The following Warwick Valley High School students earned recognition as NYSPHSAA Scholar – Athletes for achieving 90 or better averages during their varsity sport season.

Platinum Club sponsored by Allstate Bill Garcia Agency

The following students carried a 95 or above weighted academic average during varsity season:

Jesse Abramson

Nehal Ajmal

Gabrielle Aloia

Maya Antonelli

Isabella Astorino

James Bailey

Lily Bailey

Brody Banker

Quinn Barravecchia

Chris Beattie

Lily Beattie

Mikayla Beauregard

Molly Berman

Reese Berman

Maximus Berryman

Oliver Bieling

Annabel Boland

Savannah Bolick

Max Bordman

Thomas Bowman

Noah Breedy

Lily Burrows

Mary Calandra

Alexis Caslander

Shannon Castellanos

Emily Cauda

Elias Chermak

Gabriel Chermak

Malcolm Conley

Felicia Conneely-Nolan

Michael Costa

Maegan Courcy

Natalie Daigle

Colm Davidson

Sarah Davis

Mason Day

Luka Del Canto

Tyler DeSotle

Kristen Desrats

Megan Desrats

Alyssa Disy

Jillian Disy

Gabrielle Donohue

Liam Eberlein

Kayleigh Egan

Nathalia Evelyn

Caroline Fatta

Nadia Fayed

Anna Ferrara

Ana Finucane

Alexandra Flood

Eleanor Glover

Caswell Gluckstein

Michelle Graff

Stephanie Gratzel

Vidar Hageman

Arden Hallett

Cormack Hallett

Christopher Hansen

Nicholas Harris

Owen Harrison

Jesse Hazard

Emily Henderson

Sarah Hertner

Caitlyn Higgins

Kevin Holder

Daniel Jackson

Amelia Januario

Dara Jonkoski

Vinay Kamath

Parker Kardell

Ciara Kelly

Michael Kelly

Liliana King

Aidan Kleinman

Dylan Lancer

Nina Lazina

Molly Lincoln

Zoe Link

Kaela MacDougall

Shannon MacDougall

Hannah Machingo

Riley Mangieri

Rachel Manheim

Haiden Masefield

Morgan Mask

Olivia McGee

Kirsten McGraw

Sydney McSweeney

Vincent Michelini

Olivia Minoque

Jackson Mitchell

Aislinn Mohyla

Michael Moore

Julia Mosier

Edward Mulvey

Harrison Neil

Tristan O’Regan

Justin Orlando

Rowan Oswald

Evan Parsons

Tabitha Peterson

Tristan Peterson

Katherine Pfingst

Trey Pinkham

Vincent Pinnavaia

Jordan Pinskey

Benjamin Pitiger

Sarah Post

Austin Post

Claire Priebke

Julia Priebke

Miller Pritchard

Meagan Ramirez

Brendan Rink

Erica Rodrigues

Joseph Rodrigues

Brielle Rosario

Harry Rosenstein

Nicole Ruggiero

Gabriella Rusek

Camryn Schultz

Katelyn Scott

Shannon Selvaggio

Matthew Sestrick

Julia Singh

Alexandria Skafidas

Carly Slaybaugh

Katherine Smith

Jamie Smyth

Stefanie Sommer

Ashlyn Stanley

Adam Stanton

Kelly Sullivan

Simone Sullivan

Ella Sussner

Leigh Anne Tannar

Luke Tannar

Kelly Teskera

Kristin Thompson

Ethan Tillinghast

Declan Tobin

Arielle Torres

Gabrielle Torres

John Trazino

Casey Tully

Nyomi Ulloa

Caitlyn Unger

Rachel Venter

Timothy Verboys

Lian Walker

Mikayla Walsh

Benjamin Walter

Sahara Walto

Stacy Wansor

Kevin Wark

Catherine Wegas

Conrad Wendell

Charlotte Wendt

Christopher Wilbur

Hailey Wishnia

Aiden Woods

Maeve Wright

Ivy Qiong Yang

Wen Fen Yang

Maleah Young

Jillian Ziegler

Gold Club sponsored by Warwick Sanitation

The following students carried a 90 to 94.9 weighted academic average during Varsity Season:

John Accardo

Cody Baker-Green

Roan Barkin

Alexa Borner

Nicole Brand

Ciara Browne

Elizabeth Cardella

Benjamin Castro

Morgan Chabut

Meilei Cianfrocco

Andrew Cimino

Aidan Clatur

Esteban Colon

Joseph Conklin

Courtney Connolly

Kylie Connor

Dominick D’Amico

William Danaher

Jessica Degennaro

Lia Donovan

Alexander Eberlein

Lorrisa Esparra

Lindsay Evans

Conor Finn

Seamus Finnegan

Joseph Fotino

Jackson Frommeyer

Patrick Gardiner

Alanna Garner

Hailey Gauvin

Sean Gaynor

Madison Giardina

Evan Gibbons

Paige Girardi

Ruby Glynn

Marissa Gratzel

Alex Greco

Joseph Gutierrez

Dylan Haggart

Thomas Hamersma

Hallie Hansen

Paetra Heeren

Grace Hennessy

Dylan Holder

Emma Kantor

Cameron Kellan

Ryan Kerrisk

Samantha Killin

Adella Kurosz

Elizabeth Ladouceur

Lucas Langone

Brian Laroe

Timothy Leonard

Jade Liguori

Kalen Luraschi

Jake Madden

Christopher Madsen

Anthony Mason

Angel Maysonet

Daniel McLaughlin

Cameron Meade

Kenton Mears

Isabel Miller

Sean Moroney

Fiona Mulvihill

Kaden Nagel

Maggie Nelsen

Robert Nelson

Ryan Nevins

Angelina O’Neill

Connor O’Regan

Madison Pacelli

Kyle Payne

Emily Pickering

Channing Prins

Louis Prinzo

Olivia Quinones

Jack Rampe

Emily Redpath

Julia Redpath

Nicole Rice

Olivia Richard

Larissa Rokeach

Violet Ross

Carson Rother

Kyle Sass

Simone Schultz

Tegh Singh

Stanley Smykowski

Jesse Thompson

Mary Tobin

Jacqueline Torres

Riley Tully

Summer Tyler

Emily Unger

Angelos Veloudos

Taylor Vicciardo

Grace Vitkovsky

Daniel Walker

Ziad Wazihullah

Tristan Weaver

Kelly Wendt