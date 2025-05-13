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Honor Roll: Warwick Valley High School Marking Period 3 2024-25

| 13 May 2025 | 05:30

    Summa Cum Laude

    Grade 9

    Matthew Budnar

    Catherine Burrows

    Anya Campbell

    Jack Castellano

    Jane Cornelius

    Kayli Decker

    Preston Dwyer

    Luca Ferrari

    Lea Finucane

    Esme Gilley

    Fiana Goldenberg

    Anthony Grigalunas

    Aubrey Grigalunas

    Hammer Guevara Orozco

    Cadence Hayeck

    Genesis Martinez

    Jonathan Mende

    Leah Purta

    Isabelle Redling

    Kayan Roepe

    Stella Serafin

    Zoe Swornik

    Devin Torino-Margolis

    Leonard Tosh

    Celia Tzezailidis

    Talia Walker

    Jennifer Walker

    Beatrix Wendell

    Alexander Xin

    John Zeman

    Grade 10

    Anna Biondi

    Anika Brezina

    Nina Cirillo

    Rebecca D’Ambrosio

    Natalie Eger

    Mia Georges

    Zoe Harkness

    Aidan Harvey

    Alexander Kobrick

    Amanda Larsen

    Jack Marina

    Rosalie Mountford

    Joseph Rourke

    Nicholas Vicciardo

    Grade 11

    Sophia Amato

    Dillon Astbury

    Penelope Bieling

    Genevieve Boyle

    Colin Burke

    Cavan Byrne

    Kate Castellano

    Amiya Chatman

    Grace Cornelius

    Mira Costa

    James Curtis

    Matthew Desrats

    Liliana Donoso

    Isabella Dudhnath-Tacardon

    Molly Duffy

    Raymond Eger

    Matthew Freedman

    Flora Gilley

    Connor Holland

    Erin Kelly

    Valentino Kron

    Nathan Link

    Zoey Lo

    Owen Machingo

    Victoria Martinez

    Hayden McCaskey

    Madelyn McSweeney

    Liam Natale

    Addison O’Donnell

    Arianna Ovanesian

    Morgan Pilieri

    Zachary Polsky

    Noah Randall

    Willow Reid

    Emily Romig

    Derick Ruiz

    Joseph Sanzone

    Arielle Seid

    Riley Seijas

    Aina Sellier

    Reagan Smith

    Gavin Sullivan

    Meghan Tennant

    Juliet Thomas

    Matthew Tully

    Henry Wendell

    Hermia Yang

    Abigail Yurchuk

    Grade 12

    Michael Aloia

    Liam Astbury

    Dania Barillas

    Brenna Belasco

    Reese Berman

    Danny Castillo

    Sawyer Clark

    Zoey Crane

    Gianna Crescimanno

    Sophia Cresser

    Madison DeSantis

    Zoe Dimartino

    Alyssa Dovico

    Abigail Joan Dunn

    Owen Durgin

    Ashley Fitzgerald

    Abagail Foust

    Collin Freet

    Holly Frischknecht

    Eva Garofalo

    Etta Garofalo

    Sean Germain

    Evan Grundfast

    Gisela Gujar

    Gillian Hayeck

    Mackenzie Hayeck

    Brady Judd

    Abigail Kadus

    Ciara Kelly

    Alexa Keys

    Lillybeth Kurosz

    Kaitlyn Larney

    Matthew Lupkovich

    Olivia Martino

    Carrington Mask

    Lucia Meehan

    Michael Miller

    Finley Moller

    Christian Montemarano

    Beren Munkatchy

    Angelina Nguyen

    Madilyn Ollert

    Angie Ortiz

    Anthony Peconie

    Donovan Pegues

    Charlene Petreshock

    Caterina Pleva

    Holly Purta

    Rachel Ramos

    Andrew Redling

    Alexandra Ross

    Caroline Rourke

    Elaina Schlesinger

    Dennery Simon

    Garrison Sobo

    Dylan Torres

    Marios Veloudos

    Sara Venter

    Rachel Venter

    Charlotte Wendt

    Ashlyn West

    Selvin White III

    Miranda Wright

    Magna Cum Laude

    Grade 9

    Lorenza Brennie

    Timothy Brown Jr.

    Ellyn Cardella

    Zoe Chocallo

    Genevieve Cloutier

    Holden Corday

    Audrey Finn

    Tyler Frederick

    Uriel Fuentes

    Abigail Glemaud

    Charlotte Gunther

    Jordynn Guy

    Jake Hernandez

    Abigail Horowitz

    Lillian Jocelyn

    Milo Johnson

    Shaun Kunisch

    Aaden Ladka

    Jio Lee

    Sydney Lewis

    Isaac Liang

    Christian Lucas

    Christopher Luciano

    Landry Mask

    Denis McAteer

    Ella McCormack

    Kayla McCormick

    Lucas Miller

    Jaxsen Mita

    Robert Mosier

    Annabella Nguyen

    Debbie Ortiz

    Emma Predmore

    Nicholas Ramos

    Kathryn Ronan

    Emerson Ryle

    Sophia Sanzone

    Veronika Scarpaci

    Fiona Sezack

    Grace Stough

    Madison Tyzbir

    Benjamin Vitkovsky

    Olive Weaver

    Steven Weinberg

    Jonathan Weiss

    Grade 10

    Miles Xavier Allen

    Alyssa Ast

    Sydney Becker

    Julianna Browning

    Madison Burke

    Robert Carroll

    Juliette Cloutier

    Cora Colin-Green

    Samantha Corcoran

    Jake Cosco

    Isabella Costanza

    Lucas Cresser

    Benjamin DiMartino

    Keene Eicher

    Daniel Ferris

    Tamryn Fiasconaro

    Matthew Finnerty

    Carly Freet

    Felicia Gambino

    Noah Goetz

    Alexis Hayden

    Chloé Hershko

    Sydney Introini

    Alana Jarrous

    Kayla Jones

    Garrett Judd

    Casimir Kajrukszto-Ewald

    Peyton Komorsky

    Madison Lijoi

    Alexander Lucas

    Thomas Maiorana

    Leila McCabe

    Conor McVeigh

    Aliyah Montgomery

    Camryn Moore

    Shannon Murray

    Madison Murtagh

    Isabella Otero

    Harrison Piskadlo

    Alexa Pitiger

    Sophie Quicke

    Thomas Ranaudo

    Kadence Redner

    Jayleen Rodriguez

    Lia Salmon

    Julia Schlesinger

    Mackenzie Sciarra

    Gianna Sganga

    Arnav Sinha

    Lea Sit

    Shea Smith

    Mia Trinceri

    Tello Villarrubia Vallejo

    Jack Walsh

    Parker Walters

    Henry Wright

    Grade 11

    Giacomo Abbate

    Joel Andoh

    Naveen Anthey

    Samara Beauregard

    Isabella Boyd

    Johannah Bradley

    Greydan Bruckner

    Ava Calabro

    Kevin Cedeno

    Joseph Cerulli

    Janiya Chatman

    Andy Chen

    Landon Chenoweth

    Elizabeth Cook

    Alex DeSimone

    Nicholas Fiore

    Maya Fong

    Hailey Foust

    Hannah Gardiner

    Reese Girardi

    Dylan Gjertsen

    Emely Hernandez

    Cayden Honerkamp

    Breeia Jaeckel

    Madison Jakubek

    Brooke Kelley

    Carly Kunisch

    Giuliano Lanza

    Shilah Lewis

    Arthur Liao

    Emily Maybeck

    Emma Miller

    Brandon Nowak

    Madison Olszewski

    Alexander O’Neill

    Alex Paraschiv

    Sabrina Rivera

    Rebecca Robles

    Rowan Roepe

    Ava Roome

    William Roome

    Mason Scarano

    Thomas Scarpaci

    Amanda Sit

    Matthew Slaybaugh

    Jay Spencer

    Maeve Sutliff

    Jake Tannar

    Hannah Thomas

    Saoirse Trazino

    Anabelle Velazquez

    Brenna Walters

    Nicole Weaver

    Arianna Weinberg

    Jaylen White

    Mark Wishnia

    Natalia Yacab

    Jakob Yon

    Grade 12

    Rowan Astorino

    Lily Burrows

    Samantha Calise

    Elizabeth Cardella

    Valerie Cardozo Zapata

    John Carter

    Isabella Chase

    Kyra Collins

    Ashley Comer

    Maria De Geronimo

    Gabriella DiMarco

    Nicolas DiMattina

    Raelyn Finelli

    Bailie Frey

    Asa Garner

    Annika Geysen

    Julianna Graff

    Harrison Gratzel

    Alexa Hansen

    Michael Hansen

    Keira Harrison

    Cole Haskew

    Grant Havell

    Paul Helmrich

    Sarah Kleveno

    Lucas Langone

    Shi Lee

    Peter McCormick

    Olivia Oyola

    Caidyn Parsons

    Benjamin Pickering

    Christian Pinnavaia

    Natalie Proulx

    Sophie Ragans

    Matthew Rashford

    Angelo Ricco

    Carmela Rufrano

    Claire Russell

    Olivia Samberg

    Alyssa Sarlo

    Megan Scannello

    Mia Sciortino

    Taylor Secord

    Colton Senius

    Milo Judah Shaw-Smith Gendelman

    Ruslan Shevchuk

    Emma Silva

    Hope Smith

    Sydney Stirpe

    Cameron Strickland

    Ryan Sullivan

    Victor Sussner

    Josephine Tuckfelt

    Naomi Valentino

    Abigail Velez

    Wyatt Vreeland

    Cum Laude

    Grade 9

    Samira Ahad

    Adrianna Aiosa

    Lucas Attard

    Madeline Bates

    Kyle Becker

    Connor Belasco

    Riley Bender

    Dylan Bess

    Chase Bruckner

    Lorelai Cerulli

    Olivia Conklin

    Ciara Currid

    Liam Cutler

    Carter Daciuk

    Noelle Dempsey

    Tristen DeVries

    James Einstman

    Danica Eisenring

    Ira Faraoni

    Anthony Ferretti

    Abigail Gawronski

    Keira Ginley

    Ryan Grayson

    Liam Hamersma

    Abigail Heim

    Joel Hernandez

    Genevieve Jordi-Knipp

    Kyle Lawler

    Jaylena Lehrer

    Juan Lira

    Hudson Lopez

    Giovanni Marino

    Yadira Martinez

    Jameson McCormick

    Aiden Morrow

    Caitlin Moser

    Emma Ndreu

    Giuliana Normandia

    Jaden Norris

    Devin Packer

    Jillian Parsons

    Bre Pearson

    Landon Putnam

    Jaelyn Quadrino

    Bence Radvanyi

    Madison Reilly

    Emma Rieder

    Brooke Roe

    Jonah Roepe

    Callie Romig

    Julia Roome

    Audriana Ruiz

    Madelyn Sarnicki

    Julie Serpe

    Ava Servedio

    Leo Shostal

    Cole Spano

    Anthony Spinelli

    Colin Sullivan

    Dylan Tretola

    Breann Walsh

    Aubrey Wright

    Matthew Yioupis

    Chloe Ziegler

    Grade 10

    Michael Arms

    Lianna Bacenet

    Eliza Barnett

    Nicholas Blandino

    Mariah Boatswain

    Ashlyn Brown

    Eugene Cummings

    Olivia Cupo

    Nicholas D’Amico

    Madison De Jesus

    Valentina Del Canto-Ortega

    Ileana Del Valle

    Jose Luis Dominguez

    Rosario Dovico

    Matthew Estrada

    Trinity Fanizza

    Anthony Fasolino

    Jack Gobinski

    Evan Gomez

    Ryder Green

    Natalia Griffith-Alvarez

    Aveline Gujar

    Bridgette Jaeckel

    Evan Jennings

    Jack Keenan

    Robert Kleveno

    Kamryn Kleveno

    Cameron Knox

    Landon Komorsky

    Kurtis Langone

    Emily Laule

    Gianna Lepre

    Autumn Anne Levine

    Naylani Lopez

    Christopher Mangels

    Sofia Mazza

    Taylor McCarthy

    Leana Muniz

    Adriana Natoli

    Gwen Neziri

    Juliet Novak

    Joseph O’Brien

    Abigail O’Brien

    Olivia Peconie

    Sean Perez

    Madeline Pesta

    Ava Piccirillo

    Stephanie Pickering

    Hayes Pizanie

    Emmerson Powers

    Evan Qualiano

    Nina Rametta

    Mikaela Roeves

    Emma Rudnick

    Nicholas Ryan Jr.

    Maximus Sherman

    Kayla Sisco

    Abigail Sorrell

    Lola Sorrentino

    Allison Starr

    Joseph Stazzone

    Aidan Stubbs

    Leila Thurber

    Harry Valentino

    Lexi Young

    Olivia Zottola

    Frank Zottola

    Grade 11

    Matthew Abel

    Yashveer Alagh

    Jenna Alicea

    Harrison Annucci

    Laci Annunziato

    Anthony Apuzzo

    Nino Barabadze

    Rocco Beltrone

    Kyle Bolich

    Isabella Bonacarti

    Tyler Branch

    Abigail Broking

    Alexa Brown

    Madison Buliung

    Cara Calone

    Casey Catalanotto

    Keila Cedeno

    Wyatt Cirbus

    William Coppola

    Kristina Correa

    McKenzie Decker

    Samantha Diltz

    Juely Duran

    Paisley Felker

    Xavier Fernandez

    Madison Fox

    Jude Gawronski

    Carter Griffin

    Ryan Grunkemeyer

    Koji Hanauer

    Kailyn Hansen

    Lily Hennessey-Coyle

    Jolene Hernandez

    Lehanna Hidalgo

    Abigail Kane

    Austin Kennedy

    Sovanny Kuklis

    Kasandra Lashuay

    Chloe Lassiter

    Steven Lewis Jr.

    Josephine Lorentzen

    Jasmine Lorentzen

    Sean Luhavalja

    Jaida Martinez

    Andrew Mason

    Madison Mattera

    Finn Maxcy

    Derek Mead

    Francesca Mikos

    Alexa Milazzo

    Drew Moeller

    Ayana Montgomery

    Madelyn Montgomery

    Leila Morris

    Jayden Myruski

    Finbar O’Connor

    Conor O’Mahony

    Joliana O’Neill

    Hailee Oppmann

    Allison Ortiz

    Kalia Ortiz

    Alexandria Perez

    Matthew Poje

    Colin Redpath

    Kendal Riat

    Alexander Rodrigues

    Kimberly Romano

    Jalyn Rosario

    Lillian Rother

    Tristan Sasse

    Kylie Schultz

    Andrea Scott

    Jason Senior

    Sukhmanbir Singh

    Casey Smith

    Salvatore Spinelli

    Elizabeth Thomas

    Elijah Tuechler

    Anastasios Tzezailidis

    Lucas Wensley

    Ophelie Wuttke

    Grade 12

    Roman Anderson

    Keegan Armistead

    Gabriela Barquero

    Hailey Bauer

    Scarlett Beltotti

    Domenico Berlingieri

    Madison Breen

    Zachary Brescia

    Lukas Carrillo

    Michael Caselli

    Ava Cauda

    Aidan Corbalis

    Ariella Davidovitch

    Shane Delarosa

    Joseph DePierro

    Cristian Dinu Jr.

    Zackery Felker

    Joseph Finn

    Brody Frederick

    Sofia Fryer

    Kevin Ginley

    Mia Green

    Lisandra Gurda

    Victoria Johnson

    Kaitlyn Kahrmann

    Angelina Kanz

    Jana Kralik

    Thomas Kunisch

    Maryjane Lancer

    Jon-Michael Lobosco Jr.

    Paige Manno

    Brianna Marchena

    Gianni Martin

    Ciara Mattson

    Kevin McKevitt

    Michael Molinelli

    Rylee Moore

    Asher Morgenstern

    Jake O’Neill

    Yogi Patel

    Mackery Paulsen

    Sebastian Pena

    Talia Potempa

    Zachary Pritchard

    Mia Pujols

    Jack Rado

    Daniel Ranaudo

    Riley Roberti

    Anthony-Erik Roe

    Symon Roldan

    Sophia Roma

    Isabella Romero

    Violet Ross

    Ashley Ruszkiewicz

    Matthew Santiago

    Kayla Scheuermann

    James Schipper

    Sophia Shea

    Luca Siebert

    Kayla Sit

    Dylan Sullivan

    Faith VanOrden

    Darren Vogt