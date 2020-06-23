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NYSPHSAA Scholar–Athletes

Warwick. Warwick Valley High School recognizes students who achieve in the classroom as well as on the athletic fields.

Warwick, N.Y. /
23 Jun 2020 | 03:23

    The following Warwick Valley High School students earned recognition as NYSPHSAA Scholar – Athletes for achieving 90 or better averages during their varsity sport season.

    Platinum Club sponsored by Allstate Bill Garcia Agency

    The following students carried a 95 or above weighted academic average during varsity season:

    Jesse Abramson

    Nehal Ajmal

    Gabrielle Aloia

    Maya Antonelli

    Isabella Astorino

    James Bailey

    Lily Bailey

    Brody Banker

    Quinn Barravecchia

    Chris Beattie

    Lily Beattie

    Mikayla Beauregard

    Molly Berman

    Reese Berman

    Maximus Berryman

    Oliver Bieling

    Annabel Boland

    Savannah Bolick

    Max Bordman

    Thomas Bowman

    Noah Breedy

    Lily Burrows

    Mary Calandra

    Alexis Caslander

    Shannon Castellanos

    Emily Cauda

    Elias Chermak

    Gabriel Chermak

    Malcolm Conley

    Felicia Conneely-Nolan

    Michael Costa

    Maegan Courcy

    Natalie Daigle

    Colm Davidson

    Sarah Davis

    Mason Day

    Luka Del Canto

    Tyler DeSotle

    Kristen Desrats

    Megan Desrats

    Alyssa Disy

    Jillian Disy

    Gabrielle Donohue

    Liam Eberlein

    Kayleigh Egan

    Nathalia Evelyn

    Caroline Fatta

    Nadia Fayed

    Anna Ferrara

    Ana Finucane

    Alexandra Flood

    Eleanor Glover

    Caswell Gluckstein

    Michelle Graff

    Stephanie Gratzel

    Vidar Hageman

    Arden Hallett

    Cormack Hallett

    Christopher Hansen

    Nicholas Harris

    Owen Harrison

    Jesse Hazard

    Emily Henderson

    Sarah Hertner

    Caitlyn Higgins

    Kevin Holder

    Daniel Jackson

    Amelia Januario

    Dara Jonkoski

    Vinay Kamath

    Parker Kardell

    Ciara Kelly

    Michael Kelly

    Liliana King

    Aidan Kleinman

    Dylan Lancer

    Nina Lazina

    Molly Lincoln

    Zoe Link

    Kaela MacDougall

    Shannon MacDougall

    Hannah Machingo

    Riley Mangieri

    Rachel Manheim

    Haiden Masefield

    Morgan Mask

    Olivia McGee

    Kirsten McGraw

    Sydney McSweeney

    Vincent Michelini

    Olivia Minoque

    Jackson Mitchell

    Aislinn Mohyla

    Michael Moore

    Julia Mosier

    Edward Mulvey

    Harrison Neil

    Tristan O’Regan

    Justin Orlando

    Rowan Oswald

    Evan Parsons

    Tabitha Peterson

    Tristan Peterson

    Katherine Pfingst

    Trey Pinkham

    Vincent Pinnavaia

    Jordan Pinskey

    Benjamin Pitiger

    Sarah Post

    Austin Post

    Claire Priebke

    Julia Priebke

    Miller Pritchard

    Meagan Ramirez

    Brendan Rink

    Erica Rodrigues

    Joseph Rodrigues

    Brielle Rosario

    Harry Rosenstein

    Nicole Ruggiero

    Gabriella Rusek

    Camryn Schultz

    Katelyn Scott

    Shannon Selvaggio

    Matthew Sestrick

    Julia Singh

    Alexandria Skafidas

    Carly Slaybaugh

    Katherine Smith

    Jamie Smyth

    Stefanie Sommer

    Ashlyn Stanley

    Adam Stanton

    Kelly Sullivan

    Simone Sullivan

    Ella Sussner

    Leigh Anne Tannar

    Luke Tannar

    Kelly Teskera

    Kristin Thompson

    Ethan Tillinghast

    Declan Tobin

    Arielle Torres

    Gabrielle Torres

    John Trazino

    Casey Tully

    Nyomi Ulloa

    Caitlyn Unger

    Rachel Venter

    Timothy Verboys

    Lian Walker

    Mikayla Walsh

    Benjamin Walter

    Sahara Walto

    Stacy Wansor

    Kevin Wark

    Catherine Wegas

    Conrad Wendell

    Charlotte Wendt

    Christopher Wilbur

    Hailey Wishnia

    Aiden Woods

    Maeve Wright

    Ivy Qiong Yang

    Wen Fen Yang

    Maleah Young

    Jillian Ziegler

    Gold Club sponsored by Warwick Sanitation

    The following students carried a 90 to 94.9 weighted academic average during Varsity Season:

    John Accardo

    Cody Baker-Green

    Roan Barkin

    Alexa Borner

    Nicole Brand

    Ciara Browne

    Elizabeth Cardella

    Benjamin Castro

    Morgan Chabut

    Meilei Cianfrocco

    Andrew Cimino

    Aidan Clatur

    Esteban Colon

    Joseph Conklin

    Courtney Connolly

    Kylie Connor

    Dominick D’Amico

    William Danaher

    Jessica Degennaro

    Lia Donovan

    Alexander Eberlein

    Lorrisa Esparra

    Lindsay Evans

    Conor Finn

    Seamus Finnegan

    Joseph Fotino

    Jackson Frommeyer

    Patrick Gardiner

    Alanna Garner

    Hailey Gauvin

    Sean Gaynor

    Madison Giardina

    Evan Gibbons

    Paige Girardi

    Ruby Glynn

    Marissa Gratzel

    Alex Greco

    Joseph Gutierrez

    Dylan Haggart

    Thomas Hamersma

    Hallie Hansen

    Paetra Heeren

    Grace Hennessy

    Dylan Holder

    Emma Kantor

    Cameron Kellan

    Ryan Kerrisk

    Samantha Killin

    Adella Kurosz

    Elizabeth Ladouceur

    Lucas Langone

    Brian Laroe

    Timothy Leonard

    Jade Liguori

    Kalen Luraschi

    Jake Madden

    Christopher Madsen

    Anthony Mason

    Angel Maysonet

    Daniel McLaughlin

    Cameron Meade

    Kenton Mears

    Isabel Miller

    Sean Moroney

    Fiona Mulvihill

    Kaden Nagel

    Maggie Nelsen

    Robert Nelson

    Ryan Nevins

    Angelina O’Neill

    Connor O’Regan

    Madison Pacelli

    Kyle Payne

    Emily Pickering

    Channing Prins

    Louis Prinzo

    Olivia Quinones

    Jack Rampe

    Emily Redpath

    Julia Redpath

    Nicole Rice

    Olivia Richard

    Larissa Rokeach

    Violet Ross

    Carson Rother

    Kyle Sass

    Simone Schultz

    Tegh Singh

    Stanley Smykowski

    Jesse Thompson

    Mary Tobin

    Jacqueline Torres

    Riley Tully

    Summer Tyler

    Emily Unger

    Angelos Veloudos

    Taylor Vicciardo

    Grace Vitkovsky

    Daniel Walker

    Ziad Wazihullah

    Tristan Weaver

    Kelly Wendt