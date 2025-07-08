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Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 4 2024-25

Warwick NY /
| 08 Jul 2025 | 04:34
    Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 4 2024-25

Summa Cum Laude

Grade 9

Gavin Bradley

Lorenza Brennie

Matthew Budnar

Catherine Burrows

Anya Campbell

Ellyn Cardella

Jack Castellano

Genevieve Cloutier

Jane Cornelius

Kayli Decker

Preston Dwyer

Lea Finucane

Esme Gilley

Fiana Goldenberg

Anthony Grigalunas

Aubrey Grigalunas

Cadence Hayeck

Aaden Ladka

Genesis Martinez

Denis McAteer

Jonathan Mende

Erin Murphy

Leah Purta

Isabelle Redling

Kayan Roepe

Sophia Sanzone

Veronika Scarpaci

Stella Serafin

Zoe Swornik

Devin Torino-Margolis

Leonard Tosh

Madison Tyzbir

Celia Tzezailidis

Jennifer Walker

Talia Walker

Beatrix Wendell

Alexander Xin

John Zeman

Grade 10

Anna Biondi

Anika Brezina

Robert Carroll

Nina Cirillo

Rebecca D’Ambrosio

Natalie Eger

Zoe Harkness

Aidan Harvey

Alexander Kobrick

Peyton Komorsky

Amanda Larsen

Jack Marina

Rosalie Mountford

Shannon Murray

Madison Murtagh

Nicholas Vicciardo

Grade 11

Dillon Astbury

Penelope Bieling

Genevieve Boyle

Johannah Bradley

Colin Burke

Cavan Byrne

Kate Castellano

Amiya Chatman

Janiya Chatman

Grace Cornelius

Mira Costa

James Curtis

Matthew Desrats

Liliana Donoso

Isabella Dudhnath-Tacardon

Molly Duffy

Raymond Eger

Matthew Freedman

Flora Gilley

Reese Girardi

Emely Hernandez

Connor Holland

Madison Jakubek

Erin Kelly

Valentino Kron

Nathan Link

Zoey Lo

Owen Machingo

Victoria Martinez

Hayden McCaskey

Madelyn McSweeney

Liam Natale

Brandon Nowak

Addison O’Donnell

Arianna Ovanesian

Morgan Pilieri

Zachary Polsky

Noah Randall

Willow Reid

Rowan Roepe

Emily Romig

Ava Roome

Derick Ruiz

Joseph Sanzone

Arielle Seid

Riley Seijas

Aina Sellier

Reagan Smith

Gavin Sullivan

Meghan Tennant

Hannah Thomas

Juliet Thomas

Saoirse Trazino

Matthew Tully

Henry Wendell

Hermia Yang

Abigail Yurchuk

Grade 12

Michael Aloia

Liam Astbury

Dania Barillas

Brenna Belasco

Reese Berman

Samantha Calise

Danny Castillo

Sawyer Clark

Gianna Crescimanno

Madison DeSantis

Alyssa Dovico

Ashley Fitzgerald

Abagail Foust

Collin Freet

Holly Frischknecht

Etta Garofalo

Eva Garofalo

Sean Germain

Evan Grundfast

Gisela Gujar

Alexa Hansen

Gillian Hayeck

Mackenzie Hayeck

Abigail Kadus

Ciara Kelly

Alexa Keys

Lillybeth Kurosz

Kaitlyn Larney

Matthew Lupkovich

Olivia Martino

Carrington Mask

Lucia Meehan

Michael Miller

Finley Moller

Christian Montemarano

Beren Munkatchy

Angelina Nguyen

Angie Ortiz

Olivia Oyola

Anthony Peconie

Charlene Petreshock

Caterina Pleva

Zachary Pritchard

Holly Purta

Rachel Ramos

Alexandra Ross

Caroline Rourke

Claire Russell

Olivia Samberg

Ruslan Shevchuk

Dylan Torres

Marios Veloudos

Rachel Venter

Sara Venter

Ashlyn West

Selvin White III

Miranda Wright

Magna Cum Laude

Grade 9

Connor Belasco

Lorelai Cerulli

Zoe Chocallo

Ciara Currid

Noelle Dempsey

Luca Ferrari

Tyler Frederick

Abigail Glemaud

Charlotte Gunther

Abigail Heim

Jake Hernandez

Joel Hernandez

Abigail Horowitz

Lillian Jocelyn

Milo Johnson

Genevieve Jordi-Knipp

Shaun Kunisch

Jio Lee

Sydney Lewis

Isaac Liang

Audrina Liggio

Christian Lucas

Christopher Luciano

Landry Mask

Ella McCormack

Kayla McCormick

Lucas Miller

Jaxsen Mita

Robert Mosier

Annabella Nguyen

Jaden Norris

Jillian Parsons

Milla Perry

Emma Predmore

Jaelyn Quadrino

Nicholas Ramos

Callie Romig

Kathryn Ronan

Julia Roome

Emerson Ryle

Madelyn Sarnicki

Fiona Sezack

Grace Stough

Olive Weaver

Steven Weinberg

Jonathan Weiss

Grade 10

Miles Xavier Allen

Victoria Alvarado

Alyssa Ast

Julianna Browning

Juliette Cloutier

Cora Colin-Green

Samantha Corcoran

Isabella Costanza

Lucas Cresser

Valentina Del Canto-Ortega

Benjamin DiMartino

Keene Eicher

Daniel Ferris

Tamryn Fiasconaro

Matthew Finnerty

Carly Freet

Noah Goetz

Sydney Introini

Kayla Jones

Garrett Judd

Daria Kitar

Madison Lijoi

Alexander Lucas

Thomas Maiorana

Leila McCabe

Conor McVeigh

Aliyah Montgomery

Abigail O’Brien

Isabella Otero

Harrison Piskadlo

Alexa Pitiger

Nina Rametta

Thomas Ranaudo

Kadence Redner

Logan Rivelli

Jayleen Rodriguez

Joseph Rourke

Lia Salmon

Julia Schlesinger

Samantha Schweiger

Gianna Sganga

Arnav Sinha

Kayla Sisco

Lea Sit

Shea Smith

Tello Villarrubia Vallejo

Henry Wright

Lexi Young

Grade 11

Giacomo Abbate

Sophia Amato

Joel Andoh

Harrison Annucci

Naveen Anthey

Samara Beauregard

Tyler Branch

Alexa Brown

Greydan Bruckner

Madison Buliung

Ava Calabro

Casey Catalanotto

Kevin Cedeno

Joseph Cerulli

Landon Chenoweth

Mya Chocallo

Wyatt Cirbus

Elizabeth Cook

Juely Duran

Maya Fong

Hailey Foust

Hannah Gardiner

Dylan Gjertsen

Cayden Honerkamp

Brooke Kelley

Samantha Kelley

Autumn Ladka

Steven Lewis Jr.

Arthur Liao

Francesca Mikos

Madison Olszewski

Joliana O’Neill

Alex Paraschiv

Sabrina Rivera

William Roome

Mason Scarano

Thomas Scarpaci

Amanda Sit

Matthew Slaybaugh

Jay Spencer

Maeve Sutliff

Anastasios Tzezailidis

Anabelle Velazquez

Nicole Weaver

Arianna Weinberg

Lucas Wensley

Jaylen White

Mark Wishnia

Jakob Yon

Grade 12

Gabriela Barquero

Amelia Barravecchia

Elizabeth Cardella

Valerie Cardozo Zapata

John Carter

Ashley Comer

Zoey Crane

Sophia Cresser

Maria De Geronimo

Gabriella DiMarco

Zoe Dimartino

Cristian Dinu Jr.

Abigail Joan Dunn

Raelyn Finelli

Bailie Frey

Asa Garner

Annika Geysen

Harrison Gratzel

Mia Green

Lisandra Gurda

Cole Haskew

Grant Havell

Brady Judd

Jana Kralik

Maryjane Lancer

Shi Lee

Paige Manno

Ciara Mattson

Peter McCormick

Michael Molinelli

Madilyn Ollert

Caidyn Parsons

Donovan Pegues

Benjamin Pickering

Natalie Proulx

Mia Pujols

Sophie Ragans

Andrew Redling

Sophia Roma

Isabella Romero

Carmela Rufrano

Ashley Ruszkiewicz

Megan Scannello

Kayla Scheuermann

Elaina Schlesinger

Milo Judah Shaw-Smith Gendelman

Sophia Shea

Dennery Simon

Kayla Sit

Garrison Sobo

Sydney Stirpe

Helena Stone

Josephine Tuckfelt

Naomi Valentino

Charlotte Wendt

Cum Laude

Grade 9

Samira Ahad

Adrianna Aiosa

Lucas Attard

Daniel Badillo

Madeline Bates

Kyle Becker

Riley Bender

Dylan Bess

Timothy Brown Jr.

Chase Bruckner

Ava Burke

Olivia Conklin

Holden Corday

Annabelle Cullen

Liam Cutler

Carter Daciuk

Sophia DeJesus

Tristen DeVries

James Einstman

Danica Eisenring

Ira Faraoni

Anthony Ferretti

Audrey Finn

Lilyana Gallone

Keira Ginley

Ryan Grayson

Jordynn Guy

Liam Hamersma

Hilary Kleinman

Kyle Lawler

Quinn Marsh

Yadira Martinez

Jameson McCormick

Justice McGovern

Aiden Morrow

Caitlin Moser

Emma Ndreu

Giuliana Normandia

Ryan Olszewski

Debbie Ortiz

Devin Packer

Madeline Palumbo

Bre Pearson

Amber Persaud

Landon Putnam

Bence Radvanyi

Madison Reilly

Jayda Rendon

Alex Reyes

Emma Rieder

Brooke Roe

Jonah Roepe

Samantha Santiago

Leo Shostal

Cole Spano

Colin Sullivan

Dylan Tretola

Nathan Vanadio

Benjamin Vitkovsky

Jackson Vitkovsky

Breann Walsh

Aubrey Wright

Matthew Yioupis

Chloe Ziegler

Grade 10

Michael Arms

Lianna Bacenet

Sydney Becker

Nicholas Blandino

Mariah Boatswain

Madison Burke

Grace Carter

Jake Cosco

Eugene Cummings

Olivia Cupo

Madison De Jesus

Mila Dispenza

Rosario Dovico

Anthony Fasolino

Michael Freedman

Felicia Gambino

Ryder Green

Lucas Greh

Aveline Gujar

Alexis Hayden

Chloé Hershko

Bridgette Jaeckel

Alana Jarrous

Evan Jennings

Casimir Kajrukszto-Ewald

Jack Keenan

Riley Kimiecik

Sean Klein

Cameron Knox

Kurtis Langone

Autumn Anne Levine

Tianhao Lin

Naylani Lopez

Daniel Lupkovich

Sofia Mazza

Taylor McCarthy

Camryn Moore

Xavier Nagamatsu

Adriana Natoli

Gwen Neziri

Antonina Normandia

Joseph O’Brien

Catherine Paulsen

Olivia Peconie

Sean Perez

Madeline Pesta

Ryan Pesta

Ava Piccirillo

Stephanie Pickering

Hayes Pizanie

Emmerson Powers

Evan Qualiano

Sophie Quicke

Mikaela Roeves

Mackenzie Sciarra

Maximus Sherman

Abigail Sorrell

Lola Sorrentino

Allison Starr

Aidan Stubbs

Leila Thurber

Mia Trinceri

Harry Valentino

Jack Walsh

Parker Walters

Frank Zottola

Olivia Zottola

Grade 11

Yashveer Alagh

Milad Alaie

Jenna Alicea

Laci Annunziato

Erik Augusta

Sofia Ayupov

Kathleen Baird

Nino Barabadze

Ryan Barnable

Abigiya Bekele-Arcuri

Rocco Beltrone

Kyle Bolich

Isabella Boyd

Salemah Brown

Cara Calone

Keila Cedeno

Andy Chen

Kristina Correa

McKenzie Decker

Alex DeSimone

Samantha Diltz

Nicholas Dolengewicz

Paisley Felker

Nicholas Fiore

Shea Fleury

Madison Fox

Phillip Gargiulo

Jude Gawronski

Ryan Grunkemeyer

Sofia Hafeez

Kailyn Hansen

Lily Hennessey-Coyle

Jolene Hernandez

Lehanna Hidalgo

Natalie Houston

Breeia Jaeckel

Abigail Kane

Shane Kowalsky

Sovanny Kuklis

Carly Kunisch

Giuliano Lanza

Chloe Lassiter

Shilah Lewis

Jasmine Lorentzen

Josephine Lorentzen

Sean Luhavalja

Jaida Martinez

Andrew Mason

Madison Mattera

Finn Maxcy

Emily Maybeck

Derek Mead

Alexa Milazzo

Emma Miller

Drew Moeller

Conor O’Mahony

Alexander O’Neill

Hailee Oppmann

Allison Ortiz

Kalia Ortiz

Matthew Poje

Kendal Riat

Kimberly Romano

Thomas Ronan

Jalyn Rosario

Breeana Saritson

Tristan Sasse

Andrea Scott

Jason Senior

Sukhmanbir Singh

Salvatore Spinelli

Jake Tannar

Elizabeth Thomas

Amanda Torres

Brenna Walters

Ashleigh White

Ophelie Wuttke

Natalia Yacab

Grade 12

Roman Anderson

Keegan Armistead

Rowan Astorino

Scarlett Beltotti

Madison Breen

Zachary Brescia

Michael Caselli

Ava Cauda

Isabella Chase

Kyra Collins

Aidan Corbalis

Ariella Davidovitch

Shane Delarosa

Joseph DePierro

Nicolas DiMattina

Owen Durgin

Zackery Felker

Alex Ferrari

Benjamin Gaibur

Kyle Gluckstein

Anthony Gomez

Niamh Gormley

Michael Hansen

Keira Harrison

Paul Helmrich

Michael Hennessy

Brielle Isernia

Victoria Johnson

Kaitlyn Kahrmann

Dallas Kaminski

Angelina Kanz

Christian Katsabanis

Thomas Kunisch

Jon-Michael Lobosco Jr.

Marissa Mancino

Gianni Martin

Diandra Mateo-Rosario

Thomas McNamara

Kaden Nagel

Mohammad Reza Najafipour

Diana Olivar-Vargas

Yogi Patel

Mackery Paulsen

Griffin Petzold

Christian Pinnavaia

Talia Potempa

Oliver Prestigiacomo

Jack Rado

Matthew Rashford

Olivia Retcho

Angelo Ricco

Riley Roberti

Jaedyn Rodriguez

Symon Roldan

Violet Ross

Zofia Santagato

Alyssa Sarlo

Mia Sciortino

Taylor Secord

Emma Silva

Hope Smith

Cameron Strickland

Ryan Sullivan

Hillary Surun Pimentel

Victor Sussner

Faith VanOrden

Abigail Velez