William Gassaway, Noah Georges, Julia Geysen, Marissa Gratzel, Alexander Greco, August Gurvich, Margaret Hanley, Claudia Harris, Daniel Hayden, Justin Hidalgo, Owen Hoey, Brooke Holzhauer, Noah Horowitz, Matthew Hyland, Cameron Kellan, Liam Kevins, Hunter Kopczuk, Adella Kurosz, Elizabeth Ladouceur, Madeline Lee, Sylvia Lewis, Molly Lincoln, Taylor Lipnicky, Lindsay Marrone, Ireland McDougall, Jacob McGowan, Shane Micallef, John Anthony Miller, Mafalda Monforte, Nicholas Murray, Michael O’Neill, Dariel Patterson, Devin Pavlick, Jack Peddle, Mario Petrozza, Ellie Pfohl, Russell Pinelli, Kaylee Pintos, Quinn Richard, Joseph Rodrigues, Chase Sabatini, Savanna Shea, Thomas Spain, Shelby Spencer, Gabriela Spergel, Felicia Staflin, Declan Tobin, Edgar Torres, Riley Tully, Patricia Valentino, Madison Vasquez, Grace Vitkovsky, Andrew Wark, Adriana Wersebe, and Chance Wilson-James.

Grade 11

Summa Cum Laude: Sienna Battifarano, Lily Beattie, Owen Beauregard, Dylan Burke, Clare Calandra, Christopher Cicchetti, Joshua Cornelius, Ian Doherty, Natalie Evans, Katherine Finnerty, Katie Fiore, Megan Forman, Melina Garby, Ava Gell, Abigail Glover, Katherine Gobinski, Julianna Hayden, Olivia Holland, Paxton Honerkamp, Chloe Jarrous, Zachary Johnston, Michael Kelly, Astrid Kelly, Bianca Kron, Anastasiya Kuchynska, Athena Lazina, Annie Lincoln, Zoe Link, Kayla Ludovicy, Zoey Marchini, Aiden Marchini, Kira Minogue, Angelina Natoli, Rachel Nelson, Reagan Oswald, Alex Pack, Charles Phipps, Julie Ramos, Molly Rudnick, Sophia Samborski, Brendan Shea, Tanya Sinha, Erin Smith, Suyash Srivastava, Hunter Stuart, Daniel Svoboda, Sebastian Trazino, Conrad Wendell, and Maeve Wright.

Magna Cum Laude: Sheyla Agustin Polanco, Kari Annunziato, Naa Korkoi Aryeetey, Nicolas Ballesteros Tymofyeyeva, Killian Bauman, Danielle Bossolina, Samantha Brady, Emily Bujosa, Hannah Cann, Stephen D’Ambrosio, Claudia Demke, Abigail Eicher, Lauren Ellis, Kiera Ferrier, Elijah Fiol, Julia Flanagan, Abigail Gatdula, Hallie Hansen, Sarah Hertner, Molly Hewitt, Michael Jackson Jr, Brookelyn Jaeckel, Siobhan Kelly, Francis Keneally, Anneliese Kirschke, Ryan Lawler, Chelsea Liang, Benjamin Lujbli, Josephine McCabe, Vincent McLaughlin, Ciara McVeigh, Gina Milazzo, Kyra Murray, Kelly Nevins, Aidan Oehlmann, Leah Pitiger, Benjamin Poka, Miller Pritchard, Elliot Quicke, Grayson Quinn, Dylan Riedmueller, Nicholas Rivera, Courtney Romano, Skylar Rosenblatt, Kira Sarine, Lola Seijas, Phoebe Stefancik, Peter Tully, Juliana Woods, and Natalia Zarate Gonzalez.

Cum Laude: John Accardo, Liam Annucci, Celine Arizpe Benitez, Jeremy Bender, Claire Bialas, Lydia Bingham, Sierra Blanton, Jack Boudreau, Quinn Boudreau, Christian Boudreau, Meghan Broking, Brianna Brookins, Tyler Calabro, Nico Carrillo, Christopher Cianfrocco, Isabel Coppola, Hailey Corcoran, Bryn Courcy, Phillip Davidov, Chloe Davidson, Luke Delaney, Austin Droge, Anaya Dukes, Ariana Elias, Alyssa Estrada, Jolie Eugenio, Daniel Felker, Liam Feragola, Ashlyn Fomin, Leo Ford, Ava Fryer, Ryan Haggart, Ethan Hall, Thomas Hamersma, Sadie Hankins, Talia Hartigan, Julyssa Hernandez, Garett Houston, Titus Jones, Clara Kaval, Erica King, Nicole Klein, Alexandra Krasinska, Puvaneswari Krishnamoorthy, Kaya Lehrer, Kimberley Lindenau, Catherine Lowry, Mary McGrogan, Logan McKay, Sean Mulcahy, Phoebe Paddock, Danielle Prestia, Mason Quinones, Samantha Salit, Christie Sass, Eva Saucedo, Samantha Silva, Emily Sorrell, Sean Stratton, Ashley Sumner, Sienna Thurber, Ayden Tretola, Brielle Tyburczy, Laura Velilla Velazquez, Abigail Willner, and Marley Wyant.

Grade 10

Summa Cum Laude: Liam Astbury, Dania Barillas, Danny Castillo, Ava Cauda, Sawyer Clark, Gianna Crescimanno, Owen Durgin, Ashley Fitzgerald, Abagail Foust, Collin Freet, Holly Frischknecht, Sean Germain, Evan Grundfast, Gisela Gujar, Gillian Hayeck, Mackenzie Hayeck, Brady Judd, Abigail Kadus, Alexa Keys, Olivia Martino, Carrington Mask, Lucia Meehan, Michael Miller, Christian Montemarano, Beren Munkatchy, Angelina Nguyen, Angie Ortiz, Anthony Peconie, Caroline Rourke, Claire Russell, Elaina Schlesinger, Dennery Simon, Dylan Torres, Sara Venter, Rachel Venter, and Selvin White III.

Magna Cum Laude: Michael Aloia, Brenna Belasco, Reese Berman, Zachary Brescia, Valerie Cardozo Zapata, John Carter, Zoey Crane, Sophia Cresser, Zoe Dimartino, Alyssa Dovico, Zackery Felker, Asa Garner, Eva Garofalo, Etta Garofalo, Harrison Gratzel, Ciara Kelly, Lillybeth Kurosz, Lucas Langone, Thomas McNamara, Finley Moller, Madilyn Ollert, Ariana Perez, Charlene Petreshock, Benjamin Pickering, Holly Purta, Rachel Ramos, Alexandra Ross, Mia Sciortino, Kayla Sit, Garrison Sobo, Sydney Stirpe, Ryan Sullivan, Dylan Sullivan, Victor Sussner, Marios Veloudos, Darren Vogt, Wyatt Vreeland, Charlotte Wendt, and Ashlyn West.

Cum Laude: Olga Ballesteros Tymofyeyeva, Angel Barrientos, Kayla Bele, K’von Bowman, Madison Breen, Samantha Calise, Elizabeth Carde lla, Michael Caselli, Isabella Chase, Kyra Collins, Madison DeSantis, Nicolas DiMattina, John Doyle, AbigailJoan Dunn, Bailie Frey, Annika Geysen, Kyle Gluckstein, Lisandra Gurda, Michael Hansen, Keira Harrison, Kaitlyn Kahrmann, Sarah Kleveno, Thomas Kunisch, Maryjane Lancer, Karrah Landru, Kaitlyn Larney, Shi Lee, Amir Lewis, Jon-Michael Lobosco, Paige Manno, Peter McCormick, Michael Molinelli, Samuel Moller, Asher Morgenstern, Kaden Nagel, Burke Nagel, Quinn Nowakowski, Olivia Oyola, Caidyn Parsons, Yogi Patel, Sarah Paul, Mackery Paulsen, Donovan Pegues, Christian Pinnavaia, Talia Potempa, Zachary Pritchard, Sophie Ragans, Daniel Ranaudo, Andrew Redling, Angelo Ricco, Carmela Rufrano, Ashley Ruszkiewicz, Olivia Samberg, Megan Scannello, Kayla Scheuermann, Taylor Secord, Milo Judah Shaw, Sophia Shea, Isabella Simpson, Nicholas Toscano, Josephine Tuckfelt, Naomi Valentino, Faith VanOrden, Alexia Vilamajo, and Miranda Wright.

Grade 9

Summa Cum Laude: Dillon Astbury, Penelope Bieling, Genevieve Boyle, James Curtis, Matthew Freedman, Flora Gilley, Erin Kelly, Valentino Kron, Nathan Link, Victoria Martinez, Morgan Pilieri, Zachary Polsky, Willow Reid, Emily Romig, Derick Ruiz, Joseph Sanzone, Reagan Smith, Meghan Tennant, Juliet Thomas, Henry Wendell, Hermia Yang, and Abigail Yurchuk.

Magna Cum Laude: Harrison Annucci, Anthony Apuzzo, Samara Beauregard, Johannah Bradley, Greydan Bruckner, Brigid Bubenik, Colin Burke, Cavan Byrne, Kate Castellano, Kevin Cedeno, Andy Chen, Wyatt Cirbus, Grace Cornelius, Kristina Correa, Mira Costa, Matthew Desrats, Liliana Donoso, Molly Duffy, Raymond Eger, Paisley Felker, Hailey Foust, Reese Girardi, Ela Gursoy, Meriem Hamdoun, Natalie Houston, Breeia Jaeckel, Chloe Lassiter, Steven Lewis Jr., Zoey Lo, Josephine Lorentzen, Jasmine Lorentzen, Andrew Mason, Hayden McCaskey, Madelyn McSweeney, Emma Miller, Liam Natale, Addison O’Donnell, Joliana O’Neill, Arianna Ovanesian, Noah Randall, Rebecca Robles, Ava Roome, William Roome, Breeana Saritson, Arielle Seid, Riley Seijas, Aina Sellier, Amanda Sit, Matthew Slaybaugh, Matthew Tully, Arianna Weinberg, Jaylen White, Natalia Yacab, and Jakob Yon.

Cum Laude: Matthew Abel, Sophia Amato, Joel Andoh, Laci Annunziato, Naveen Anthey, Stephen Barillas, Benjamin Blandino, Tyler Branch, Ava Calabro, Cara Calone, Caralina Cassara, Casey Catalanotto, Keila Cedeno, Joseph Cerulli, Amiya Chatman, Janiya Chatman, Landon Chenoweth, Christopher DeFranco, Isabella Dudhnath-Tacardon, Xavier Fernandez, Hannah Gardiner, Phillip Gargiulo, Jude Gawronski, Emely Hernandez, Connor Holland, Cayden Honerkamp, Madison Jakubek, Brooke Kelley, Sovanny Kuklis, Carly Kunisch, Kasandra Lashuay, Shilah Lewis, Gianna Lodato, Madison Mattera, Emily Maybeck, Grace McGrogan, Jamison McVeigh, Francesca Mikos, Jayden Myruski, Madison Olszewski, Alexander O’Neill, Hailee Oppmann, Alex Paraschiv, Matthew Poje, Riley Portka, Colin Redpath, Sean Reynolds, Brett Roberson, Alexander Rodrigues, Thomas Ronan, Jalyn Rosario, Mason Scarano, Thomas Scarpaci, Kylie Schultz, Andrea Scott, Jay Spencer, Maeve Sutliff, Anastasios Tzezailidis, Denali Vazquez, Brenna Walters, Nicole Weaver, Lucas Wensley, and Mark Wishnia.

C-Tech

High Honor Roll: Ethan Hall, Jayme Hallik, Vincent McLaughlin, Ryan McLean, Devin Pavlick, Brian Puskas, Chase Sabatini, and Madison Vasquez.

Honor Roll: Amani Acosta, Luis Andrade Gasca, Jason Angamarca, Shane Augusta, Braydon Cory Babb, Ashley Barkin, Bradley Burakowski, Christopher Elbrecht, Jake Hallik, Carlina Lopez, Jason Makuch II, Jack Peddle, Cristian Rivera, Samantha Salit, Gabriela Spergel, Brielle Tyburczy, and Yahir Valero.