Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 3 2024-25

Summa Cum Laude
Grade 9
Matthew Budnar
Catherine Burrows
Anya Campbell
Jack Castellano
Jane Cornelius
Kayli Decker
Preston Dwyer
Luca Ferrari
Lea Finucane
Esme Gilley
Fiana Goldenberg
Anthony Grigalunas
Aubrey Grigalunas
Hammer Guevara Orozco
Cadence Hayeck
Genesis Martinez
Jonathan Mende
Leah Purta
Isabelle Redling
Kayan Roepe
Stella Serafin
Zoe Swornik
Devin Torino-Margolis
Leonard Tosh
Celia Tzezailidis
Talia Walker
Jennifer Walker
Beatrix Wendell
Alexander Xin
John Zeman
Grade 10
Anna Biondi
Anika Brezina
Nina Cirillo
Rebecca D’Ambrosio
Natalie Eger
Mia Georges
Zoe Harkness
Aidan Harvey
Alexander Kobrick
Amanda Larsen
Jack Marina
Rosalie Mountford
Joseph Rourke
Nicholas Vicciardo
Grade 11
Sophia Amato
Dillon Astbury
Penelope Bieling
Genevieve Boyle
Colin Burke
Cavan Byrne
Kate Castellano
Amiya Chatman
Grace Cornelius
Mira Costa
James Curtis
Matthew Desrats
Liliana Donoso
Isabella Dudhnath-Tacardon
Molly Duffy
Raymond Eger
Matthew Freedman
Flora Gilley
Connor Holland
Erin Kelly
Valentino Kron
Nathan Link
Zoey Lo
Owen Machingo
Victoria Martinez
Hayden McCaskey
Madelyn McSweeney
Liam Natale
Addison O’Donnell
Arianna Ovanesian
Morgan Pilieri
Zachary Polsky
Noah Randall
Willow Reid
Emily Romig
Derick Ruiz
Joseph Sanzone
Arielle Seid
Riley Seijas
Aina Sellier
Reagan Smith
Gavin Sullivan
Meghan Tennant
Juliet Thomas
Matthew Tully
Henry Wendell
Hermia Yang
Abigail Yurchuk
Grade 12
Michael Aloia
Liam Astbury
Dania Barillas
Brenna Belasco
Reese Berman
Danny Castillo
Sawyer Clark
Zoey Crane
Gianna Crescimanno
Sophia Cresser
Madison DeSantis
Zoe Dimartino
Alyssa Dovico
Abigail Joan Dunn
Owen Durgin
Ashley Fitzgerald
Abagail Foust
Collin Freet
Holly Frischknecht
Eva Garofalo
Etta Garofalo
Sean Germain
Evan Grundfast
Gisela Gujar
Gillian Hayeck
Mackenzie Hayeck
Brady Judd
Abigail Kadus
Ciara Kelly
Alexa Keys
Lillybeth Kurosz
Kaitlyn Larney
Matthew Lupkovich
Olivia Martino
Carrington Mask
Lucia Meehan
Michael Miller
Finley Moller
Christian Montemarano
Beren Munkatchy
Angelina Nguyen
Madilyn Ollert
Angie Ortiz
Anthony Peconie
Donovan Pegues
Charlene Petreshock
Caterina Pleva
Holly Purta
Rachel Ramos
Andrew Redling
Alexandra Ross
Caroline Rourke
Elaina Schlesinger
Dennery Simon
Garrison Sobo
Dylan Torres
Marios Veloudos
Sara Venter
Rachel Venter
Charlotte Wendt
Ashlyn West
Selvin White III
Miranda Wright
Magna Cum Laude
Lorenza Brennie
Timothy Brown Jr.
Ellyn Cardella
Zoe Chocallo
Genevieve Cloutier
Holden Corday
Audrey Finn
Tyler Frederick
Uriel Fuentes
Abigail Glemaud
Charlotte Gunther
Jordynn Guy
Jake Hernandez
Abigail Horowitz
Lillian Jocelyn
Milo Johnson
Shaun Kunisch
Aaden Ladka
Jio Lee
Sydney Lewis
Isaac Liang
Christian Lucas
Christopher Luciano
Landry Mask
Denis McAteer
Ella McCormack
Kayla McCormick
Lucas Miller
Jaxsen Mita
Robert Mosier
Annabella Nguyen
Debbie Ortiz
Emma Predmore
Nicholas Ramos
Kathryn Ronan
Emerson Ryle
Sophia Sanzone
Veronika Scarpaci
Fiona Sezack
Grace Stough
Madison Tyzbir
Benjamin Vitkovsky
Olive Weaver
Steven Weinberg
Jonathan Weiss
Miles Xavier Allen
Alyssa Ast
Sydney Becker
Julianna Browning
Madison Burke
Robert Carroll
Juliette Cloutier
Cora Colin-Green
Samantha Corcoran
Jake Cosco
Isabella Costanza
Lucas Cresser
Benjamin DiMartino
Keene Eicher
Daniel Ferris
Tamryn Fiasconaro
Matthew Finnerty
Carly Freet
Felicia Gambino
Noah Goetz
Alexis Hayden
Chloé Hershko
Sydney Introini
Alana Jarrous
Kayla Jones
Garrett Judd
Casimir Kajrukszto-Ewald
Peyton Komorsky
Madison Lijoi
Alexander Lucas
Thomas Maiorana
Leila McCabe
Conor McVeigh
Aliyah Montgomery
Camryn Moore
Shannon Murray
Madison Murtagh
Isabella Otero
Harrison Piskadlo
Alexa Pitiger
Sophie Quicke
Thomas Ranaudo
Kadence Redner
Jayleen Rodriguez
Lia Salmon
Julia Schlesinger
Mackenzie Sciarra
Gianna Sganga
Arnav Sinha
Lea Sit
Shea Smith
Mia Trinceri
Tello Villarrubia Vallejo
Jack Walsh
Parker Walters
Henry Wright
Giacomo Abbate
Joel Andoh
Naveen Anthey
Samara Beauregard
Isabella Boyd
Johannah Bradley
Greydan Bruckner
Ava Calabro
Kevin Cedeno
Joseph Cerulli
Janiya Chatman
Andy Chen
Landon Chenoweth
Elizabeth Cook
Alex DeSimone
Nicholas Fiore
Maya Fong
Hailey Foust
Hannah Gardiner
Reese Girardi
Dylan Gjertsen
Emely Hernandez
Cayden Honerkamp
Breeia Jaeckel
Madison Jakubek
Brooke Kelley
Carly Kunisch
Giuliano Lanza
Shilah Lewis
Arthur Liao
Emily Maybeck
Emma Miller
Brandon Nowak
Madison Olszewski
Alexander O’Neill
Alex Paraschiv
Sabrina Rivera
Rebecca Robles
Rowan Roepe
Ava Roome
William Roome
Mason Scarano
Thomas Scarpaci
Amanda Sit
Matthew Slaybaugh
Jay Spencer
Maeve Sutliff
Jake Tannar
Hannah Thomas
Saoirse Trazino
Anabelle Velazquez
Brenna Walters
Nicole Weaver
Arianna Weinberg
Jaylen White
Mark Wishnia
Natalia Yacab
Jakob Yon
Rowan Astorino
Lily Burrows
Samantha Calise
Elizabeth Cardella
Valerie Cardozo Zapata
John Carter
Isabella Chase
Kyra Collins
Ashley Comer
Maria De Geronimo
Gabriella DiMarco
Nicolas DiMattina
Raelyn Finelli
Bailie Frey
Asa Garner
Annika Geysen
Julianna Graff
Harrison Gratzel
Alexa Hansen
Michael Hansen
Keira Harrison
Cole Haskew
Grant Havell
Paul Helmrich
Sarah Kleveno
Lucas Langone
Shi Lee
Peter McCormick
Olivia Oyola
Caidyn Parsons
Benjamin Pickering
Christian Pinnavaia
Natalie Proulx
Sophie Ragans
Matthew Rashford
Angelo Ricco
Carmela Rufrano
Claire Russell
Olivia Samberg
Alyssa Sarlo
Megan Scannello
Mia Sciortino
Taylor Secord
Colton Senius
Milo Judah Shaw-Smith Gendelman
Ruslan Shevchuk
Emma Silva
Hope Smith
Sydney Stirpe
Cameron Strickland
Ryan Sullivan
Victor Sussner
Josephine Tuckfelt
Naomi Valentino
Abigail Velez
Wyatt Vreeland
Cum Laude
Grade 9
Samira Ahad
Adrianna Aiosa
Lucas Attard
Madeline Bates
Kyle Becker
Connor Belasco
Riley Bender
Dylan Bess
Chase Bruckner
Lorelai Cerulli
Olivia Conklin
Ciara Currid
Liam Cutler
Carter Daciuk
Noelle Dempsey
Tristen DeVries
James Einstman
Danica Eisenring
Ira Faraoni
Anthony Ferretti
Abigail Gawronski
Keira Ginley
Ryan Grayson
Liam Hamersma
Abigail Heim
Joel Hernandez
Genevieve Jordi-Knipp
Kyle Lawler
Jaylena Lehrer
Juan Lira
Hudson Lopez
Giovanni Marino
Yadira Martinez
Jameson McCormick
Aiden Morrow
Caitlin Moser
Emma Ndreu
Giuliana Normandia
Jaden Norris
Devin Packer
Jillian Parsons
Bre Pearson
Landon Putnam
Jaelyn Quadrino
Bence Radvanyi
Madison Reilly
Emma Rieder
Brooke Roe
Jonah Roepe
Callie Romig
Julia Roome
Audriana Ruiz
Madelyn Sarnicki
Julie Serpe
Ava Servedio
Leo Shostal
Cole Spano
Anthony Spinelli
Colin Sullivan
Dylan Tretola
Breann Walsh
Aubrey Wright
Matthew Yioupis
Chloe Ziegler
Michael Arms
Lianna Bacenet
Eliza Barnett
Nicholas Blandino
Mariah Boatswain
Ashlyn Brown
Eugene Cummings
Olivia Cupo
Nicholas D’Amico
Madison De Jesus
Valentina Del Canto-Ortega
Ileana Del Valle
Jose Luis Dominguez
Rosario Dovico
Matthew Estrada
Trinity Fanizza
Anthony Fasolino
Jack Gobinski
Evan Gomez
Ryder Green
Natalia Griffith-Alvarez
Aveline Gujar
Bridgette Jaeckel
Evan Jennings
Jack Keenan
Robert Kleveno
Kamryn Kleveno
Cameron Knox
Landon Komorsky
Kurtis Langone
Emily Laule
Gianna Lepre
Autumn Anne Levine
Naylani Lopez
Christopher Mangels
Sofia Mazza
Taylor McCarthy
Leana Muniz
Adriana Natoli
Gwen Neziri
Juliet Novak
Joseph O’Brien
Abigail O’Brien
Olivia Peconie
Sean Perez
Madeline Pesta
Ava Piccirillo
Stephanie Pickering
Hayes Pizanie
Emmerson Powers
Evan Qualiano
Nina Rametta
Mikaela Roeves
Emma Rudnick
Nicholas Ryan Jr.
Maximus Sherman
Kayla Sisco
Abigail Sorrell
Lola Sorrentino
Allison Starr
Joseph Stazzone
Aidan Stubbs
Leila Thurber
Harry Valentino
Lexi Young
Olivia Zottola
Frank Zottola
Matthew Abel
Yashveer Alagh
Jenna Alicea
Harrison Annucci
Laci Annunziato
Anthony Apuzzo
Nino Barabadze
Rocco Beltrone
Kyle Bolich
Isabella Bonacarti
Tyler Branch
Abigail Broking
Alexa Brown
Madison Buliung
Cara Calone
Casey Catalanotto
Keila Cedeno
Wyatt Cirbus
William Coppola
Kristina Correa
McKenzie Decker
Samantha Diltz
Juely Duran
Paisley Felker
Xavier Fernandez
Madison Fox
Jude Gawronski
Carter Griffin
Ryan Grunkemeyer
Koji Hanauer
Kailyn Hansen
Lily Hennessey-Coyle
Jolene Hernandez
Lehanna Hidalgo
Abigail Kane
Austin Kennedy
Sovanny Kuklis
Kasandra Lashuay
Chloe Lassiter
Steven Lewis Jr.
Josephine Lorentzen
Jasmine Lorentzen
Sean Luhavalja
Jaida Martinez
Andrew Mason
Madison Mattera
Finn Maxcy
Derek Mead
Francesca Mikos
Alexa Milazzo
Drew Moeller
Ayana Montgomery
Madelyn Montgomery
Leila Morris
Jayden Myruski
Finbar O’Connor
Conor O’Mahony
Joliana O’Neill
Hailee Oppmann
Allison Ortiz
Kalia Ortiz
Alexandria Perez
Matthew Poje
Colin Redpath
Kendal Riat
Alexander Rodrigues
Kimberly Romano
Jalyn Rosario
Lillian Rother
Tristan Sasse
Kylie Schultz
Andrea Scott
Jason Senior
Sukhmanbir Singh
Casey Smith
Salvatore Spinelli
Elizabeth Thomas
Elijah Tuechler
Anastasios Tzezailidis
Lucas Wensley
Ophelie Wuttke
Grade 12
Roman Anderson
Keegan Armistead
Gabriela Barquero
Hailey Bauer
Scarlett Beltotti
Domenico Berlingieri
Madison Breen
Zachary Brescia
Lukas Carrillo
Michael Caselli
Ava Cauda
Aidan Corbalis
Ariella Davidovitch
Shane Delarosa
Joseph DePierro
Cristian Dinu Jr.
Zackery Felker
Joseph Finn
Brody Frederick
Sofia Fryer
Kevin Ginley
Mia Green
Lisandra Gurda
Victoria Johnson
Kaitlyn Kahrmann
Angelina Kanz
Jana Kralik
Thomas Kunisch
Maryjane Lancer
Jon-Michael Lobosco Jr.
Paige Manno
Brianna Marchena
Gianni Martin
Ciara Mattson
Kevin McKevitt
Michael Molinelli
Rylee Moore
Asher Morgenstern
Jake O’Neill
Yogi Patel
Mackery Paulsen
Sebastian Pena
Talia Potempa
Zachary Pritchard
Mia Pujols
Jack Rado
Daniel Ranaudo
Riley Roberti
Anthony-Erik Roe
Symon Roldan
Sophia Roma
Isabella Romero
Violet Ross
Ashley Ruszkiewicz
Matthew Santiago
Kayla Scheuermann
James Schipper
Sophia Shea
Luca Siebert
Kayla Sit
Dylan Sullivan
Faith VanOrden
Darren Vogt