The following Warwick Valley High School students earned recognition as NYSPHSAA Scholar – Athletes for achieving 90 or better averages during their varsity sport season.
Platinum Club sponsored by Allstate Bill Garcia Agency
The following students carried a 95 or above weighted academic average during varsity season:
Jesse Abramson
Nehal Ajmal
Gabrielle Aloia
Maya Antonelli
Isabella Astorino
James Bailey
Lily Bailey
Brody Banker
Quinn Barravecchia
Chris Beattie
Lily Beattie
Mikayla Beauregard
Molly Berman
Reese Berman
Maximus Berryman
Oliver Bieling
Annabel Boland
Savannah Bolick
Max Bordman
Thomas Bowman
Noah Breedy
Lily Burrows
Mary Calandra
Alexis Caslander
Shannon Castellanos
Emily Cauda
Elias Chermak
Gabriel Chermak
Malcolm Conley
Felicia Conneely-Nolan
Michael Costa
Maegan Courcy
Natalie Daigle
Colm Davidson
Sarah Davis
Mason Day
Luka Del Canto
Tyler DeSotle
Kristen Desrats
Megan Desrats
Alyssa Disy
Jillian Disy
Gabrielle Donohue
Liam Eberlein
Kayleigh Egan
Nathalia Evelyn
Caroline Fatta
Nadia Fayed
Anna Ferrara
Ana Finucane
Alexandra Flood
Eleanor Glover
Caswell Gluckstein
Michelle Graff
Stephanie Gratzel
Vidar Hageman
Arden Hallett
Cormack Hallett
Christopher Hansen
Nicholas Harris
Owen Harrison
Jesse Hazard
Emily Henderson
Sarah Hertner
Caitlyn Higgins
Kevin Holder
Daniel Jackson
Amelia Januario
Dara Jonkoski
Vinay Kamath
Parker Kardell
Ciara Kelly
Michael Kelly
Liliana King
Aidan Kleinman
Dylan Lancer
Nina Lazina
Molly Lincoln
Zoe Link
Kaela MacDougall
Shannon MacDougall
Hannah Machingo
Riley Mangieri
Rachel Manheim
Haiden Masefield
Morgan Mask
Olivia McGee
Kirsten McGraw
Sydney McSweeney
Vincent Michelini
Olivia Minoque
Jackson Mitchell
Aislinn Mohyla
Michael Moore
Julia Mosier
Edward Mulvey
Harrison Neil
Tristan O’Regan
Justin Orlando
Rowan Oswald
Evan Parsons
Tabitha Peterson
Tristan Peterson
Katherine Pfingst
Trey Pinkham
Vincent Pinnavaia
Jordan Pinskey
Benjamin Pitiger
Sarah Post
Austin Post
Claire Priebke
Julia Priebke
Miller Pritchard
Meagan Ramirez
Brendan Rink
Erica Rodrigues
Joseph Rodrigues
Brielle Rosario
Harry Rosenstein
Nicole Ruggiero
Gabriella Rusek
Camryn Schultz
Katelyn Scott
Shannon Selvaggio
Matthew Sestrick
Julia Singh
Alexandria Skafidas
Carly Slaybaugh
Katherine Smith
Jamie Smyth
Stefanie Sommer
Ashlyn Stanley
Adam Stanton
Kelly Sullivan
Simone Sullivan
Ella Sussner
Leigh Anne Tannar
Luke Tannar
Kelly Teskera
Kristin Thompson
Ethan Tillinghast
Declan Tobin
Arielle Torres
Gabrielle Torres
John Trazino
Casey Tully
Nyomi Ulloa
Caitlyn Unger
Rachel Venter
Timothy Verboys
Lian Walker
Mikayla Walsh
Benjamin Walter
Sahara Walto
Stacy Wansor
Kevin Wark
Catherine Wegas
Conrad Wendell
Charlotte Wendt
Christopher Wilbur
Hailey Wishnia
Aiden Woods
Maeve Wright
Ivy Qiong Yang
Wen Fen Yang
Maleah Young
Jillian Ziegler
Gold Club sponsored by Warwick Sanitation
The following students carried a 90 to 94.9 weighted academic average during Varsity Season:
John Accardo
Cody Baker-Green
Roan Barkin
Alexa Borner
Nicole Brand
Ciara Browne
Elizabeth Cardella
Benjamin Castro
Morgan Chabut
Meilei Cianfrocco
Andrew Cimino
Aidan Clatur
Esteban Colon
Joseph Conklin
Courtney Connolly
Kylie Connor
Dominick D’Amico
William Danaher
Jessica Degennaro
Lia Donovan
Alexander Eberlein
Lorrisa Esparra
Lindsay Evans
Conor Finn
Seamus Finnegan
Joseph Fotino
Jackson Frommeyer
Patrick Gardiner
Alanna Garner
Hailey Gauvin
Sean Gaynor
Madison Giardina
Evan Gibbons
Paige Girardi
Ruby Glynn
Marissa Gratzel
Alex Greco
Joseph Gutierrez
Dylan Haggart
Thomas Hamersma
Hallie Hansen
Paetra Heeren
Grace Hennessy
Dylan Holder
Emma Kantor
Cameron Kellan
Ryan Kerrisk
Samantha Killin
Adella Kurosz
Elizabeth Ladouceur
Lucas Langone
Brian Laroe
Timothy Leonard
Jade Liguori
Kalen Luraschi
Jake Madden
Christopher Madsen
Anthony Mason
Angel Maysonet
Daniel McLaughlin
Cameron Meade
Kenton Mears
Isabel Miller
Sean Moroney
Fiona Mulvihill
Kaden Nagel
Maggie Nelsen
Robert Nelson
Ryan Nevins
Angelina O’Neill
Connor O’Regan
Madison Pacelli
Kyle Payne
Emily Pickering
Channing Prins
Louis Prinzo
Olivia Quinones
Jack Rampe
Emily Redpath
Julia Redpath
Nicole Rice
Olivia Richard
Larissa Rokeach
Violet Ross
Carson Rother
Kyle Sass
Simone Schultz
Tegh Singh
Stanley Smykowski
Jesse Thompson
Mary Tobin
Jacqueline Torres
Riley Tully
Summer Tyler
Emily Unger
Angelos Veloudos
Taylor Vicciardo
Grace Vitkovsky
Daniel Walker
Ziad Wazihullah
Tristan Weaver
Kelly Wendt