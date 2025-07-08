Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 4 2024-25

Summa Cum Laude
Grade 9
Gavin Bradley
Lorenza Brennie
Matthew Budnar
Catherine Burrows
Anya Campbell
Ellyn Cardella
Jack Castellano
Genevieve Cloutier
Jane Cornelius
Kayli Decker
Preston Dwyer
Lea Finucane
Esme Gilley
Fiana Goldenberg
Anthony Grigalunas
Aubrey Grigalunas
Cadence Hayeck
Aaden Ladka
Genesis Martinez
Denis McAteer
Jonathan Mende
Erin Murphy
Leah Purta
Isabelle Redling
Kayan Roepe
Sophia Sanzone
Veronika Scarpaci
Stella Serafin
Zoe Swornik
Devin Torino-Margolis
Leonard Tosh
Madison Tyzbir
Celia Tzezailidis
Jennifer Walker
Talia Walker
Beatrix Wendell
Alexander Xin
John Zeman
Grade 10
Anna Biondi
Anika Brezina
Robert Carroll
Nina Cirillo
Rebecca D’Ambrosio
Natalie Eger
Zoe Harkness
Aidan Harvey
Alexander Kobrick
Peyton Komorsky
Amanda Larsen
Jack Marina
Rosalie Mountford
Shannon Murray
Madison Murtagh
Nicholas Vicciardo
Grade 11
Dillon Astbury
Penelope Bieling
Genevieve Boyle
Johannah Bradley
Colin Burke
Cavan Byrne
Kate Castellano
Amiya Chatman
Janiya Chatman
Grace Cornelius
Mira Costa
James Curtis
Matthew Desrats
Liliana Donoso
Isabella Dudhnath-Tacardon
Molly Duffy
Raymond Eger
Matthew Freedman
Flora Gilley
Reese Girardi
Emely Hernandez
Connor Holland
Madison Jakubek
Erin Kelly
Valentino Kron
Nathan Link
Zoey Lo
Owen Machingo
Victoria Martinez
Hayden McCaskey
Madelyn McSweeney
Liam Natale
Brandon Nowak
Addison O’Donnell
Arianna Ovanesian
Morgan Pilieri
Zachary Polsky
Noah Randall
Willow Reid
Rowan Roepe
Emily Romig
Ava Roome
Derick Ruiz
Joseph Sanzone
Arielle Seid
Riley Seijas
Aina Sellier
Reagan Smith
Gavin Sullivan
Meghan Tennant
Hannah Thomas
Juliet Thomas
Saoirse Trazino
Matthew Tully
Henry Wendell
Hermia Yang
Abigail Yurchuk
Grade 12
Michael Aloia
Liam Astbury
Dania Barillas
Brenna Belasco
Reese Berman
Samantha Calise
Danny Castillo
Sawyer Clark
Gianna Crescimanno
Madison DeSantis
Alyssa Dovico
Ashley Fitzgerald
Abagail Foust
Collin Freet
Holly Frischknecht
Etta Garofalo
Eva Garofalo
Sean Germain
Evan Grundfast
Gisela Gujar
Alexa Hansen
Gillian Hayeck
Mackenzie Hayeck
Abigail Kadus
Ciara Kelly
Alexa Keys
Lillybeth Kurosz
Kaitlyn Larney
Matthew Lupkovich
Olivia Martino
Carrington Mask
Lucia Meehan
Michael Miller
Finley Moller
Christian Montemarano
Beren Munkatchy
Angelina Nguyen
Angie Ortiz
Olivia Oyola
Anthony Peconie
Charlene Petreshock
Caterina Pleva
Zachary Pritchard
Holly Purta
Rachel Ramos
Alexandra Ross
Caroline Rourke
Claire Russell
Olivia Samberg
Ruslan Shevchuk
Dylan Torres
Marios Veloudos
Rachel Venter
Sara Venter
Ashlyn West
Selvin White III
Miranda Wright
Magna Cum Laude
Grade 9
Connor Belasco
Lorelai Cerulli
Zoe Chocallo
Ciara Currid
Noelle Dempsey
Luca Ferrari
Tyler Frederick
Abigail Glemaud
Charlotte Gunther
Abigail Heim
Jake Hernandez
Joel Hernandez
Abigail Horowitz
Lillian Jocelyn
Milo Johnson
Genevieve Jordi-Knipp
Shaun Kunisch
Jio Lee
Sydney Lewis
Isaac Liang
Audrina Liggio
Christian Lucas
Christopher Luciano
Landry Mask
Ella McCormack
Kayla McCormick
Lucas Miller
Jaxsen Mita
Robert Mosier
Annabella Nguyen
Jaden Norris
Jillian Parsons
Milla Perry
Emma Predmore
Jaelyn Quadrino
Nicholas Ramos
Callie Romig
Kathryn Ronan
Julia Roome
Emerson Ryle
Madelyn Sarnicki
Fiona Sezack
Grace Stough
Olive Weaver
Steven Weinberg
Jonathan Weiss
Miles Xavier Allen
Victoria Alvarado
Alyssa Ast
Julianna Browning
Juliette Cloutier
Cora Colin-Green
Samantha Corcoran
Isabella Costanza
Lucas Cresser
Valentina Del Canto-Ortega
Benjamin DiMartino
Keene Eicher
Daniel Ferris
Tamryn Fiasconaro
Matthew Finnerty
Carly Freet
Noah Goetz
Sydney Introini
Kayla Jones
Garrett Judd
Daria Kitar
Madison Lijoi
Alexander Lucas
Thomas Maiorana
Leila McCabe
Conor McVeigh
Aliyah Montgomery
Abigail O’Brien
Isabella Otero
Harrison Piskadlo
Alexa Pitiger
Nina Rametta
Thomas Ranaudo
Kadence Redner
Logan Rivelli
Jayleen Rodriguez
Joseph Rourke
Lia Salmon
Julia Schlesinger
Samantha Schweiger
Gianna Sganga
Arnav Sinha
Kayla Sisco
Lea Sit
Shea Smith
Tello Villarrubia Vallejo
Henry Wright
Lexi Young
Giacomo Abbate
Sophia Amato
Joel Andoh
Harrison Annucci
Naveen Anthey
Samara Beauregard
Tyler Branch
Alexa Brown
Greydan Bruckner
Madison Buliung
Ava Calabro
Casey Catalanotto
Kevin Cedeno
Joseph Cerulli
Landon Chenoweth
Mya Chocallo
Wyatt Cirbus
Elizabeth Cook
Juely Duran
Maya Fong
Hailey Foust
Hannah Gardiner
Dylan Gjertsen
Cayden Honerkamp
Brooke Kelley
Samantha Kelley
Autumn Ladka
Steven Lewis Jr.
Arthur Liao
Francesca Mikos
Madison Olszewski
Joliana O’Neill
Alex Paraschiv
Sabrina Rivera
William Roome
Mason Scarano
Thomas Scarpaci
Amanda Sit
Matthew Slaybaugh
Jay Spencer
Maeve Sutliff
Anastasios Tzezailidis
Anabelle Velazquez
Nicole Weaver
Arianna Weinberg
Lucas Wensley
Jaylen White
Mark Wishnia
Jakob Yon
Grade 12
Gabriela Barquero
Amelia Barravecchia
Elizabeth Cardella
Valerie Cardozo Zapata
John Carter
Ashley Comer
Zoey Crane
Sophia Cresser
Maria De Geronimo
Gabriella DiMarco
Zoe Dimartino
Cristian Dinu Jr.
Abigail Joan Dunn
Raelyn Finelli
Bailie Frey
Asa Garner
Annika Geysen
Harrison Gratzel
Mia Green
Lisandra Gurda
Cole Haskew
Grant Havell
Brady Judd
Jana Kralik
Maryjane Lancer
Shi Lee
Paige Manno
Ciara Mattson
Peter McCormick
Michael Molinelli
Madilyn Ollert
Caidyn Parsons
Donovan Pegues
Benjamin Pickering
Natalie Proulx
Mia Pujols
Sophie Ragans
Andrew Redling
Sophia Roma
Isabella Romero
Carmela Rufrano
Ashley Ruszkiewicz
Megan Scannello
Kayla Scheuermann
Elaina Schlesinger
Milo Judah Shaw-Smith Gendelman
Sophia Shea
Dennery Simon
Kayla Sit
Garrison Sobo
Sydney Stirpe
Helena Stone
Josephine Tuckfelt
Naomi Valentino
Charlotte Wendt
Cum Laude
Samira Ahad
Adrianna Aiosa
Lucas Attard
Daniel Badillo
Madeline Bates
Kyle Becker
Riley Bender
Dylan Bess
Timothy Brown Jr.
Chase Bruckner
Ava Burke
Olivia Conklin
Holden Corday
Annabelle Cullen
Liam Cutler
Carter Daciuk
Sophia DeJesus
Tristen DeVries
James Einstman
Danica Eisenring
Ira Faraoni
Anthony Ferretti
Audrey Finn
Lilyana Gallone
Keira Ginley
Ryan Grayson
Jordynn Guy
Liam Hamersma
Hilary Kleinman
Kyle Lawler
Quinn Marsh
Yadira Martinez
Jameson McCormick
Justice McGovern
Aiden Morrow
Caitlin Moser
Emma Ndreu
Giuliana Normandia
Ryan Olszewski
Debbie Ortiz
Devin Packer
Madeline Palumbo
Bre Pearson
Amber Persaud
Landon Putnam
Bence Radvanyi
Madison Reilly
Jayda Rendon
Alex Reyes
Emma Rieder
Brooke Roe
Jonah Roepe
Samantha Santiago
Leo Shostal
Cole Spano
Colin Sullivan
Dylan Tretola
Nathan Vanadio
Benjamin Vitkovsky
Jackson Vitkovsky
Breann Walsh
Aubrey Wright
Matthew Yioupis
Chloe Ziegler
Michael Arms
Lianna Bacenet
Sydney Becker
Nicholas Blandino
Mariah Boatswain
Madison Burke
Grace Carter
Jake Cosco
Eugene Cummings
Olivia Cupo
Madison De Jesus
Mila Dispenza
Rosario Dovico
Anthony Fasolino
Michael Freedman
Felicia Gambino
Ryder Green
Lucas Greh
Aveline Gujar
Alexis Hayden
Chloé Hershko
Bridgette Jaeckel
Alana Jarrous
Evan Jennings
Casimir Kajrukszto-Ewald
Jack Keenan
Riley Kimiecik
Sean Klein
Cameron Knox
Kurtis Langone
Autumn Anne Levine
Tianhao Lin
Naylani Lopez
Daniel Lupkovich
Sofia Mazza
Taylor McCarthy
Camryn Moore
Xavier Nagamatsu
Adriana Natoli
Gwen Neziri
Antonina Normandia
Joseph O’Brien
Catherine Paulsen
Olivia Peconie
Sean Perez
Madeline Pesta
Ryan Pesta
Ava Piccirillo
Stephanie Pickering
Hayes Pizanie
Emmerson Powers
Evan Qualiano
Sophie Quicke
Mikaela Roeves
Mackenzie Sciarra
Maximus Sherman
Abigail Sorrell
Lola Sorrentino
Allison Starr
Aidan Stubbs
Leila Thurber
Mia Trinceri
Harry Valentino
Jack Walsh
Parker Walters
Frank Zottola
Olivia Zottola
Grade 11
Yashveer Alagh
Milad Alaie
Jenna Alicea
Laci Annunziato
Erik Augusta
Sofia Ayupov
Kathleen Baird
Nino Barabadze
Ryan Barnable
Abigiya Bekele-Arcuri
Rocco Beltrone
Kyle Bolich
Isabella Boyd
Salemah Brown
Cara Calone
Keila Cedeno
Andy Chen
Kristina Correa
McKenzie Decker
Alex DeSimone
Samantha Diltz
Nicholas Dolengewicz
Paisley Felker
Nicholas Fiore
Shea Fleury
Madison Fox
Phillip Gargiulo
Jude Gawronski
Ryan Grunkemeyer
Sofia Hafeez
Kailyn Hansen
Lily Hennessey-Coyle
Jolene Hernandez
Lehanna Hidalgo
Natalie Houston
Breeia Jaeckel
Abigail Kane
Shane Kowalsky
Sovanny Kuklis
Carly Kunisch
Giuliano Lanza
Chloe Lassiter
Shilah Lewis
Jasmine Lorentzen
Josephine Lorentzen
Sean Luhavalja
Jaida Martinez
Andrew Mason
Madison Mattera
Finn Maxcy
Emily Maybeck
Derek Mead
Alexa Milazzo
Emma Miller
Drew Moeller
Conor O’Mahony
Alexander O’Neill
Hailee Oppmann
Allison Ortiz
Kalia Ortiz
Matthew Poje
Kendal Riat
Kimberly Romano
Thomas Ronan
Jalyn Rosario
Breeana Saritson
Tristan Sasse
Andrea Scott
Jason Senior
Sukhmanbir Singh
Salvatore Spinelli
Jake Tannar
Elizabeth Thomas
Amanda Torres
Brenna Walters
Ashleigh White
Ophelie Wuttke
Natalia Yacab
Roman Anderson
Keegan Armistead
Rowan Astorino
Scarlett Beltotti
Madison Breen
Zachary Brescia
Michael Caselli
Ava Cauda
Isabella Chase
Kyra Collins
Aidan Corbalis
Ariella Davidovitch
Shane Delarosa
Joseph DePierro
Nicolas DiMattina
Owen Durgin
Zackery Felker
Alex Ferrari
Benjamin Gaibur
Kyle Gluckstein
Anthony Gomez
Niamh Gormley
Michael Hansen
Keira Harrison
Paul Helmrich
Michael Hennessy
Brielle Isernia
Victoria Johnson
Kaitlyn Kahrmann
Dallas Kaminski
Angelina Kanz
Christian Katsabanis
Thomas Kunisch
Jon-Michael Lobosco Jr.
Marissa Mancino
Gianni Martin
Diandra Mateo-Rosario
Thomas McNamara
Kaden Nagel
Mohammad Reza Najafipour
Diana Olivar-Vargas
Yogi Patel
Mackery Paulsen
Griffin Petzold
Christian Pinnavaia
Talia Potempa
Oliver Prestigiacomo
Jack Rado
Matthew Rashford
Olivia Retcho
Angelo Ricco
Riley Roberti
Jaedyn Rodriguez
Symon Roldan
Violet Ross
Zofia Santagato
Alyssa Sarlo
Mia Sciortino
Taylor Secord
Emma Silva
Hope Smith
Cameron Strickland
Ryan Sullivan
Hillary Surun Pimentel
Victor Sussner
Faith VanOrden
Abigail Velez